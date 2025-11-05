Luján: música, cerveza artesanal y un presupuesto equilibrado para 2026
Con entrada libre y gratuita, la Fiesta de la Cerveza ofrecerá más de 30 variedades artesanales y una amplia grilla musical. Además, el Ejecutivo local elevó el Presupuesto 2026, que prioriza obras, servicios y políticas sociales.Municipales05 de noviembre de 2025Andrés Montero
El Municipio de Luján confirmó la grilla de la quinta edición de la Fiesta de la Cerveza, que se realizará los próximos sábado 15 y domingo 16 de noviembre en el Parque Ameghino, a partir de las 11 horas y con entrada libre y gratuita.
Con el propósito de promover el sector productivo local, el evento contará con la presencia de productores lujanenses y la posibilidad de degustar más de 30 variedades de cervezas artesanales.
Los espectáculos musicales comenzarán a partir de las 14 horas cada día y presentarán una amplia diversidad de géneros y artistas locales y regionales.
Grilla de artistas
Sábado 15
Los Extras
Flor Trabichet
Y dale alegría a mi corazón, una celebración a la música de Fito Páez
Fuerte al Medio – Tributo a Las Pastillas del Abuelo
Siempre Cumbia
E’ lo que hay
Bachata Way
La Sabrosa
Gran fiesta de cierre: Nice Try! Producciones
Domingo 16
Arrabal Duo
Lucy Music Band
Aspenmood
Beatkings – Música Beatle
Desfachatados – Especial de Babasónicos
Macedonian Balkan Music
Sin Bozal
Doctores Crotos
Además, la Fiesta incluirá un patio gastronómico, una Feria de la Economía Popular con más de 100 stands y la Expo Cooperativa, ofreciendo un espacio de encuentro entre la comunidad, los emprendedores y el sector productivo.
En paralelo, el sábado 15, en el Salón Cultural del Complejo Museográfico Provincial “Enrique Udaondo”, se desarrollará la Convención Internacional de Coleccionismo Cervecero, organizada por COLCER. Con entrada gratuita de 15 a 21 horas, los visitantes podrán recorrer una exposición de latas, botellas, tapas, etiquetas y otros elementos históricos vinculados al mundo de la cerveza y las gaseosas.
Luján presentó el Proyecto de Presupuesto 2026
El Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Luján elevó al Honorable Concejo Deliberante el Proyecto de Presupuesto 2026, que contempla una estimación total de $106.500 millones en recursos y gastos.
La propuesta, elaborada por la Secretaría de Economía y Finanzas a través de la Contaduría Municipal y la Subsecretaría de Economía y Finanzas, busca consolidar una administración ordenada, equilibrada y orientada a fortalecer los avances en obras, servicios públicos y desarrollo humano.
Según el cálculo de recursos, los Ingresos Corrientes ascienden a $104.125 millones, con una estructura que garantiza la sostenibilidad financiera del Municipio. En tanto, el Presupuesto de Gastos se compone de $83.682 millones en gastos corrientes, $17.410 millones en gastos de capital y $5.407 millones en aplicaciones financieras.
Prioridades del presupuesto
El esquema presupuestario mantiene el equilibrio fiscal y asegura la continuidad de los principales programas y obras en ejecución, especialmente los vinculados a modernización urbana, infraestructura educativa y sanitaria, seguridad ciudadana y desarrollo productivo.
Las áreas de Servicios Públicos, Obras e Infraestructura, Desarrollo Humano, Protección Ciudadana y Salud concentran los mayores créditos, reflejando la prioridad en políticas de inclusión, prevención y calidad de vida.
Asimismo, se destacan las previsiones para Gobierno y Participación Ciudadana, y Turismo y Cultura, en línea con el programa “Luján rumbo a los 400 años”.
Estabilidad laboral y mirada integral
En materia de personal, el Presupuesto 2026 prevé estabilidad laboral y profesionalización del empleo público, con una política salarial destinada a preservar el poder adquisitivo de los trabajadores municipales.
Desde la Secretaría de Economía y Finanzas destacaron que el nuevo presupuesto “refleja una administración responsable, con cuentas equilibradas, inversión pública sostenida y una mirada integral sobre el desarrollo de la ciudad”.
El proyecto será tratado en las próximas semanas por el Honorable Concejo Deliberante, en el marco del procedimiento institucional previsto por la Ley Orgánica de las Municipalidades.
