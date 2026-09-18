Zamora reconoció a los auxiliares de Tigre y destacó las obras escolares

El intendente de Tigre, Julio Zamora, reconoció a los auxiliares de las escuelas públicas del distrito con encuentros en los clubes El Talar y 12 de Octubre, realizados por el Día del Auxiliar. Durante las actividades, destacó su tarea en la alimentación, la higiene y la salubridad de los establecimientos, y remarcó los 50 frentes de obra que lleva adelante el Municipio en las instituciones educativas.

Los trabajadores compartieron una merienda, espectáculos musicales y sorteos. Zamora y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, agradecieron el acompañamiento diario que brindan a los alumnos y pusieron el foco en su vínculo con la comunidad escolar.

“Es otro año reconociendo a las auxiliares docentes ya que para nosotros son un eslabón importantísimo a la hora de afirmar nuestro compromiso con la educación”, expresó el jefe comunal. Al describir su labor, mencionó la apertura de los colegios, la entrega de la merienda y la contención de los chicos.

Zamora vinculó ese reconocimiento con las intervenciones municipales en los edificios escolares. “Nuestro compromiso con la educación pública es total. Desde la infraestructura hasta lo humano porque el trabajo tiene que estar bien ejecutado en todas las áreas”, sostuvo.

Por su parte, Gisela Zamora señaló que los auxiliares acompañan a los estudiantes en un contexto que definió como adverso para muchas familias. También destacó que su contacto cotidiano permite conocer la realidad de niños y niñas que asisten a las escuelas.

“La idea fue poner en valor la tarea que realizan todos los días en sus quehaceres”, afirmó la secretaria. Además, relacionó el apoyo a la educación con el cuidado del presente y el futuro de las infancias y los jóvenes.

Entre las asistentes, Alfonsina, auxiliar de una escuela de Don Torcuato, valoró el homenaje: “Nos sentimos muy halagadas porque el Municipio valora nuestro trabajo diario”.

Mónica, otra de las participantes, destacó el vínculo que construyen dentro de las instituciones: “Tratamos siempre de estar cerca de los chicos y ellos nos ven como referentes dentro de la escuela”.