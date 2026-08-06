Rojas suma obras para acompañar el crecimiento y prevenir anegamientos

La Municipalidad de Rojas continúa desarrollando obras destinadas a mejorar el escurrimiento del agua de lluvia, fortalecer la infraestructura urbana y acompañar el crecimiento de distintos sectores de la ciudad.

Por un lado, avanzan los trabajos de cordón cuneta sobre avenida Pellegrini, donde comenzó la intervención en el sector que conectará la arteria con una de las calles de acceso al loteo Terral 1.

En paralelo, se construye un nuevo badén de hormigón en la esquina de Los Fresnos y Los Gladiolos, en el barrio Villa del Parque Cecir, como parte del plan municipal de obras preventivas.

Avanza el cordón cuneta sobre avenida Pellegrini

Los trabajos comenzaron en el sector que permitirá unir la avenida Pellegrini con una de las calles de ingreso al loteo Terral 1.

La intervención busca mejorar el drenaje del agua de lluvia, brindar mayor seguridad y optimizar la circulación en una zona que se encuentra en constante crecimiento.

La construcción del cordón cuneta también permitirá ordenar el escurrimiento y acompañar el desarrollo urbano del sector con nueva infraestructura.

Una obra financiada por el Municipio

Los trabajos sobre avenida Pellegrini se realizan con fondos municipales.

La ejecución está a cargo de Clyfer, que tiene bajo su responsabilidad tanto la provisión de los materiales como la mano de obra necesaria para completar la intervención.

Desde la administración local agradecieron la comprensión de los vecinos ante las molestias que puedan generarse durante el desarrollo de las tareas.

Un nuevo badén en Villa del Parque Cecir

El Municipio también avanza con la construcción de un badén de hormigón en la intersección de Los Fresnos y Los Gladiolos, dentro del barrio Villa del Parque Cecir.

La estructura permitirá encauzar mejor el agua de lluvia y reducir los inconvenientes que pueden producirse durante precipitaciones intensas.

Esta intervención se suma al badén construido la semana pasada en los alrededores de la sede del Campo Recreativo del barrio.

Obras preventivas frente a lluvias intensas

Desde el Municipio remarcaron que estas tareas forman parte de un plan de prevención destinado a preparar mejor a la ciudad ante los episodios de lluvias intensas previstos.

Aunque se trata de obras que muchas veces pasan desapercibidas, resultan fundamentales para mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje.

La construcción de badenes y cordones permite ordenar el recorrido del agua, disminuir su acumulación y reducir los problemas que las precipitaciones pueden provocar en calles y viviendas.

Infraestructura para acompañar el crecimiento

Las intervenciones en avenida Pellegrini y en Villa del Parque Cecir responden a necesidades diferentes, pero comparten el objetivo de fortalecer la infraestructura pluvial de Rojas.

Mientras el cordón cuneta acompaña el desarrollo de una zona urbana en expansión, el nuevo badén forma parte de una planificación preventiva para mejorar la respuesta ante las lluvias.

Desde el gobierno local señalaron que continuarán invirtiendo en obras concretas para acompañar el crecimiento de la ciudad y actuar antes de que se produzcan los problemas.