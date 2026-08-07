Luján refuerza la infraestructura escolar y acompaña a la comunidad uruguaya

El Municipio de Luján avanza con dos líneas de trabajo vinculadas con la infraestructura educativa y la integración de las comunidades migrantes del distrito.

Por un lado, se ejecutan nuevas veredas y un playón de hormigón en la Escuela Primaria N° 21 “Manuel de Pinazo”, ubicada en el barrio La Loma, con el objetivo de mejorar el acceso y brindar espacios más seguros y funcionales.

Por otro, junto con el Consulado General de Uruguay en Buenos Aires, se concretó la entrega de cédulas de identidad y certificados de antecedentes legales a residentes uruguayos que viven en Luján.

Nuevas veredas y playón en la Escuela N° 21

Los trabajos en la Escuela Primaria N° 21 apuntan a mejorar las condiciones de ingreso al establecimiento para niñas, niños y jóvenes.

La intervención contempla la construcción de un nuevo playón de hormigón y la ejecución de veredas en el entorno de la institución.

Para el playón se realizarán tareas de limpieza, aporte de tosca y nivelación del suelo.

Luego se ejecutará una superficie de hormigón H17, con bordes alisados y centros peinados, además de la colocación de bolardos de hormigón.

El playón tendrá una superficie aproximada de 100 metros cuadrados.

Alcantarillado y mejoras para el escurrimiento

La obra también incluye la ejecución de un alcantarillado hasta la zanja existente.

Además, se construirá una cuneta de mampostería y se instalará una rejilla metálica.

Estas tareas buscan acompañar la nueva infraestructura peatonal con soluciones que permitan ordenar el escurrimiento del agua y mejorar las condiciones generales del acceso escolar.

Unos 160 metros de nuevas veredas

En paralelo, se construyen aproximadamente 160 metros lineales de veredas de hormigón H17.

Antes de la ejecución, se realizan trabajos de limpieza, aporte de tosca y nivelación del suelo.

Las nuevas veredas tendrán bordes alisados y centros peinados, con el objetivo de generar recorridos más seguros y adecuados para la comunidad educativa.

Las intervenciones forman parte de un trabajo articulado entre el Municipio de Luján y el Consejo Escolar para fortalecer la infraestructura de los establecimientos del distrito.

Documentación para residentes uruguayos

En otra actividad, el Municipio concretó junto con el Consulado General de Uruguay en Buenos Aires la entrega de cédulas de identidad a residentes uruguayos.

El acto se realizó en la sede de la Oficina de Atención al Migrante y fue encabezado por el intendente Leonardo Boto.

“Estamos muy contentos de poder ayudar a la población migrante que reside en nuestro distrito a gestionar documentación y regularizar trámites, un paso fundamental para garantizar los derechos básicos, y promover la inclusión social y laboral. Agradezco al Consulado General de Uruguay por acompañarnos”, expresó Boto.

Un paso para gestionar la radicación

Junto con las cédulas de identidad se entregaron certificados de antecedentes legales.

Ambos documentos son requisitos necesarios para avanzar con la radicación en la Argentina.

Los trámites habían comenzado en mayo, durante un operativo realizado en conjunto con el Consulado General de Uruguay en las instalaciones de la Sociedad Italiana.

La entrega permitió completar una nueva etapa del proceso iniciado meses atrás.

La Oficina de Atención al Migrante

El subdirector de Comunidades Migrantes, Nazareno Barreto, destacó el papel de la Oficina como espacio de acompañamiento para quienes eligen radicarse en Luján.

“Creemos que es fundamental que cada persona migrante que elige vivir en nuestro distrito pueda acceder a una situación documental regular. En este sentido, la Oficina es un espacio de cercanía pensado para acoger, proteger, promover e integrar a las comunidades migrantes, brindando orientación, acompañamiento y acceso a los distintos trámites de regularización”, explicó.

La política busca facilitar el acceso a derechos y promover la integración social y laboral de las comunidades migrantes.

Participación de autoridades

También acompañaron la jornada la cónsul general de Uruguay en Buenos Aires, Lilian Alfaro, y el secretario de Desarrollo Humano, César Siror.

Desde el Municipio destacaron el trabajo conjunto con el Consulado y el acompañamiento brindado a los residentes uruguayos para avanzar con su documentación.