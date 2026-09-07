Espinoza pidió una alternativa amplia y ratificó su respaldo a Kicillof

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, convocó a construir una alternativa política “amplia, federal y superadora”, con el peronismo como “columna vertebral”, y ratificó su respaldo al gobernador bonaerense Axel Kicillof durante una actividad realizada en Saladillo.

El encuentro reunió a vecinas, vecinos, productores, trabajadores, jóvenes, dirigentes y militantes de los ocho distritos que integran la Séptima Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires.

A través de sus redes sociales, Espinoza sostuvo que la Argentina atraviesa “un momento muy difícil”, aunque afirmó que el país cuenta con los recursos, la capacidad productiva y la voluntad social necesarias para recuperarse.

“Argentina atraviesa un momento muy difícil, pero no está condenada. Tenemos recursos, capacidad y producción. Y tenemos, sobre todo, un pueblo esperanzado que quiere volver a ponerse de pie”, expresó el jefe comunal.

Unidad, producción y protagonismo juvenil

Espinoza ubicó la unidad como uno de los ejes centrales de la construcción política que propone y planteó la necesidad de convocar a distintos sectores alrededor de una alternativa nacional.

“Con unidad vamos a construir una alternativa amplia, federal y superadora, con el peronismo como columna vertebral, con todos los que quieran ser parte y con la juventud como protagonista de la Argentina que viene”, señaló.

El intendente cerró ese mensaje con una definición de respaldo al mandatario bonaerense: “Es unidos. Es con todas y todos. Es con Axel”.

Durante su paso por Saladillo, Espinoza también destacó la importancia estratégica del campo y la industria para el desarrollo del país. “No hay Argentina posible sin el campo, sin la industria y sin sueños colectivos”, manifestó.

Según explicó, la actividad le permitió recoger las inquietudes de productores, trabajadores, pequeñas y medianas empresas, docentes, jóvenes y representantes de la comunidad de la Séptima Sección Electoral.

“Me llevo las voces y las preocupaciones de nuestros productores, trabajadores, PyMEs, docentes, jóvenes y de toda una comunidad que atraviesa un momento muy difícil, pero que no pierde la esperanza”, indicó.

Frente a ese escenario, el intendente de La Matanza llamó a colocar nuevamente en el centro de la agenda al empleo, la actividad productiva, el sistema educativo y las oportunidades destinadas a las nuevas generaciones.

“Tenemos que volver a poner en el centro el trabajo, la producción, la educación y las oportunidades para nuestras juventudes”, remarcó.

Finalmente, Espinoza aseguró estar convencido de que “hay otro camino” y que es posible construir “una nueva Argentina”. La publicación concluyó con una nueva convocatoria a la unidad y una ratificación de su alineamiento con Kicillof: “Es unidos. Es con Axel”.