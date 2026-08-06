Achával: “Entregar nuestros recursos es renunciar a un proyecto de país soberano”

El intendente de Pilar, Federico Achával, participó de una nueva reunión de la Liga de Intendentes de la provincia de Buenos Aires, realizada en el municipio de San Vicente.

Durante el encuentro, los jefes comunales analizaron la situación actual de cada uno de sus distritos y debatieron el rumbo que consideran necesario para la Provincia y la Argentina.

A través de una publicación, Achával también expresó un fuerte posicionamiento en defensa de los recursos estratégicos del país y convocó a la ciudadanía a movilizarse por la soberanía nacional.

Los municipios que integran la Liga

La Liga de Intendentes está compuesta por doce distritos bonaerenses: Bahía Blanca, Baradero, Cañuelas, Dolores, Ezeiza, Lomas de Zamora, Merlo, Monte Hermoso, Moreno, Partido de La Costa, Pilar y San Vicente.

“La Liga de Intendentes de la provincia de Buenos Aires se reunió nuevamente en San Vicente”, informó Achával.

El espacio busca fortalecer la articulación entre los gobiernos locales y construir posiciones comunes frente a los desafíos económicos, sociales y productivos que atraviesan los municipios.

Un diagnóstico sobre la situación de los distritos

Según explicó el intendente de Pilar, durante la jornada los representantes municipales compartieron un diagnóstico sobre la realidad de sus comunidades.

“En la reunión conversamos sobre la situación actual de cada uno de nuestros municipios y de cuál es el rumbo que queremos para la Provincia y la Argentina”, señaló.

El encuentro permitió intercambiar experiencias y analizar las problemáticas que enfrentan las gestiones locales, además de debatir propuestas vinculadas con el desarrollo provincial y nacional.

La defensa de los recursos estratégicos

Achával sostuvo que la administración de los recursos naturales y estratégicos se encuentra directamente relacionada con la posibilidad de construir un proyecto de desarrollo soberano.

“Entregar nuestros recursos estratégicos es renunciar a un proyecto de país soberano, con desarrollo, justicia social y oportunidades para todos”, afirmó.

El jefe comunal vinculó la defensa de esos recursos con la generación de empleo, el crecimiento productivo y la posibilidad de garantizar mejores condiciones de vida para la población.

Una convocatoria a la movilización

En su mensaje, Achával llamó a la ciudadanía a expresarse en defensa del territorio y del futuro del país.

“Convocamos a todo el pueblo argentino a movilizarse por nuestro suelo, por nuestra soberanía y por nuestro futuro. Porque la Patria se defiende”, manifestó.

La convocatoria formó parte del posicionamiento conjunto expresado luego de la reunión desarrollada en San Vicente.

El rumbo de la Provincia y la Argentina

La Liga de Intendentes se presenta como un espacio de coordinación política entre municipios de distintas regiones de la provincia de Buenos Aires.

Además de analizar la situación particular de cada distrito, los jefes comunales buscan construir una agenda común centrada en la producción, el desarrollo, la justicia social y la defensa de los intereses nacionales.

Desde ese marco, Achával planteó que la discusión sobre los recursos estratégicos no se limita a una cuestión económica, sino que también involucra el modelo de país y las oportunidades disponibles para las próximas generaciones.