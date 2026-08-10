Bucca recorrió la obra del acceso a Pirovano y destacó su reactivación

El intendente de Bolívar, Bali Bucca, recorrió junto al delegado Marcelo Garayar y al equipo técnico municipal el avance de la obra de repavimentación del acceso a Pirovano.

Se trata de una intervención considerada estratégica para mejorar la conectividad de la localidad, reforzar la seguridad vial y brindar mejores condiciones de circulación a vecinos y vecinas.

La obra contempla la repavimentación integral de aproximadamente 7 kilómetros, además de nuevas banquinas, luminarias LED, cartelería y señalización vial.

Bucca destacó la reactivación de los trabajos

Durante la recorrida, el jefe comunal remarcó la importancia de que el proyecto haya podido retomar su ejecución luego de las gestiones realizadas para garantizar su continuidad.

“La verdad que nos pone muy contentos que se haya retomado nuevamente esta obra, en la cual venimos trabajando ya hace mucho tiempo”, sostuvo.

Bucca explicó que la Provincia volvió a asignar recursos para completar la intervención.

“Hace un mes tuvimos la buena noticia de que el gobernador, a través de la Dirección de Vialidad y del Ministerio de Obras Públicas, nuevamente asignó presupuesto para poder finalizar esta obra tan esperada para todos los vecinos de Pirovano”, destacó.

Siete kilómetros de repavimentación

El proyecto prevé la renovación integral de aproximadamente 7 kilómetros del acceso.

La intervención permitirá recuperar las condiciones de la calzada y mejorar la circulación diaria de quienes utilizan este corredor para desplazarse entre Pirovano, Bolívar y otros puntos de la región.

A la repavimentación se sumará la construcción de banquinas, con el objetivo de brindar mayor seguridad a los vehículos que circulan por la zona.

Nuevas luminarias y señalización

La obra también incluye la instalación de nuevas luminarias LED a lo largo del acceso.

Además, se incorporará cartelería y nueva señalización vial para ordenar la circulación y mejorar las condiciones de seguridad.

Estas tareas complementarán la renovación de la calzada y forman parte de una intervención integral sobre el corredor.

Dársenas y garitas sobre la Ruta 65

Otro de los puntos previstos es la construcción de dos dársenas con garitas para el transporte público sobre la Ruta Provincial N° 65.

La nueva infraestructura permitirá mejorar las condiciones de espera de los pasajeros y ordenar las maniobras vinculadas con el ascenso y descenso.

De esta manera, la obra no solo contempla la circulación vehicular, sino también mejoras para quienes utilizan diariamente el transporte público.

Financiamiento provincial para completar la obra

La finalización de los trabajos será financiada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La continuidad del proyecto se logró luego de las gestiones realizadas por Bucca junto al equipo técnico municipal para garantizar los recursos necesarios.

Desde el Municipio destacaron que se trata de una intervención esperada por la comunidad y estratégica para el desarrollo de Pirovano.

“Son obras que las tenemos que abrazar entre todos”

Bucca también vinculó la repavimentación del acceso con un proceso más amplio de mejoras para la localidad.

“Estas son obras que las tenemos que abrazar entre todos, tirar todos del carro para adelante para que se puedan disfrutar y, en definitiva, nos tienen que dar alegría a todos”, sostuvo.

El intendente planteó que las intervenciones que se desarrollan en Pirovano deben ser entendidas como parte de una transformación integral orientada a mejorar las condiciones de vida de la comunidad.

Más conectividad para Pirovano

Una vez terminada, la recuperación del acceso permitirá contar con una vía más segura y en mejores condiciones.

La obra fortalecerá la conexión de Pirovano con la ciudad de Bolívar, con el resto de las localidades del Partido y con la región.

Desde el Municipio señalaron que continuarán impulsando proyectos de infraestructura destinados a responder a necesidades concretas y acompañar el crecimiento de las distintas comunidades del distrito.