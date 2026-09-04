La Municipalidad de La Costa continúa avanzando con un amplio plan de mantenimiento, reparación y puesta en valor de establecimientos educativos en distintos puntos del distrito.

Actualmente, el cronograma contempla 46 intervenciones en escuelas y jardines de las zonas norte, centro y sur del Partido de La Costa, con trabajos definidos a partir de las necesidades relevadas en cada institución.

En ese marco, el intendente Juan de Jesús recorrió el Jardín de Infantes N° 913 de San Clemente, donde supervisó las mejoras realizadas, dialogó con la comunidad educativa y entregó una impresora.

Una recorrida por el Jardín 913

Durante la visita, Juan de Jesús repasó junto a las autoridades del establecimiento las tareas que ya fueron ejecutadas.

La recorrida también permitió identificar trabajos que todavía requieren intervención para incorporarlos a las próximas etapas.

El objetivo es sostener una planificación que responda a las necesidades concretas de cada comunidad educativa.

Trabajos para combatir la humedad

En el Jardín 913, el Municipio trabajó junto a una cooperativa en la colocación de revestimientos en distintos sectores de las paredes.

La intervención apunta a proteger la estructura frente a los problemas de humedad.

Además, están previstos trabajos sobre los techos para resolver filtraciones y goteras existentes.

Una impresora para la institución

Durante la recorrida, el intendente hizo entrega de una nueva impresora.

El equipo será utilizado tanto para tareas administrativas como pedagógicas dentro del establecimiento.

La incorporación forma parte del acompañamiento a las necesidades cotidianas de la institución.

46 intervenciones en todo el distrito

Los trabajos en San Clemente se integran a un esquema más amplio de mantenimiento de infraestructura educativa.

Actualmente, la Municipalidad lleva adelante 46 intervenciones en escuelas y jardines de distintas localidades del Partido de La Costa.

Las acciones se distribuyen entre las zonas norte, centro y sur.

Reparaciones, pintura e impermeabilización

El plan contempla distintos tipos de trabajos según el estado y las necesidades de cada edificio.

Entre las tareas se incluyen reparaciones generales, impermeabilización, pintura, recuperación de espacios y mantenimiento de sectores específicos.

La intención es atender problemas existentes y prevenir un mayor deterioro de la infraestructura.

El cronograma se sigue actualizando

Mientras avanzan las obras ya iniciadas, el Municipio continúa relevando nuevas necesidades.

El objetivo es incorporar esas demandas a las próximas etapas de trabajo en función de las prioridades detectadas.

De esta manera, el cronograma se mantiene activo y se actualiza a partir de la situación de cada comunidad educativa.

Trabajo junto a las comunidades educativas

La estrategia incluye además el contacto permanente con autoridades, docentes y representantes de cada institución.

Ese intercambio permite identificar necesidades puntuales y ordenar las próximas intervenciones.

La Municipalidad busca sostener así mejores condiciones edilicias para el desarrollo cotidiano de las actividades escolares.