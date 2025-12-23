La Municipalidad de Berazategui atraviesa un cierre de año marcado por una intensa actividad económica y administrativa. Con el foco puesto en sostener el consumo interno y proteger el salario de sus trabajadores, el intendente en funciones, Carlos Balor, encabezó una serie de medidas y eventos que buscan dar continuidad al legado de gestión del Dr. Juan José Mussi.

"La Noche de Berazategui": Un impulso clave para el comercio

La edición 2025 de “La Noche de Berazategui” se consolidó como un éxito de convocatoria. Miles de vecinos y vecinas recorrieron los centros comerciales para aprovechar una jornada excepcional de compras navideñas, caracterizada por importantes descuentos, sorteos y promociones en locales de diversos rubros.

Durante la recorrida, el intendente Carlos Balor dialogó con comerciantes y familias, destacando la importancia de la articulación público-privada: “Les agradezco a los y las comerciantes por el trabajo y el compromiso. Vamos a seguir con el legado de Mussi: vamos a continuar apoyando al comercio local”, afirmó el mandatario.

Por su parte, Alberto Bloise, titular del Centro Comercial e Industrial de Berazategui, expresó su satisfacción por la concurrencia: “Esta es una forma de retribuir a los y las berazateguenses todo lo que nos brindan durante el año”. El evento no se limitó al casco céntrico, sino que formó parte de “La Noche de las Localidades”, una iniciativa de la Secretaría de Trabajo que llevó beneficios a Barrio Marítimo, Hudson, Sourigues y Villa España, complementando la oferta comercial con shows en vivo, artistas itinerantes y propuestas recreativas para toda la familia.

Política Salarial: Sueldos alineados a la inflación

En el plano administrativo, el Municipio confirmó el cumplimiento de los compromisos salariales con el personal municipal. El pasado viernes 19 de diciembre se hizo efectivo el pago del Sueldo Anual Complementario (aguinaldo), mientras que el próximo martes 30 se percibirá el salario correspondiente a diciembre.

La particularidad de este pago es que incluye un aumento del 2,5%, cifra que responde a la política de ajustar los haberes en relación directa con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

El secretario de Economía, Santiago Castagno, subrayó que esta medida es parte de una planificación iniciada con el Dr. Juan José Mussi y ejecutada bajo las directivas de Balor. “Tenemos un diálogo frecuente y fraterno con los sindicatos, que nos permite mancomunar esfuerzos para conseguir mejoras permanentes”, señaló el funcionario, llevando tranquilidad a los trabajadores sobre la administración de los recursos en tiempo y forma.

El contexto provincial y nacional

No obstante los logros locales, desde la cartera económica municipal advirtieron sobre los desafíos externos. Castagno se refirió al “ahogo financiero” que el Gobierno de la Nación ejerce sobre la provincia de Buenos Aires, señalando que esta situación perjudica directamente a los habitantes de los municipios.

“Sin recursos no se puede llevar adelante ningún tipo de gestión. Esperamos que el Gobierno nacional responda a las necesidades de la provincia para mejorar la performance distributiva a los distintos Municipios, posibilitándoles gestionar con autonomía”, concluyó el secretario.

Con estas acciones, Berazategui cierra el ciclo anual reafirmando un modelo de gestión que prioriza el bienestar del empleado público, la identidad de sus localidades y el fortalecimiento de sus sectores productivos y comerciales.