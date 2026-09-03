Bahía Blanca llevó su reconstrucción a la Reunión de Alcaldes 2026

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, participó en Bogotá, Colombia, de la primera jornada de la Reunión de Alcaldes 2026, un encuentro organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que congrega a 50 jefes comunales de distintos puntos de América.

Federico Susbielles.

La actividad tiene como objetivo promover el intercambio de experiencias y el análisis conjunto de estrategias destinadas a transformar las ciudades y responder a los principales desafíos urbanos.

“Con satisfacción y expectativa positiva, culmina la primera jornada de la Reunión de Alcaldes 2026”, expresó Susbielles a través de sus redes sociales.

Durante el encuentro, el intendente presentó la situación de Bahía Blanca y explicó el trabajo que se lleva adelante para avanzar con la recuperación de la ciudad. También expuso los lineamientos de la planificación municipal y las acciones proyectadas para los próximos años.

“Este espacio nos permite contar lo que vivimos en Bahía Blanca, cómo estamos trabajando en la recuperación, qué planificación tenemos por delante y explorar posibilidades de financiamiento responsable”, señaló.

Intercambio y financiamiento para la transformación urbana

La participación de Susbielles busca incorporar la experiencia bahiense a un ámbito regional en el que intendentes y representantes de organismos internacionales comparten políticas y herramientas orientadas al desarrollo de ciudades más sostenibles y preparadas.

Uno de los puntos destacados por el jefe comunal fue la posibilidad de analizar mecanismos de financiamiento responsable para acompañar los proyectos de recuperación y planificación de Bahía Blanca.

El encuentro también permite conocer experiencias desarrolladas en otras ciudades americanas y evaluar estrategias que puedan adaptarse a las necesidades locales.

Susbielles vinculó su participación con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del municipio y construir una ciudad con mejores condiciones para afrontar sus desafíos futuros.

“Seguimos trabajando para construir una ciudad más preparada, sostenible y con futuro”, concluyó el intendente.