La cumbre de Kicillof con el MDF: agenda legislativa, plenarios y sucesión bonaerense

Larroque, Kicillof y Magario en reunión con el MDF.

Axel Kicillof reunió este lunes 3 de agosto a legisladores nacionales y bonaerenses del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la Gobernación. La cumbre comenzó a las 15 y terminó minutos antes de las 18. El temario formal fue la agenda parlamentaria del segundo semestre, pero el debate se concentró en tres asuntos: las reelecciones de los intendentes, la sucesión provincial y el despliegue nacional del gobernador hacia 2027.

Junto a Kicillof estuvieron la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la secretaria general, Agustina Vila; la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, y el exdiputado Carlos “Cuto” Moreno.

Participaron los diputados nacionales Jorge Taiana y Hugo Moyano (h); los diputados provinciales Alejandro Acerbo, José Galván, Ana Luz Balor, Romina Barreiro, Diego Nanni y Silvina Nardini, y los senadores Ayelén Durán y Jorge Paredi. Distintas reconstrucciones también mencionaron a los legisladores nacionales Hugo Yasky, Juan Marino y Santiago Cafiero, y a los senadores bonaerenses Fernando Coronel y Germán Lago.

Reelecciones: la negociación pendiente

La prioridad es modificar el límite que impediría a 81 intendentes buscar otro mandato en 2027. El reclamo llegó desde los alcaldes del MDF y también desde los 11 jefes comunales de la Liga de Intendentes. “Esto se tiene que resolver este año, porque va a servir para ordenarnos”, sostuvo una fuente que participó del encuentro.

En la Comisión de Legislación General del Senado permanece el proyecto que Durán presentó en 2025 para habilitar las reelecciones indefinidas de intendentes. La iniciativa surgió como contraparte de la propuesta del entonces senador y actual diputado peronista Luis Vivona, que extendía esa posibilidad únicamente a los legisladores. Kicillof ya había defendido el cambio durante una recorrida por Tapalqué: “Es muy infrecuente que el pueblo no pueda votar a dirigentes cercanos”.

Por ahora, los votos no están. Referentes del kirchnerismo aseguraron que no se oponen a las reelecciones, pero reclaman una mesa que trate el paquete electoral completo: la eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, el desdoblamiento o la concurrencia, las PASO, las vacantes en la Suprema Corte y los cargos de subprocurador, defensor general y defensor adjunto.

Senadores bonaerenses de Fuerza Patria.

Desde el Ejecutivo dicen aceptar una discusión amplia, aunque separan de esa conversación los lugares pendientes en el máximo tribunal. También serán necesarios acuerdos con el Frente Renovador, la Liga de Intendentes y sectores opositores.

Cinco nombres y dos armadores

Según pudo reconstruir este medio a partir de fuentes del MDF, Kicillof habría ratificado a Andrés “Cuervo” Larroque como responsable del armado nacional, y a Bianco como encargado de la estrategia bonaerense. Los roles no serían rígidos: ambos mantendrían actividades dentro y fuera de la provincia. El MDF ya realizó actividades en Entre Ríos y Santa Fe y proyecta desembarcos en Mendoza, Chubut y Río Negro.

Las mismas fuentes señalaron que el gobernador habría habilitado a cinco dirigentes para recorrer el territorio sin abrir peleas locales y comenzar a proyectarse hacia la Gobernación: Bianco; el intendente de La Plata y presidente del PJ local, Julio Alak; el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis; el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza. Alak, Katopodis y Ferraresi ocuparon ministerios nacionales; Espinoza presidió el PJ bonaerense. La definición, advirtieron, llegaría más adelante.

Katopodis, Bianco y Espinoza encabezaron la movilización de intendentes al Ministerio de Economía.

Leyes, plenarios y calle

Durante la reunión se repasaron los proyectos del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense con participación estatal mayoritaria, el Sistema Integrado de Salud bonaerense, el plan para el trabajo mediante plataformas —conocido como “Ley Rappi”— y una nueva Ley de Seguridad Pública.

El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, se mostró dispuesto a defender las iniciativas sanitarias ante la oposición. El proyecto de seguridad incluiría fuerzas policiales de responsabilidad municipal, tras una ronda de consultas con intendentes.

El MDF prevé un plenario semanal: comenzará en Alberti, en la Cuarta sección, seguirá por la Segunda y continuará por otras regiones, mientras la Primera y la Tercera tendrán mesas temáticas. El recorrido desembocaría en un acto provincial el 19 de septiembre, cerca del primer aniversario del triunfo de Fuerza Patria por 14 puntos sobre La Libertad Avanza en los comicios bonaerenses desdoblados. También se analiza otra actividad para el 17 de octubre.

Antes llegará la calle: el espacio participará este jueves de la protesta ante el Congreso contra los cambios a la Ley de Tierras y el 7 de agosto de la movilización de San Cayetano, convocada por la CGT bajo la consigna “Tierra, Techo y Trabajo”. Bianco confirmó la presencia y explicó que el pedido de Kicillof, tanto para el MDF como para el PJ bonaerense, fue “sumarnos a la movilización”.