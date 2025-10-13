Se formaliza una alianza estratégica que fortalece la economía circular y la gestión de residuos en Luján

El Municipio de Luján formalizó una alianza estratégica con CCU, Unilever y Coca-Cola para reforzar la economía circular y acompañar el trabajo de la cooperativa Usina Eco. La iniciativa incluyó una inversión clave en un Ecopunto Móvil, que permitirá resolver el desafío logístico del transporte de materiales recuperables en la ciudad.

“Este Ecopunto Móvil es una muestra concreta de lo que significa la co-gestión: una alianza que une recursos, saberes y compromiso para transformar la gestión de residuos en Luján. Es un paso más hacia un modelo de gobernanza ambiental que combina innovación, articulación y sustentabilidad”, destacó el intendente Leonardo Boto.

Desde el Municipio explicaron que el transporte de botellas, latas, cartones y papeles representa más del 60% de la inversión de la cooperativa a la hora de retirar materiales reciclables. En este marco, la articulación entre las partes busca ofrecer una solución conjunta: el Ecopunto Móvil será gestionado entre la cooperativa y la Municipalidad, recolectando materiales reciclables en eventos con alta generación de residuos y promoviendo instancias educativas en los barrios.

La propuesta forma parte de la Estrategia de Sustentabilidad de CCU, que promueve el trabajo articulado entre el sector público y privado para generar un impacto positivo en lo social, ambiental, económico y cultural.

Avanza el Plan Integral de Bacheo

Con el objetivo de optimizar la seguridad vial y extender la vida útil del pavimento, el Municipio de Luján continúa desarrollando tareas de bacheo en hormigón en distintos puntos del distrito.

Los trabajos incluyen el aserrado del perímetro, la remoción del pavimento dañado, el saneamiento de la base y el posterior hormigonado con mezcla H-30 fibrada, que permite una habilitación rápida del tránsito. También se realiza la toma de juntas con asfalto plástico en caliente, seguida por tareas de limpieza y habilitación definitiva.

Entre los puntos intervenidos se encuentran Alvear e Yrigoyen, Gamboa 960, Alsina 1571, Mitre 1226, Ituzaingó y Güemes, Mitre y Tandil, Alsina y Juan B. Justo, Mitre entre Rawson y Alvear, Independencia y El Progreso, Mansilla 805, Santa Elena y San José, Lavalle entre Italia y Rivadavia, y Libertad y La Plata, entre otros.

En los últimos meses ya se intervinieron 1.210 m² de pavimento, lo que contribuye a mejorar la transitabilidad y brindar una mayor seguridad a los vecinos.

Nuevo servicio de odontología en el CAPS Juan XXIII

En el marco de su política de fortalecimiento del sistema sanitario, el Municipio informó que el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio Juan XXIII cuenta ahora con atención odontológica gratuita.

Los vecinos pueden acceder a tratamientos de arreglo de caries, extracciones, limpieza dental y otras prácticas preventivas. El servicio se brinda los miércoles y viernes de 9 a 15 horas, en la sede ubicada en N. Repetto 1451.

Además, el Municipio recordó que actualmente ofrecen este servicio los CAPS de Parque Lasa, Santa Elena, Padre Varela, Villa del Parque, Open Door, Ameghino, Olivera y Carlos Keen, así como el Policlínico y el CIC de San Fermín.