Gianini anunció una Escuela Especial para Tres Algarrobos

La intendenta de Carlos Tejedor, María Celia Gianini, anunció que Tres Algarrobos contará con una Escuela de Educación Especial, una obra largamente esperada por familias de la localidad.

Según informó, próximamente se pondrá en marcha la licitación pública para avanzar con la construcción del nuevo establecimiento.

“Vamos a construir en Tres Algarrobos una Escuela Especial”, confirmó la jefa comunal.

Una demanda que empieza a convertirse en realidad

Gianini destacó la importancia del anuncio y remarcó que se trata de un proyecto que durante mucho tiempo fue un anhelo para muchas familias.

“Estoy muy feliz… realmente feliz. Porque hoy podemos anunciar algo que durante mucho tiempo fue un sueño de muchas familias de nuestra comunidad y que, a partir de ahora, empieza a convertirse en una realidad: vamos a crear una Escuela de Educación Especial en Tres Algarrobos”, expresó.

La intendenta sostuvo que la nueva institución permitirá dar una respuesta concreta a una necesidad educativa que hoy obliga a realizar largos traslados.

Viajes de alrededor de 100 kilómetros

Actualmente, los chicos de Tres Algarrobos que necesitan asistir a una escuela de educación especial deben trasladarse en minibús alrededor de 100 kilómetros varias veces por semana.

“Hoy, para poder asistir a clases, nuestros chicos tienen que viajar alrededor de 100 kilómetros en minibús, varias veces por semana, para llegar a la escuela”, explicó Gianini.

La situación implica no solo un esfuerzo para los estudiantes, sino también para sus familias y para quienes acompañan diariamente esos recorridos.

“Necesitamos una escuela acá”

La intendenta contó que recientemente tuvo la posibilidad de compartir uno de esos viajes con los estudiantes.

“Hace poco tuve la posibilidad de viajar con ellos y confirmé lo que sabía: necesitamos una escuela acá. En Tres Algarrobos”, señaló.

La experiencia, según explicó, reforzó la necesidad de avanzar con una solución educativa dentro de la propia localidad.

Próxima licitación pública

El siguiente paso será el lanzamiento de la licitación pública para llevar adelante la obra.

Gianini destacó que el proyecto podrá concretarse con el acompañamiento del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

“Próximamente vamos a lanzar la licitación pública para llevar adelante esta obra que tanta falta hace en nuestra comunidad y que, gracias al acompañamiento del gobierno de Axel Kicillof será una realidad”, afirmó.

“Crear esta escuela significa acercar derechos”

Más allá de la infraestructura, la jefa comunal puso el foco en el impacto que tendrá la nueva institución para las familias.

“Crear esta escuela significa acercar derechos. Significa acompañar. Por eso esta noticia nos emociona tanto”, expresó.

La futura escuela permitirá que los estudiantes puedan acceder a una propuesta educativa especializada sin tener que trasladarse largas distancias.

Una obra con impacto directo en las familias

La creación de una Escuela de Educación Especial en Tres Algarrobos representa una mejora concreta en términos de accesibilidad educativa y acompañamiento.

El proyecto apunta a reducir tiempos de viaje, facilitar la asistencia regular y generar mejores condiciones para chicos y familias.

“La escuela especial en nuestra localidad empieza a hacerse realidad. Y no saben la felicidad que me da poder compartirlo con ustedes”, concluyó Gianini.