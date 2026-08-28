Golía inauguró un nuevo centro especializado

El intendente de Chacabuco, Darío Golía, encabezó la inauguración del nuevo Centro de Obesidad, Diabetes, Endocrinología y Nutrición en el Hospital Municipal “Nuestra Señora del Carmen”.

El espacio funcionará de lunes a viernes y contará con un equipo de más de 20 profesionales de diferentes disciplinas, con el objetivo de ofrecer una atención integral y evitar que los pacientes deban recorrer distintos consultorios para acceder a diagnóstico y tratamiento.

Durante el acto, Golía destacó la importancia de seguir fortaleciendo el sistema público de salud y recordó distintas inversiones realizadas desde el inicio de su gestión.

Un equipo de más de 20 profesionales

El nuevo centro estará integrado por obesólogos, diabetólogos, endocrinólogos, nefrólogos, nutricionistas, podólogos, asistentes sociales, enfermeras y otros profesionales.

La propuesta busca concentrar en un mismo espacio distintas especialidades vinculadas con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento.

El objetivo es generar una atención más coordinada y facilitar el seguimiento de cada paciente.

Atención de lunes a viernes

El servicio funcionará durante toda la semana hábil dentro del Hospital Municipal.

La intención es brindar una respuesta permanente a patologías que requieren seguimiento sostenido y un abordaje multidisciplinario.

Desde el Municipio destacaron que la centralización de la atención permitirá ordenar mejor los tratamientos y mejorar la experiencia de los pacientes.

Un reconocimiento a la Dra. Susana Jaqueline Viviers

Durante la inauguración también se realizó un homenaje a la familia de la Dra. Susana Jaqueline Viviers.

Las autoridades entregaron un decreto, obsequios y una placa conmemorativa en reconocimiento a su trayectoria.

Viviers nació en el sur del país y, tras recibirse de médica en La Plata, eligió el Hospital Municipal de Chacabuco para realizar su residencia durante tres años desde agosto de 2002.

Posteriormente continuó trabajando en la ciudad durante los fines de semana hasta su fallecimiento en 2023.

Golía puso el foco en la prevención

Durante su intervención, el intendente remarcó que una de las prioridades de la gestión es fortalecer las políticas preventivas.

“Nosotros apuntamos a lo que es prevención, teníamos muchas cosas por resolver cuando comenzamos la gestión junto a todo el equipo de Salud”, expresó.

Golía recordó que uno de los primeros desafíos fue avanzar con mejoras en la infraestructura eléctrica del Hospital.

Hemodinamia, tomógrafo y resonador

El jefe comunal repasó también otras inversiones realizadas durante la gestión.

“Primero la inversión en electricidad, luego con Hemodinamia, luego el recambio de tomógrafo y resonador”, señaló.

Según explicó, el Municipio fue avanzando por etapas de acuerdo con la disponibilidad de recursos.

“Nuestra ansiedad es más rápida que los recursos”

Golía reconoció que existen necesidades que demandan respuestas rápidas, pero que las posibilidades presupuestarias obligan a avanzar de manera progresiva.

“Muchas veces, nuestra ansiedad es más rápida que los recursos que tenemos, por eso avanzamos con una Tasa que nos permite cumplir con estos objetivos”, afirmó.

El intendente vinculó esa herramienta con distintas inversiones realizadas en el sistema sanitario.

Nueva ambulancia y mejoras en el lavadero

Golía señaló que mediante esa Tasa también se pudo avanzar con la compra de otra ambulancia.

Además, informó que se invirtieron casi 50 mil dólares en el Lavadero del Hospital.

Las inversiones forman parte de un esquema más amplio destinado a mejorar tanto la atención como la infraestructura sanitaria.

“Trabajar de manera centralizada”

El intendente destacó que el nuevo centro permitirá mejorar la organización de la atención.

“Esto tiene que ver con prevención, con tratamiento, y trabajar de manera centralizada sin tener que estar de un consultorio a otro, que cada uno se vaya con un diagnóstico y un tratamiento”, expresó.

La intención es que los pacientes puedan acceder a distintas especialidades dentro de un mismo circuito de atención.

Reconocimiento al equipo de salud

Golía también agradeció a quienes integran el sistema sanitario local.

“Quiero agradecerles, no tengo más que palabras de agradecimiento por todo el trabajo, porque ponen lo mejor todos los días, aún con las dificultades que tenemos como país, como sociedad”, sostuvo.

El jefe comunal remarcó el compromiso de los profesionales y trabajadores que sostienen diariamente la atención en el Hospital Municipal.

Autoridades presentes

Del acto participaron también el secretario de Gobierno, Javier Estévez; el secretario General, Gustavo Masci; el titular del Laboratorio Casasco, Eugenio Casasco; el secretario de Salud, Sebastián Bozzini; y la directora de Salud, Celeste Trotti.

También estuvieron presentes Fabián Molina, referente del nuevo servicio; Claudio Di Toro, coordinador regional del programa Medicamentos Bonaerenses; y Juan Quadrelli.