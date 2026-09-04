Nardini y Uñac recorrieron los avances del futuro Teatro Municipal de Malvinas Argentinas

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, recibió al senador nacional por San Juan, Sergio Uñac, con quien recorrió los avances de la obra del futuro Teatro Municipal. De la visita también participó el diputado provincial Luis Vivona.

El proyecto se encuentra en una etapa avanzada de construcción y fue presentado como una pieza central del desarrollo cultural del distrito. Durante la recorrida, los dirigentes coincidieron en la importancia de sostener la obra pública y generar empleo.

Nardini destacó la trayectoria política de Uñac y su experiencia en la gestión municipal y provincial. “Sergio tiene el valor agregado de haber hecho toda la escalerita, la escuela que se necesita para esto: haber sido intendente, gobernador, y entender la importancia que tienen los intendentes e intendentas a lo largo y a lo ancho del país”, expresó.

Un nuevo polo cultural para Malvinas Argentinas

Por su parte, Uñac elogió la gestión de Nardini y aseguró que el nuevo teatro tendrá un impacto significativo en la comunidad.

“Admiro la gestión que lleva a cabo Leo en Malvinas. Este polo de desarrollo cultural va a significar un antes y un después”, afirmó el senador nacional.

Uñac sostuvo que las responsabilidades de los gobiernos locales exceden la prestación de los servicios básicos y alcanzan otros aspectos vinculados con la calidad de vida de la población.

“El municipalismo es mucho más que servicios esenciales: es trabajo, industria, bienestar y cultura. Cuando hay gestión, administración y orden, estas cosas pueden ser una realidad, y los vecinos viven mucho mejor”, señaló.

Obra pública con “la gente adentro”

Durante la recorrida, Nardini vinculó la continuidad de las obras municipales con una administración responsable de los recursos. Según explicó, el distrito mantiene desde hace diez años una política de orden fiscal orientada al desarrollo de la comunidad.

“Ese orden, pensado con la gente adentro, nos permite generar trabajo, cultura y expectativa de futuro”, remarcó el jefe comunal.

Ambos dirigentes también analizaron la situación de las familias argentinas, con eje en la caída de los salarios, la morosidad y la falta de empleo. Además, advirtieron sobre las consecuencias sociales y de salud mental y plantearon la necesidad de recuperar políticas públicas duraderas que impulsen la infraestructura y el desarrollo comunitario.

“Vamos a poner nuestro granito de arena para construir la Argentina que queremos, la provincia de Buenos Aires que necesitamos y seguir apostando al desarrollo de Malvinas Argentinas”, concluyó Nardini.