Luján avanza en innovación, seguridad y limpieza con nuevas acciones municipales
El distrito de Luján apuesta a la innovación con la puesta en marcha de “Luján Tech”, un evento que marcará un antes y un después para el desarrollo tecnológico local. Paralelamente, continúa la ampliación del Anillo Digital y la mejora de la gestión de residuos.Municipales10 de noviembre de 2025Andrés Montero
El Municipio de Luján anunció la realización de “Luján Tech”, un importante Encuentro por la Innovación y el Desarrollo Tecnológico que tendrá lugar el miércoles 12 de noviembre a las 18 horas en el Centro Cultural Doña Ana de Matos.
La propuesta, organizada por el gobierno local, reunirá a especialistas, empresarios y referentes del sector productivo con el objetivo de impulsar la transformación tecnológica y económica del distrito.
Anuncios y presencia internacional
Durante el evento se realizarán anuncios de relevancia para el desarrollo local, entre ellos el lanzamiento del Concurso de Startups, que pondrá en marcha el Hub Luján, y la ponencia de Josep Piqué, especialista internacional en innovación y creador del reconocido Distrito 22@ de Barcelona.
La exposición de Piqué marcará el inicio del proceso de co-creación del Parque de Innovación Luján, uno de los proyectos estratégicos que busca potenciar el perfil tecnológico y emprendedor del distrito.
Qué es Luján Tech
Luján Tech nace con la finalidad de convertir al partido en un centro de innovación y desarrollo tecnológico de primer nivel. A través de un espacio físico y virtual, busca generar un ecosistema en el que empresas, instituciones y emprendedores compartan con la comunidad sus avances y descubrimientos.
La participación será libre y gratuita, con inscripción previa disponible a través del formulario en línea publicado en las redes oficiales del Municipio de Luján.
Avanza el Anillo Digital de Seguridad
En paralelo al desarrollo de políticas tecnológicas, el Municipio continúa reforzando la seguridad con la expansión del Anillo Digital de videovigilancia, en el marco del plan “Luján Alerta 24”.
Este sistema está conectado al Centro Operativo de Monitoreo (COM) y permite detectar en tiempo real vehículos con pedido de captura, denuncias de robo o vinculados a delitos, activando la respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad.
En los últimos días se completó la instalación de nuevas cámaras y pórticos en la calle Pascual Simone, cerca de la ex Ruta Nacional N°5, y en el ingreso al barrio Casuarinas, sobre la Ruta Nacional N°7. También se inició la colocación de equipos en el camino hacia Carlos Keen.
Con más de 40 dispositivos instalados, el sistema ya permitió la detención de más de 50 personas buscadas por la justicia en los últimos cuatro meses.
Cada pórtico cuenta con cámaras lectoras de alta velocidad, iluminación LED, señalética de advertencia y conexión directa con el COM, en un trabajo conjunto entre la Secretaría de Protección Ciudadana, la Justicia y las fuerzas policiales.
Más limpieza y eficiencia en la gestión de residuos
En el marco del programa Luján Limpio, el Municipio instaló 50 nuevos contenedores metálicos en localidades como Pueblo Nuevo, Jáuregui, Olivera, Cortínez y Carlos Keen, con el objetivo de mejorar la higiene urbana y optimizar la recolección de residuos.
Con estas incorporaciones, ya son 100 los contenedores colocados en total, y se prevé la llegada de 16 más durante la próxima semana.
La iniciativa busca fomentar una gestión de residuos más eficiente y saludable, además de dignificar el trabajo de los recolectores, sin alterar el cronograma habitual de recolección.
Luján apuesta al futuro
Con estos avances en materia de innovación tecnológica, seguridad ciudadana y gestión ambiental, el Municipio consolida una agenda integral orientada al desarrollo sostenible, la modernización del distrito y la mejora en la calidad de vida de los vecinos.
