Cañuelas avanza con una obra clave para la conectividad rural y educativa

La intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, recorrió las obras de puesta en valor del camino de acceso al CEPT N° 33, una intervención que llevan adelante de manera conjunta el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y el Municipio.

Los trabajos tienen como objetivo mejorar la transitabilidad, fortalecer la conectividad rural y garantizar mejores condiciones para llegar a una institución educativa con una fuerte vinculación con la actividad agropecuaria.

La obra forma parte del Plan Estratégico de Mejora de Caminos Rurales y contempla una inversión de $54,3 millones por parte del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, a la que se suma un aporte del Municipio con fondos propios.

Mejoras integrales sobre el camino

La intervención incluye tareas de perfilado, abovedado y saneamiento.

También se prevé la colocación de cruces con caños de 60 centímetros de diámetro, entoscado y consolidación de la calzada.

En determinados sectores se incorporará piedra con el objetivo de aumentar la resistencia del camino y ofrecer mejores condiciones de circulación, especialmente durante períodos de lluvias.

Un acceso clave para la comunidad educativa

El camino constituye el principal ingreso al CEPT N° 33.

Además de ser utilizado diariamente por estudiantes, docentes y familias vinculadas a la institución, también cumple una función importante para los vecinos y productores de la zona.

Su mejoramiento apunta a reducir los problemas de circulación ante condiciones climáticas adversas y brindar una traza más segura y estable.

Fassi destacó la inversión pública

Durante la recorrida, la intendenta puso el foco en la importancia de sostener las obras de infraestructura en el actual contexto económico.

“Sin lugar a dudas, nuestros municipios enfrentan hoy el desafío de construir un Estado cercano, eficiente y eficaz en términos de administración económica, pero también con la obligación de dar respuestas concretas en lo social”, expresó.

Fassi sostuvo que los trabajos forman parte de una estrategia más amplia que se desarrolla en distintos puntos del distrito.

“La reconstrucción de este camino forma parte de un programa integral que estamos llevando adelante en todo el distrito y, en este caso, tiene un valor agregado muy importante porque garantiza el acceso a nuestro CEPT N° 33, una escuela profundamente vinculada con la ruralidad y la producción”, agregó.

Críticas al Gobierno nacional

La jefa comunal también se refirió a la situación económica y cuestionó el rol del Gobierno nacional.

“Estamos atravesando un momento muy particular del país, con un Gobierno Nacional ausente en muchas de sus obligaciones básicas, con caída del consumo y familias, rurales y urbanas, cada vez más endeudadas”, afirmó.

Frente a ese escenario, señaló que los gobiernos locales deben profundizar su presencia en el territorio.

“Frente a esa realidad tenemos que estar más cerca que nunca”, sostuvo.

“La educación y el trabajo son dos grandes ordenadores sociales”

Fassi vinculó además la obra con una mirada más amplia sobre el desarrollo productivo y educativo.

“Estamos convencidos de que la educación y el trabajo son dos grandes ordenadores sociales, y el CEPT N° 33 representa justamente ese modelo de país que pone en el centro la educación, la producción y el trabajo”, expresó.

La institución mantiene una relación directa con la ruralidad y con las actividades productivas de la zona, por lo que el acceso cumple una función que excede lo estrictamente educativo.

Aporte municipal con fondos y maquinaria

El Gobierno Municipal complementa la inversión provincial con recursos propios, maquinaria y trabajos adicionales.

El objetivo es ampliar el alcance de la intervención y consolidar un camino que resulta estratégico para la comunidad educativa y para quienes desarrollan actividades productivas en el sector.

La participación municipal se suma a los recursos aportados por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia.

Conectividad rural y desarrollo productivo

La mejora del camino busca fortalecer la conexión entre la escuela y el resto del distrito, pero también facilitar el tránsito de vecinos y productores.

Una calzada más estable permitirá reducir las dificultades que suelen producirse ante lluvias y mejorar las condiciones de circulación durante todo el año.

De esta manera, la intervención combina infraestructura vial, acceso educativo y acompañamiento a la actividad productiva.

Trabajo conjunto con la Provincia

La obra forma parte de la articulación entre el Municipio de Cañuelas y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof.

Desde la gestión local remarcaron que el objetivo es continuar sosteniendo inversiones en infraestructura rural y acompañando a las comunidades educativas y productivas del distrito.

Con el avance de los trabajos en el acceso al CEPT N° 33, Cañuelas busca consolidar una mejora que impacte tanto en la vida cotidiana de la comunidad educativa como en la conectividad y el desarrollo de la zona rural.