Ishii celebró la llegada de la UTN: “Nuestros jóvenes podrán construir su futuro”

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) comenzó a dictar clases en las aulas del Polo Universitario Internacional (PUI) de José C. Paz. El inicio de las actividades representa la puesta en marcha formal de la primera institución académica que integra el nuevo complejo educativo del distrito.

Ishii

La llegada de la UTN permitirá que vecinos de José C. Paz accedan a formación universitaria pública y gratuita sin tener que trasladarse a otras ciudades. La propuesta académica estará vinculada con áreas tecnológicas y con las necesidades del sector productivo.

El senador bonaerense e intendente en uso de licencia de José C. Paz, Mario Ishii, celebró el comienzo de las clases y destacó la importancia de ampliar las oportunidades educativas dentro del municipio.

“Comenzaron las clases de la Universidad Tecnológica Nacional en el Polo Universitario Internacional de José C. Paz, un paso histórico para que nuestros vecinos puedan acceder a una educación universitaria pública y de calidad dentro del distrito”, expresó Ishii en sus redes sociales.

La UTN inició formalmente sus actividades en el PUI

La jornada inaugural contó con la presencia del decano de la Facultad Regional General Pacheco de la UTN, Enrique Vera, quien estuvo acompañado por integrantes de su equipo técnico y del cuerpo docente.

También participaron el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología local, Mario Martínez; funcionarios municipales y miembros de la comunidad educativa que comenzaron esta nueva etapa formativa.

La incorporación de la UTN busca fortalecer el perfil académico y productivo de José C. Paz mediante carreras y propuestas de formación relacionadas con la tecnología, la ingeniería y el desarrollo industrial.

Más oportunidades educativas dentro del distrito

El comienzo de las clases se enmarca en el proyecto impulsado para consolidar al Polo Universitario Internacional como un espacio de formación superior con alcance local e internacional.

La iniciativa apunta a facilitar el acceso a carreras universitarias y generar nuevas posibilidades de capacitación para jóvenes y adultos sin necesidad de salir del distrito.

Ishii vinculó esta nueva etapa con el reconocimiento de José C. Paz como Ciudad del Aprendizaje de la UNESCO y ratificó la continuidad de las políticas educativas municipales.

“Como Ciudad del Aprendizaje de la UNESCO, seguimos acercando oportunidades para que nuestros jóvenes puedan construir su futuro”, afirmó el legislador bonaerense.

Con el inicio de las actividades de la UTN, el Polo Universitario Internacional comenzó formalmente su desarrollo académico y abrió una nueva instancia para ampliar la oferta de educación superior en José C. Paz.