El Plan 100% LED sigue creciendo en los barrios de Mar del Plata

El intendente en funciones de Mar del Plata, Agustín Neme, destacó los avances del Plan Mar del Plata 100% LED y aseguró que el programa implica una transformación integral de la infraestructura urbana.

A través de una publicación en sus redes sociales, el jefe comunal remarcó que los trabajos continúan desarrollándose en distintos barrios de la ciudad y que el objetivo es mejorar la iluminación, reforzar la seguridad y modernizar la red eléctrica.

“Una transformación que va mucho más allá de la luminaria. El Plan Mar del Plata 100% LED sigue avanzando en distintos barrios”, expresó.

Un trabajo que incluye toda la red eléctrica

Neme explicó que el recambio de luminarias no se limita a la sustitución de artefactos, sino que requiere intervenciones técnicas específicas para garantizar el correcto funcionamiento de la nueva tecnología.

“Cada recambio implica un trabajo técnico y planificado sobre toda la red eléctrica para que esta tecnología funcione de manera eficiente y tenga una mayor vida útil”, señaló.

El intendente en funciones agregó que el Municipio también trabaja sobre los componentes ya instalados.

“Además, recuperamos y repotenciamos las carcasas para seguir llevando iluminación LED a más sectores”, indicó.

“No es solo cambiar una luminaria”

El jefe comunal insistió en que el programa apunta a una renovación más amplia del sistema de alumbrado público.

“No es solo cambiar una luminaria: es modernizar la infraestructura, fortalecer la red y avanzar hacia una ciudad mejor iluminada”, afirmó.

De esta manera, el Plan Mar del Plata 100% LED combina el recambio tecnológico con mejoras sobre la infraestructura eléctrica existente.

Menor consumo y mayor capacidad lumínica

La iniciativa forma parte de las políticas municipales destinadas a reemplazar progresivamente las antiguas luminarias por tecnología LED.

Este sistema permite reducir el consumo energético y contar con una mayor capacidad lumínica en calles y espacios públicos.

Además, el Municipio busca optimizar los costos de mantenimiento y prolongar la vida útil de los equipos mediante la adecuación de la red eléctrica y la recuperación de las carcasas.

Más visibilidad en calles y espacios públicos

Otro de los objetivos del programa es mejorar la visibilidad durante la noche y generar mejores condiciones de circulación.

Desde la gestión municipal vinculan la modernización del alumbrado con la prevención y la seguridad urbana.

La incorporación progresiva de tecnología LED también apunta a brindar una iluminación más eficiente y homogénea en los distintos barrios.

El plan continuará extendiéndose

Neme aseguró que el objetivo es seguir llevando las mejoras a nuevos sectores de Mar del Plata.

“Este es el camino: más seguridad, más orden y más tranquilidad para los vecinos”, concluyó.

El Plan Mar del Plata 100% LED continuará avanzando de manera progresiva con intervenciones sobre luminarias y redes eléctricas en distintos puntos de la ciudad.