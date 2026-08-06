Ramallo inauguró un moderno Centro de Operaciones Municipal

El Municipio de Ramallo inauguró su nuevo Centro de Operaciones Municipal, un edificio moderno y equipado con tecnología de última generación para fortalecer la prevención y ampliar la capacidad de vigilancia en todo el distrito.

El acto comenzó pasadas las 10 de la mañana en el flamante espacio, ubicado en la intersección de la avenida Dusso y la Ruta Provincial 51.

Luego del saludo a los presentes, se realizó el tradicional corte de cinta y el intendente Mauro Poletti brindó un discurso para dejar formalmente inaugurado el nuevo centro.

Tecnología para ampliar el monitoreo

El Centro de Operaciones cuenta con equipamiento que permitirá mejorar el seguimiento de las cámaras de seguridad en tiempo real.

La nueva infraestructura también busca agilizar la respuesta ante situaciones de emergencia y brindar más herramientas a las fuerzas encargadas de la prevención y la seguridad.

Desde el Municipio destacaron que el edificio fue diseñado para funcionar como un punto estratégico de control, coordinación y análisis de la información.

Poletti anunció la incorporación de inteligencia artificial

Durante el acto, Poletti remarcó la importancia de continuar invirtiendo en infraestructura y tecnología para proteger a los vecinos.

En ese marco, anunció que durante los próximos días se incorporará inteligencia artificial al sistema de monitoreo.

Según explicó, esta herramienta permitirá profesionalizar el funcionamiento del centro, optimizar el rendimiento de las cámaras y avanzar hacia un modelo de seguridad preventivo y anticipatorio.

Mayor capacidad de respuesta

La incorporación de nuevas tecnologías permitirá analizar con mayor rapidez las imágenes captadas por el sistema municipal.

El objetivo es detectar posibles situaciones de riesgo, mejorar la prevención y acelerar la intervención de las fuerzas de seguridad ante una emergencia.

El nuevo COM también facilitará el trabajo coordinado entre las distintas áreas municipales y los organismos encargados de la protección ciudadana.

Una política integral de seguridad

La inauguración forma parte de una política destinada a fortalecer la prevención y extender la cobertura del sistema de monitoreo a todas las localidades del partido de Ramallo.

Desde el gobierno local señalaron que la inversión busca mejorar la capacidad operativa y acompañar el crecimiento del distrito con herramientas modernas.

El centro funcionará como un espacio clave para centralizar información y organizar las respuestas ante distintos tipos de incidentes.

Autoridades y vecinos participaron del acto

La ceremonia contó con la presencia de funcionarios del gabinete municipal, autoridades de las fuerzas de seguridad, periodistas locales y vecinos.

Los asistentes recorrieron las instalaciones y acompañaron la puesta en funcionamiento del nuevo edificio.

Durante la jornada se destacó la importancia de contar con un centro preparado para responder a las necesidades actuales en materia de seguridad.

Modernización y protección ciudadana

Con la apertura del Centro de Operaciones Municipal, Ramallo incorpora un nuevo espacio destinado al control, la prevención y la coordinación entre el Municipio y las fuerzas de seguridad.

La futura incorporación de inteligencia artificial permitirá potenciar el sistema de cámaras y avanzar hacia una vigilancia más eficiente.

Desde la gestión local remarcaron que la obra reafirma el compromiso municipal con la modernización tecnológica y la protección de los vecinos de todo el distrito.