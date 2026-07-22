Alberti avanza con la Escuela Secundaria N° 3 y la limpieza de canales

El Municipio de Alberti avanza con dos intervenciones vinculadas a la infraestructura educativa y al mantenimiento de los desagües naturales del distrito.

Por un lado, comenzó la primera etapa de la obra destinada a completar la Escuela de Educación Secundaria N° 3 “Arte Concreto Invención”, que había quedado inconclusa.

En paralelo, continúan los trabajos de limpieza de canales mediante un convenio entre el Gobierno Municipal y la Dirección de Recursos Hídricos de la Provincia de Buenos Aires.

Comenzó la obra para completar la Escuela N° 3

Ya está en marcha la primera etapa de los trabajos para finalizar la Escuela de Educación Secundaria N° 3 “Arte Concreto Invención”.

Desde el Municipio destacaron que la obra responde a una decisión del gobernador Axel Kicillof de completar un proyecto que había quedado sin terminar por parte del Gobierno nacional.

El intendente Jorge Gaute recorrió los sectores que serán intervenidos junto con el secretario de Gobierno, Constanzo Pulero; el presidente del Consejo Escolar de Alberti, Gustavo Lartigue; y el arquitecto Ezequiel Caselles.

Los sectores alcanzados por la primera etapa

La empresa contratista comenzó con el armado de la perfilería necesaria para la colocación de durlock y también avanza con la instalación eléctrica.

Durante esta primera etapa, las tareas se concentrarán en el ingreso principal del edificio, el Salón de Usos Múltiples, la cocina y los baños.

Además, se realizará la pintura general de los espacios comprendidos en la intervención.

El objetivo es avanzar progresivamente con la finalización de un establecimiento clave para la comunidad educativa de Alberti.

Un proyecto que busca fortalecer la infraestructura educativa

La continuidad de la obra permitirá recuperar y poner en funcionamiento espacios destinados a estudiantes, docentes y equipos de trabajo.

Desde el gobierno local remarcaron que esta primera etapa representa un paso importante para concretar un proyecto educativo que había quedado pendiente.

La intervención forma parte de las acciones orientadas a mejorar las condiciones edilicias y ampliar la infraestructura disponible en el distrito.

Avanza la limpieza de canales

Al mismo tiempo, el Municipio continúa con los trabajos planificados para limpiar los canales del partido.

Las tareas se desarrollan a partir de un convenio firmado con la Dirección de Recursos Hídricos de la Provincia, que puso a disposición una máquina retro oruga para realizar las intervenciones.

Gaute y Pulero recorrieron el canal que conduce hacia la cañada de Tío Antonio y dialogaron con el trabajador encargado de ejecutar las tareas.

Mejorar el escurrimiento del agua de lluvia

La limpieza de los canales resulta fundamental para conservar en buen estado los desagües naturales del distrito.

Los trabajos permiten retirar obstrucciones, facilitar el recorrido del agua y mejorar el escurrimiento durante los períodos de lluvias.

De esta manera, el Municipio busca fortalecer el mantenimiento de la infraestructura hídrica y reducir los riesgos asociados a la acumulación de agua.

Obras educativas e hidráulicas para Alberti

Las intervenciones en la Escuela N° 3 y en los canales se desarrollan de manera simultánea y responden a distintas necesidades de la comunidad.

Mientras la obra educativa apunta a completar un edificio destinado a la formación de los jóvenes, la limpieza de los desagües busca mejorar las condiciones hídricas y el funcionamiento de los canales naturales del partido.