Watson defendió la producción nacional y llamó a construir una alternativa con Kicillof

El intendente de Florencio Varela participó del plenario del Movimiento Derecho al Futuro en Saladillo y se reunió con empresarios del distrito en el PITEC. En ambas actividades destacó el trabajo y la industria como bases para la recuperación del país.
Municipales07 de septiembre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, defendió la producción nacional y llamó a construir, junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof, una alternativa política basada en el trabajo y la justicia social.

varela

El jefe comunal expresó esas definiciones tras participar del plenario del Movimiento Derecho al Futuro de la Séptima Sección Electoral, realizado en Saladillo, y de una actividad por el Día de la Industria junto a empresarios y empresarias varelenses en el PITEC.

A través de sus redes sociales, Watson describió el encuentro de Saladillo como “un espacio de encuentro, debate y construcción colectiva” y afirmó que “la Argentina tiene derecho al futuro”.

“Frente a un Gobierno nacional que castiga a nuestro pueblo, reafirmamos la necesidad de construir una alternativa con producción, trabajo y justicia social”, señaló el intendente.

Además, ratificó su alineamiento con el mandatario provincial y destacó el trabajo de organización política impulsado desde el Movimiento Derecho al Futuro.

“Con Axel Kicillof, seguimos organizándonos para poner a la Argentina de pie”, expresó Watson al referirse al plenario desarrollado en la Séptima Sección.

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Una jornada por el Día de la Industria en el PITEC

En paralelo, Watson mantuvo una reunión con empresarios y empresarias de Florencio Varela para conmemorar el Día de la Industria y analizar la importancia de la actividad productiva para el desarrollo local.

El encuentro se realizó en el PITEC y reunió a representantes del sector privado del distrito. El intendente presentó la jornada como parte del vínculo con quienes sostienen la producción y el empleo en el municipio.

Watson cuestionó el impacto de las decisiones del Ejecutivo nacional sobre el entramado industrial y laboral, y contrapuso ese escenario con las políticas que impulsa su gestión en Florencio Varela.

“Frente a las políticas del Gobierno nacional que afectan a la industria y al empleo, en Florencio Varela seguimos apostando por lo que siempre nos sacó adelante: el trabajo, el esfuerzo y la producción nacional”, manifestó.

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