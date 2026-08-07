El Plan 100% LED sigue creciendo en los barrios de Mar del Plata

El intendente en funciones aseguró que el programa continúa extendiéndose por distintos barrios y remarcó que cada recambio incluye trabajos técnicos sobre la red eléctrica.
Municipales07 de agosto de 2026Andrés MonteroAndrés Montero

El intendente en funciones de Mar del Plata, Agustín Neme, destacó los avances del Plan Mar del Plata 100% LED y aseguró que el programa implica una transformación integral de la infraestructura urbana.

A través de una publicación en sus redes sociales, el jefe comunal remarcó que los trabajos continúan desarrollándose en distintos barrios de la ciudad y que el objetivo es mejorar la iluminación, reforzar la seguridad y modernizar la red eléctrica.

“Una transformación que va mucho más allá de la luminaria. El Plan Mar del Plata 100% LED sigue avanzando en distintos barrios”, expresó.

Un trabajo que incluye toda la red eléctrica

Neme explicó que el recambio de luminarias no se limita a la sustitución de artefactos, sino que requiere intervenciones técnicas específicas para garantizar el correcto funcionamiento de la nueva tecnología.

“Cada recambio implica un trabajo técnico y planificado sobre toda la red eléctrica para que esta tecnología funcione de manera eficiente y tenga una mayor vida útil”, señaló.

El intendente en funciones agregó que el Municipio también trabaja sobre los componentes ya instalados.

“Además, recuperamos y repotenciamos las carcasas para seguir llevando iluminación LED a más sectores”, indicó.

Neme presentó nueva iluminación en Mar del PlataNeme presentó una nueva etapa de modernización del alumbrado público

“No es solo cambiar una luminaria”

El jefe comunal insistió en que el programa apunta a una renovación más amplia del sistema de alumbrado público.

“No es solo cambiar una luminaria: es modernizar la infraestructura, fortalecer la red y avanzar hacia una ciudad mejor iluminada”, afirmó.

De esta manera, el Plan Mar del Plata 100% LED combina el recambio tecnológico con mejoras sobre la infraestructura eléctrica existente.

Menor consumo y mayor capacidad lumínica

La iniciativa forma parte de las políticas municipales destinadas a reemplazar progresivamente las antiguas luminarias por tecnología LED.

Este sistema permite reducir el consumo energético y contar con una mayor capacidad lumínica en calles y espacios públicos.

Además, el Municipio busca optimizar los costos de mantenimiento y prolongar la vida útil de los equipos mediante la adecuación de la red eléctrica y la recuperación de las carcasas.

Más visibilidad en calles y espacios públicos

Otro de los objetivos del programa es mejorar la visibilidad durante la noche y generar mejores condiciones de circulación.

Desde la gestión municipal vinculan la modernización del alumbrado con la prevención y la seguridad urbana.

La incorporación progresiva de tecnología LED también apunta a brindar una iluminación más eficiente y homogénea en los distintos barrios.

El plan continuará extendiéndose

Neme aseguró que el objetivo es seguir llevando las mejoras a nuevos sectores de Mar del Plata.

“Este es el camino: más seguridad, más orden y más tranquilidad para los vecinos”, concluyó.

El Plan Mar del Plata 100% LED continuará avanzando de manera progresiva con intervenciones sobre luminarias y redes eléctricas en distintos puntos de la ciudad.

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