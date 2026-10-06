UCR bonaerense: candidatos propios, interna territorial y alianzas en debate rumbo a 2027

UCR bonaerense.

La UCR bonaerense empezó a darle forma a su estrategia para 2027, pero todavía conviven dentro del partido distintas velocidades y prioridades. Mientras la conducción de la Convención Provincial impulsa abiertamente candidatos radicales para la Presidencia, la Gobernación y los 135 municipios, el presidente del Comité Provincia, Emiliano Balbín, reclama fortalecer primero la estructura territorial, elaborar un programa y postergar la discusión de nombres.

La diferencia no implica, por ahora, dos estrategias electorales incompatibles. Sí expone el debate que atraviesa al radicalismo: cómo recuperar volumen propio antes de volver a negociar alianzas después de varios ciclos electorales en los que participó de frentes con otras fuerzas. Balbín recordó que la UCR integró coaliciones en 12 de las últimas 15 elecciones provinciales y planteó que cualquier futuro acuerdo deberá ser definido por los órganos partidarios.

En paralelo, el presidente de la Convención bonaerense, Pablo Nicoletti, viene recorriendo distintos puntos de la Provincia con un mensaje más definido. Desde Morón hasta Ramallo y 9 de Julio, ratificó la intención de que el radicalismo llegue a 2027 con postulantes propios en todos los niveles y construya una alternativa diferenciada tanto del oficialismo nacional como del peronismo.

Candidatos propios, pero sin cerrar todavía las alianzas

La definición tomó mayor volumen en 9 de Julio, donde Nicoletti compartió actividades con el presidente del Comité Nacional, Leonel Chiarella, y dirigentes locales. Allí se planteó explícitamente la intención de impulsar una candidatura presidencial radical y replicar esa lógica en la disputa por la Gobernación y las intendencias.

La señal política se había anticipado en Morón y volvió a aparecer en Ramallo. Nicoletti vinculó la estrategia electoral con un discurso productivo: cuestionó la caída de la actividad industrial, señaló las dificultades que atraviesan familias y trabajadores y sostuvo que la baja de la inflación no resuelve por sí sola los problemas de ingresos y empleo. Desde esa lectura, propone reconstruir a la UCR como una opción propia frente al gobierno de Javier Milei y al peronismo.

Desde Ramallo, una convicción: el radicalismo tiene que volver a ponerse al frente y construir una alternativa para la Argentina. Unidos, cohesionados y con candidatos propios en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires. A militar. 🇵🇱 https://t.co/tNp67cpDZm — Pablo Nicoletti (@pablonicoletti_) October 5, 2026

Balbín introdujo, sin embargo, una diferencia de tiempos. Para el titular del Comité Provincia, discutir candidaturas ahora es prematuro. Su objetivo inmediato es conseguir 135 precandidatos competitivos a intendente, recuperar presencia territorial y llegar al próximo turno electoral con un programa provincial definido. “Los tiempos los fija el radicalismo”, resumió.

También evitó dar por cerrada de manera anticipada toda política de alianzas. Marcó al kirchnerismo como límite político y sostuvo que eventuales frentes deberán pasar por las convenciones provincial y nacional. De esa manera, la conducción partidaria busca preservar margen institucional frente a dirigentes que ya plantean públicamente fronteras más rígidas.

Flexas se anota y crece la resistencia a un acuerdo con LLA

Uno de los que avanzó más rápido es Franco Flexas, intendente de General Viamonte e integrante de Construir Buenos Aires. Durante un plenario provincial de ese espacio en Tornquist ratificó que pretende competir por la Gobernación y sostuvo que la UCR debe recuperar una propuesta propia para la provincia de Buenos Aires.

Flexas también descartó una alianza con La Libertad Avanza al señalar diferencias sobre el rol del Estado y las instituciones. Su posición coincide con otros pronunciamientos surgidos dentro del radicalismo bonaerense, aunque no constituye todavía una resolución orgánica de todo el partido.

La discusión atraviesa a las distintas corrientes. Construir sostiene una estrategia autónoma; sectores vinculados al espacio de Martín Lousteau también rechazan confluir con el oficialismo nacional; y dentro del sector referenciado en Maximiliano Abad conviven posiciones distintas sobre la conveniencia de explorar acuerdos con fuerzas no peronistas. Un plenario partidario de Bahía Blanca ya expresó públicamente su rechazo a una alianza electoral con los libertarios.

El escenario explica por qué la idea de “candidatos propios” puede funcionar hoy como punto de coincidencia política sin resolver todavía cómo terminará conformándose la oferta radical en 2027.

Convención Provincial de la UCR.

La interna también se juega entre los intendentes

La construcción electoral se superpone con otra pelea que la UCR todavía no consiguió cerrar: la conducción del Foro de Intendentes Radicales, que reúne a los 27 municipios gobernados por el partido.

Un sector intentó desplazar de la presidencia al intendente de Rauch, Maximiliano Suescun, antes de la finalización de su mandato. La votación terminó empatada: 13 jefes comunales apoyaron el cambio, otros 13 respaldaron la continuidad y Román Bouvier, de Rojas, se abstuvo. El resultado obligó a formar una mesa negociadora con representantes de los dos sectores.

En esa discusión aparecieron dos nombres. Los intendentes que impulsan el recambio propusieron a Érica Revilla, jefa comunal de General Arenales, mientras José Luis Salomón, de Saladillo, fue mencionado como una posible figura de consenso. Hasta ahora no hubo acuerdo suficiente para destrabar la conducción.

Foro de Intendentes Radicales.

La disputa tiene una dimensión que excede la interna partidaria. El Foro funciona como herramienta de coordinación de los municipios radicales frente a la Provincia y la Nación, en momentos en que los intendentes reclaman respuestas por IOMA, seguridad, obras, vivienda, salud y transporte escolar.

Así, la UCR bonaerense llega al tramo previo a 2027 con una coincidencia cada vez más extendida alrededor de recuperar identidad, estructura territorial y capacidad de ofrecer candidaturas propias, pero con varias definiciones todavía pendientes. Nicoletti acelera el despliegue electoral, Balbín pide construir primero el músculo partidario, Flexas ya expuso su aspiración a la Gobernación y los intendentes siguen buscando una salida para su conducción interna.

La resolución sobre alianzas quedará finalmente en manos de los órganos partidarios. Antes de llegar a esa instancia, el radicalismo deberá resolver cuánto de la autonomía que hoy proclaman sus principales dirigentes puede convertirse en una estrategia común para los 135 municipios y para la disputa provincial.