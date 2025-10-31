El Municipio de Luján y Cruz Roja sellaron un convenio de cooperación.

El Municipio de Luján y la Asociación Civil Cruz Roja firmaron esta semana un convenio de cooperación con el objetivo de compartir recursos, conocimientos y experiencias en beneficio de la comunidad.

“Entendemos que se trata de la red comunitaria más grande del país, que brinda asistencia, reduce riesgos y potencia el desarrollo integral de la comunidad. Para nosotros, como gestión local, es importante formalizar el trabajo articulado”, expresó el intendente Leonardo Boto.

La firma del acuerdo se realizó en el Palacio Municipal, donde ambas partes establecieron pautas generales para desarrollar planes de cooperación orientados a la comunidad y a la organización de eventos de gran magnitud.

El convenio tendrá una duración de cinco años, con posibilidad de renovación automática si ambas instituciones así lo acuerdan. Se trata de una iniciativa histórica, dado que Luján es el primer municipio de la Provincia de Buenos Aires en rubricar un convenio de este tipo con Cruz Roja.

Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Matías Fernández; el director de Planificación Operativa, Adrián Feijoo; el presidente de Cruz Roja, Diego Tipping; y la representante legal de la institución, María Cecilia Villafañe.

Luminarias LED para el Paseo Ribereño

Con el objetivo de fortalecer la seguridad de vecinos y visitantes, el Municipio de Luján comenzó la instalación de luminarias LED en el Paseo Ribereño, en el tramo comprendido entre el Puente Las Tropas y el Puente Mendoza.

El proyecto prevé la colocación de más de 200 columnas distribuidas entre senderos, espacios verdes y zonas de descanso. En algunos sectores se instalarán artefactos dobles, alcanzando un total aproximado de 300 luminarias. La potencia de cada lámpara varía según el tramo intervenido.

Esta obra se enmarca en el plan de readecuación del río, una de las iniciativas más relevantes del Municipio, que busca no solo mejorar la infraestructura sino también transformar la ribera en un espacio comercial y de esparcimiento.

Mejoras edilicias en instituciones educativas

En paralelo, el Municipio de Luján avanza con un amplio programa de refacciones y mejoras edilicias en instituciones educativas del distrito, financiadas a través del Fondo Educativo Provincial.

En el Jardín N° 911 del barrio Ameghino se renovó por completo la cocina, con la instalación de un nuevo termotanque eléctrico, una campana con salida de ventilación, mesadas de granito, mobiliario bajo mesada y un nuevo cielorraso de PVC. Además, se realizaron tareas de pintura, recambio de canaletas y ampliación del espacio de trabajo.

En la Escuela Primaria N° 20 de Carlos Keen se concretaron obras de reparación de cubierta y reformas internas, incluyendo nuevos cielorrasos, reparación de paredes agrietadas y tareas de poda y limpieza de losas.

Por su parte, el Centro de Estimulación y Aprendizajes Temprano incorporó juegos de primera infancia, entre ellos un mangrullo mini, una calesita rotomoldeo, un tobogán rampa, un juego resorte elefante, un tubo de gateo y un pórtico doble.

En la Escuela Primaria N° 12 del centro de la ciudad y el Jardín N° 914 del barrio San Bernardo se renovaron los baños, con el reemplazo de artefactos sanitarios, nuevas cañerías, espejos, puertas y pintura completa.

Finalmente, está en ejecución la refacción de los baños de la Escuela Secundaria N° 1, ubicada en el centro de la ciudad.

Estas obras forman parte del compromiso del Municipio de Luján de garantizar espacios educativos seguros, accesibles y adecuados para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

Compromiso con el desarrollo local

A través de la cooperación institucional, la modernización del espacio público y la mejora de la infraestructura escolar, la gestión encabezada por Leonardo Boto busca seguir fortaleciendo la calidad de vida de los vecinos y el desarrollo integral del distrito.