El Plan 100% LED sigue creciendo en los barrios de Mar del Plata
El intendente en funciones de Mar del Plata, Agustín Neme, destacó los avances del Plan Mar del Plata 100% LED y aseguró que el programa implica una transformación integral de la infraestructura urbana.
A través de una publicación en sus redes sociales, el jefe comunal remarcó que los trabajos continúan desarrollándose en distintos barrios de la ciudad y que el objetivo es mejorar la iluminación, reforzar la seguridad y modernizar la red eléctrica.
“Una transformación que va mucho más allá de la luminaria. El Plan Mar del Plata 100% LED sigue avanzando en distintos barrios”, expresó.
Un trabajo que incluye toda la red eléctrica
Neme explicó que el recambio de luminarias no se limita a la sustitución de artefactos, sino que requiere intervenciones técnicas específicas para garantizar el correcto funcionamiento de la nueva tecnología.
“Cada recambio implica un trabajo técnico y planificado sobre toda la red eléctrica para que esta tecnología funcione de manera eficiente y tenga una mayor vida útil”, señaló.
El intendente en funciones agregó que el Municipio también trabaja sobre los componentes ya instalados.
“Además, recuperamos y repotenciamos las carcasas para seguir llevando iluminación LED a más sectores”, indicó.
“No es solo cambiar una luminaria”
El jefe comunal insistió en que el programa apunta a una renovación más amplia del sistema de alumbrado público.
“No es solo cambiar una luminaria: es modernizar la infraestructura, fortalecer la red y avanzar hacia una ciudad mejor iluminada”, afirmó.
De esta manera, el Plan Mar del Plata 100% LED combina el recambio tecnológico con mejoras sobre la infraestructura eléctrica existente.
Menor consumo y mayor capacidad lumínica
La iniciativa forma parte de las políticas municipales destinadas a reemplazar progresivamente las antiguas luminarias por tecnología LED.
Este sistema permite reducir el consumo energético y contar con una mayor capacidad lumínica en calles y espacios públicos.
Además, el Municipio busca optimizar los costos de mantenimiento y prolongar la vida útil de los equipos mediante la adecuación de la red eléctrica y la recuperación de las carcasas.
Más visibilidad en calles y espacios públicos
Otro de los objetivos del programa es mejorar la visibilidad durante la noche y generar mejores condiciones de circulación.
Desde la gestión municipal vinculan la modernización del alumbrado con la prevención y la seguridad urbana.
La incorporación progresiva de tecnología LED también apunta a brindar una iluminación más eficiente y homogénea en los distintos barrios.
El plan continuará extendiéndose
Neme aseguró que el objetivo es seguir llevando las mejoras a nuevos sectores de Mar del Plata.
“Este es el camino: más seguridad, más orden y más tranquilidad para los vecinos”, concluyó.
El Plan Mar del Plata 100% LED continuará avanzando de manera progresiva con intervenciones sobre luminarias y redes eléctricas en distintos puntos de la ciudad.