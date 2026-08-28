Nardini recibió al embajador adjunto de Egipto para abrir nuevos mercados

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, recibió al embajador adjunto de Egipto, Samuel Markos, con el objetivo de fortalecer los vínculos internacionales, impulsar la apertura de nuevos mercados y generar oportunidades para las empresas del distrito.

Durante la visita, ambos recorrieron el futuro Hospital Universitario de Malvinas Argentinas y el laboratorio Subitón, una industria local dedicada a la producción de tecnología médica que, según destacó el jefe comunal, llega con sus productos a más de 110 países.

“El desafío es abrir más puertas al mundo desde lo que tenemos acá”, afirmó Nardini a través de sus redes sociales.

El intendente explicó que el encuentro estuvo orientado a continuar construyendo relaciones que permitan conectar la capacidad productiva del municipio con nuevos destinos internacionales.

“Recibí en Malvinas al embajador adjunto de Egipto, Samuel Markos, para seguir construyendo vínculos que permitan abrir nuevos mercados y generar oportunidades para nuestras empresas”, expresó.

Producción local y tecnología médica

La recorrida por el laboratorio Subitón permitió mostrar el trabajo de una empresa radicada en Malvinas Argentinas que desarrolla tecnología médica y cuenta con presencia en más de un centenar de países.

La agenda también incluyó una visita al futuro Hospital Universitario, una obra vinculada con el fortalecimiento del sistema sanitario y la formación académica en el distrito.

Nardini enmarcó el encuentro en una estrategia destinada a promover la producción local y ampliar la inserción internacional de las empresas bonaerenses.

“La Provincia genera cerca del 40% de la producción nacional. Tenemos capacidad, talento e industria para aportar todavía más”, sostuvo.

En ese sentido, el intendente señaló que la búsqueda de nuevos vínculos comerciales e institucionales apunta a transformar las capacidades existentes en mayores oportunidades de desarrollo.

“Elegimos salir a buscar oportunidades, conectar nuestra producción con el mundo y generar más desarrollo para Malvinas, para Buenos Aires y para la Argentina”, concluyó Nardini.