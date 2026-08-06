Susbielles rechazó los cambios a la Ley de Tierras

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, informó que participó de un nuevo encuentro de la Liga de Intendentes Peronistas, donde los jefes comunales analizaron la situación que atraviesan los municipios y trabajaron en una agenda común.

Susbielles

A través de sus redes sociales, el jefe comunal señaló que la reunión permitió "seguir construyendo una agenda común de trabajo frente a los desafíos que atraviesan nuestros municipios".

Durante el encuentro, además, los intendentes expresaron su preocupación y rechazo a las modificaciones impulsadas sobre la Ley de Tierras. En ese sentido, Susbielles sostuvo que "defender la soberanía y nuestro patrimonio territorial es una responsabilidad irrenunciable".

El intendente también destacó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre los gobiernos locales frente al contexto actual. "Los desafíos son grandes, pero también lo es la responsabilidad de construir respuestas colectivas para el presente y el futuro de nuestras comunidades", afirmó.

Las declaraciones fueron difundidas luego del encuentro de la Liga de Intendentes Peronistas, espacio desde el cual los jefes comunales buscan coordinar posiciones y acciones frente a distintas iniciativas que consideran de impacto para los municipios bonaerenses.