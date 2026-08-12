Susbielles sobre la Zona Fría: "Decir que su eliminación no va a impactar en los bolsillos, es desconocer la realidad"

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, defendió la continuidad del beneficio de Zona Fría y advirtió sobre el impacto que tendría su eliminación en las facturas de gas de los vecinos de la ciudad.

“Nuestra ciudad se defiende”, expresó el jefe comunal a través de sus redes sociales, donde vinculó la inclusión de Bahía Blanca en el régimen con las temperaturas y las condiciones climáticas que presenta el distrito.

“Si tenemos las mismas temperaturas y condiciones climáticas que otras ciudades que mantienen el beneficio de Zona Fría, ¿por qué los bahienses deberíamos pagar el doble?”, planteó Susbielles.

El impacto sobre las facturas de gas

El intendente señaló que, aun con el beneficio vigente, el costo del servicio registró un fuerte incremento para numerosos usuarios. Según indicó, muchas facturas que anteriormente llegaban a los $60.000 ahora alcanzan los $130.000.

Susbielles también estimó cuál sería la consecuencia económica de una eventual eliminación del régimen para los hogares de la ciudad.

“Si una factura hoy es de $130.000 con Zona Fría, sin el beneficio podría llegar a $260.000”, afirmó. En esa línea, rechazó que la quita pueda concretarse sin consecuencias para las economías familiares.

“Decir que su eliminación no va a impactar en los bolsillos es desconocer la realidad”, sostuvo.

El jefe comunal cerró su mensaje con una defensa del reconocimiento de las condiciones climáticas de Bahía Blanca y del beneficio que actualmente reciben los usuarios del servicio de gas.

“Bahía Blanca es Zona Fría y hay que defender ese derecho”, concluyó Susbielles.