Carlos Tejedor firmó un convenio con la UBA

La intendenta de Carlos Tejedor, María Celia Gianini, firmó un Convenio Marco con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires para continuar ampliando las propuestas de formación disponibles en el distrito.

El acuerdo fue suscripto junto a Carolina Liguori, directora de Diplomaturas de la UBA, y representa un nuevo paso en el fortalecimiento del Centro Universitario de Carlos Tejedor.

La iniciativa permitirá acercar a la comunidad diplomaturas, asistencias técnicas y diferentes instancias de capacitación.

Nuevas propuestas de formación

El convenio abre la posibilidad de incorporar nuevas alternativas académicas y de capacitación vinculadas con la Facultad de Ciencias Económicas.

Entre las propuestas previstas se encuentran diplomaturas y espacios de formación pensados para ampliar las oportunidades disponibles en el distrito.

También se contemplan asistencias técnicas en el marco del trabajo conjunto con la universidad.

Un impulso para el Centro Universitario

Desde el Municipio destacaron que el acuerdo constituye un paso importante para continuar consolidando el Centro Universitario de Carlos Tejedor.

El objetivo es que el espacio pueda seguir sumando propuestas y funcionando como un punto de acceso a formación de nivel superior.

La articulación con la UBA busca ampliar las posibilidades para vecinos que quieran capacitarse sin depender exclusivamente de ofertas ubicadas fuera del distrito.

Convenio con Ciencias Económicas de la UBA

La firma se concretó con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

Gianini estuvo acompañada por Carolina Liguori, directora de Diplomaturas de esa casa de estudios.

El acuerdo establece un marco de cooperación que permitirá avanzar posteriormente con propuestas específicas.

Formación y asistencia técnica

Además de las diplomaturas, el convenio contempla la posibilidad de desarrollar asistencias técnicas.

Estas instancias permitirán sumar herramientas vinculadas con diferentes áreas del conocimiento y generar nuevas experiencias de capacitación para la comunidad.

El esquema apunta a combinar formación académica con propuestas de aplicación concreta.

Autoridades presentes

También acompañaron la firma la coordinadora del Centro Universitario de Carlos Tejedor, Julieta Domínguez; el concejal Armando Palau; y la secretaria de Gobierno, Ana Alvez de Mello.

La presencia de las autoridades locales acompañó la formalización de un acuerdo que busca ampliar la vinculación institucional con la universidad.

Más oportunidades en el distrito

Con este convenio, Carlos Tejedor continúa avanzando en una estrategia orientada a acercar nuevas oportunidades educativas y de capacitación.

La apuesta es fortalecer el Centro Universitario y ampliar la oferta disponible mediante acuerdos con instituciones académicas.

De esta manera, el Municipio busca seguir generando herramientas de formación que puedan tener impacto en el desarrollo personal y profesional de los vecinos.