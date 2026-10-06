Álvarez supervisó obras de pavimentación con fondos municipales en Valentín Alsina

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, recorrió las obras de pavimentación del barrio Villa Constitución, en Valentín Alsina, donde se realizan trabajos en hormigón y carpeta asfáltica financiados íntegramente con presupuesto municipal. Las tareas forman parte del Plan de Pavimentación, que contabiliza 159 intervenciones en la zona y busca mejorar la circulación vehicular y peatonal.

Durante la visita, el jefe comunal supervisó los trabajos de bacheo en hormigón, tomado de juntas y reconstrucción de cordones realizados en Obón y D’Elía. También recorrió el tramo de Obón comprendido entre Ramón Balcarce y Gobernador Manuel Ocampo, donde se efectuaron tareas de carpeta asfáltica.

“Continuamos haciendo obras en los diferentes barrios para que nuestras calles estén en condiciones y que las y los lanusenses puedan circular correctamente”, sostuvo Álvarez. Sobre el financiamiento, agregó: “Todas las intervenciones que estamos haciendo son con recursos propios y de esa forma vamos a seguir avanzando para lograr la ciudad que nos merecemos”.

El intendente conversó con vecinos y comerciantes sobre los trabajos y escuchó sus aportes e inquietudes. De la recorrida también participó la secretaria de Planificación Territorial y Obra Pública, Emilia Aristei.

Las 159 intervenciones del plan se distribuyen en distintas calles de la zona. Entre las arterias alcanzadas figuran la avenida Remedios de Escalada de San Martín, Carabobo, Chaco, Concejal Andriolo, Coronel D’Elía, Coronel Domingo Millán, Coronel Erezcano, Coronel Lucero, Coronel Luna, Coronel Osorio y Coronel Sayos.

El detalle también incluye trabajos sobre Alfredo Campos, José Darregueira, Eduardo Madero, Gobernador Juan José Viamonte, Gobernador Manuel Ocampo, José Otamendi, Lomas Valentina, Luzuriaga, Manuela Pedraza, Potosí, Teniente Coronel Jorge Obón, Virrey Santiago de Liniers y Yatay.

A las tareas de pavimentación se suma la apertura ya concretada de la calle Virrey Santiago de Liniers, que conecta los barrios Campomar y Obrero. El Municipio también informó sobre el recambio de luminarias por tecnología LED, la instalación de alarmas vecinales y las iniciativas de mejora del espacio público, entre ellas el proyecto del Parque Lineal del Oeste.