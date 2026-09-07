Watson defendió la producción nacional y llamó a construir una alternativa con Kicillof

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, defendió la producción nacional y llamó a construir, junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof, una alternativa política basada en el trabajo y la justicia social.

El jefe comunal expresó esas definiciones tras participar del plenario del Movimiento Derecho al Futuro de la Séptima Sección Electoral, realizado en Saladillo, y de una actividad por el Día de la Industria junto a empresarios y empresarias varelenses en el PITEC.

A través de sus redes sociales, Watson describió el encuentro de Saladillo como “un espacio de encuentro, debate y construcción colectiva” y afirmó que “la Argentina tiene derecho al futuro”.

“Frente a un Gobierno nacional que castiga a nuestro pueblo, reafirmamos la necesidad de construir una alternativa con producción, trabajo y justicia social”, señaló el intendente.

Además, ratificó su alineamiento con el mandatario provincial y destacó el trabajo de organización política impulsado desde el Movimiento Derecho al Futuro.

“Con Axel Kicillof, seguimos organizándonos para poner a la Argentina de pie”, expresó Watson al referirse al plenario desarrollado en la Séptima Sección.

Una jornada por el Día de la Industria en el PITEC

En paralelo, Watson mantuvo una reunión con empresarios y empresarias de Florencio Varela para conmemorar el Día de la Industria y analizar la importancia de la actividad productiva para el desarrollo local.

El encuentro se realizó en el PITEC y reunió a representantes del sector privado del distrito. El intendente presentó la jornada como parte del vínculo con quienes sostienen la producción y el empleo en el municipio.

Watson cuestionó el impacto de las decisiones del Ejecutivo nacional sobre el entramado industrial y laboral, y contrapuso ese escenario con las políticas que impulsa su gestión en Florencio Varela.

“Frente a las políticas del Gobierno nacional que afectan a la industria y al empleo, en Florencio Varela seguimos apostando por lo que siempre nos sacó adelante: el trabajo, el esfuerzo y la producción nacional”, manifestó.