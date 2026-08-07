Garate: "Esta obra modernizará una red de agua que tiene más de ocho décadas"

El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, para analizar el estado de la licitación de la obra de recambio de la red de agua de Tres Arroyos, un proyecto histórico que permitirá renovar una infraestructura con más de 80 años de antigüedad.

Garate

La obra contempla el reemplazo de cañerías que, por el paso del tiempo, presentan un importante nivel de desgaste y generan una gran cantidad de pérdidas de agua. Se trata de una intervención estructural que busca mejorar la eficiencia del sistema de distribución y garantizar un mejor servicio para los vecinos.

Actualmente, el proceso licitatorio se encuentra en la etapa de evaluación de las ofertas presentadas, un paso fundamental para avanzar hacia el inicio de una obra que demandará una inversión sin precedentes para la ciudad.

"Estamos hablando de una obra que ningún municipio puede afrontar con recursos propios. Su costo equivale a casi tres presupuestos municipales anuales, por eso es tan importante el acompañamiento de la Provincia y el seguimiento permanente de cada etapa", señaló Pablo Garate.

El intendente destacó que la renovación de la red de agua forma parte de una planificación integral que busca resolver problemas históricos de infraestructura y no solamente atender las consecuencias.

"Durante muchos años se repararon pérdidas, pero nunca se encaró una solución de fondo. Hoy estamos dando ese paso, con una obra que permitirá modernizar una red que tiene más de ocho décadas y acompañar el crecimiento de Tres Arroyos", expresó.

Garate remarcó además la importancia de mantener un trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia para concretar obras estratégicas para el distrito.

"Cada reunión de trabajo es una oportunidad para seguir gestionando recursos, hacer el seguimiento de los proyectos y defender las obras que Tres Arroyos necesita. Nuestro compromiso es continuar avanzando para que esta inversión histórica se transforme en una realidad y mejore la calidad de vida de todos los vecinos", cerró.