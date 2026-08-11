Boto inauguró club y destacó al deporte como herramienta de comunidad

El Municipio de Luján inauguró este sábado el Club Social Deportivo Los Santos, un nuevo espacio comunitario y deportivo destinado a vecinos y vecinas de los barrios San Fermín, San Jorge, Santa Marta y San Pedro.

El acto contó con la presencia de la diputada nacional Fernanda Miño, referentes barriales y familias de la zona, además de funcionarios, concejales y representantes de instituciones sociales.

La iniciativa tuvo su origen en una escuela de fútbol femenino que comenzó a funcionar en 2016 y que, con el paso de los años, creció hasta reunir a más de 100 chicas y chicos.

Boto: “No hay nada mejor que el club y el deporte para construir comunidad”

El intendente Leonardo Boto destacó el recorrido realizado hasta concretar la obra y remarcó que el Municipio asumió su finalización luego de que se interrumpiera el financiamiento nacional.

“Quiero felicitar a todos los que iniciaron este proyecto y lo llevaron adelante, por haber luchado y persistido para que hoy sea una realidad”, expresó.

Y agregó: “Recuerdo que esto empezó hace más de tres años con financiamiento de Nación pero con el cambio de gobierno se cortó todo, y como a tantas otras cosas le pusimos el pecho desde el Municipio para poder concretarlo”.

Boto subrayó además el rol social de este tipo de instituciones.

“Porque no hay nada mejor que el club y el deporte para construir comunidad. Estamos muy felices y los vamos a seguir acompañando”, sostuvo.

Un proyecto que comenzó en 2016

La historia del Club Los Santos comenzó en la plaza del barrio San Jorge, donde en 2016 se creó una escuela de fútbol femenino.

La propuesta creció de manera sostenida y terminó convocando a más de 100 chicas y chicos de los cuatro barrios.

Ese desarrollo generó la necesidad de contar con mayor infraestructura para sostener y ampliar las actividades deportivas.

De un sector inundable a un espacio comunitario

El proyecto encontró una posibilidad concreta de desarrollo luego de la relocalización de familias que vivían en las márgenes del río y sufrían inundaciones de manera recurrente.

A partir de ese proceso quedó disponible un predio ubicado en la intersección de Las Azucenas y Las Margaritas.

Ese terreno fue elegido para avanzar con la construcción del nuevo club.

La obra comenzó con fondos nacionales

Los trabajos comenzaron en 2023 con recursos del Fondo de Integración Socio Urbana, dependiente de la Secretaría de Integración Comunitaria y Urbana de la Nación.

Sin embargo, según informó el Municipio, el proyecto quedó posteriormente sin financiamiento tras la decisión del Gobierno Nacional de desmantelar el área y el fideicomiso correspondiente.

Desde ese momento, la Municipalidad de Luján asumió íntegramente los costos necesarios para completar las obras.

Miño destacó el papel de las políticas públicas

Durante la inauguración, Fernanda Miño puso en valor la articulación entre vecinos, cooperativas y el Estado.

“Los medios de comunicación muchas veces nos enseñan a odiar la política, pero sin buenas políticas públicas no se logran estas cosas”, expresó.

La diputada sostuvo que estos proyectos son posibles “porque se unen los sueños de los vecinos, el trabajo de las cooperativas y el compromiso de intendentes como Leonardo Boto, que siempre está atento a las necesidades de su pueblo”.

Y concluyó: “Viendo la Basílica de fondo, solo deseo que este lugar pueda abrazar como una madre amorosa a todas las familias que viven en el barrio”.

Canchas, vestuarios y espacios de uso común

La obra fue ejecutada por cooperativas de construcción del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Las instalaciones cuentan con una cancha de fútbol 7 y otra de 11, vestuarios, baños con duchas, enfermería, utilería, cocina y un salón de usos múltiples.

Además, durante la jornada inaugural el Municipio entregó nueva indumentaria deportiva para todos los equipos de la institución.

“Hoy celebramos trayectoria, lucha, alegría, transformación”

La concejala Andrea Monzón, referente del bloque de barrios y una de las impulsoras del proyecto, destacó la transformación del lugar.

“Hoy no inauguramos y celebramos solamente el Club Los Santos. Hoy celebramos trayectoria, lucha, alegría, transformación”, afirmó.

También recordó el pasado del predio.

“Porque estas eran tierras que se inundaban, donde muchas familias perdían todo. Hoy tenemos un club que es importante para que los pibes y las pibas tengan un deporte, tengan contención, tengan amistad”, expresó.

Monzón agregó: “Entonces, tenemos que valorar este lugar, tenemos que cuidarlo y tenemos que acompañarlo”.

“Va a ser la segunda casa de los pibes y las pibas”

Norma “Yeyi” Catalán, vecina y promotora de la iniciativa, también llamó a la comunidad a apropiarse y cuidar el nuevo espacio.

“Este club va a ser la segunda casa de los pibes y las pibas, y está abierto para todas las familias que quieran dar una mano”, señaló.

Catalán remarcó que será necesario el compromiso colectivo para sostener el crecimiento de la institución.

“Vamos a necesitar que muchos lo cuiden, que realmente se apropien del lugar. Tenemos que cuidarlo, quererlo y protegerlo, y de esa manera vamos a poder seguir haciendo más cosas para que esto siga creciendo”, manifestó.

Finalmente, agradeció “a todos los que me acompañaron y apoyaron durante estos años para que esto se hiciera realidad”.

Un nuevo punto de encuentro para cuatro barrios

Con la inauguración del Club Social Deportivo Los Santos, los barrios San Fermín, San Jorge, Santa Marta y San Pedro suman un espacio destinado no solo a la práctica deportiva, sino también a actividades sociales y comunitarias.

El proyecto reúne una historia iniciada hace una década, el trabajo de vecinos y cooperativas y la inversión pública necesaria para transformar un antiguo sector inundable en un nuevo lugar de encuentro.