“La gente se está endeudando para comer”: la Provincia cruza a Milei por la mora familiar

Compra en supermercado con tarjeta de crédito.

El endeudamiento de las familias salió de las planillas bancarias y se metió de lleno en la pelea entre la Casa Rosada y la provincia de Buenos Aires. El presidente Javier Milei sostiene que las obligaciones son acuerdos particulares en los que el Estado no debe intervenir. La administración bonaerense de Axel Kicillof responde que el avance de los atrasos no puede separarse de la pérdida de ingresos, el encarecimiento de los servicios y la destrucción de empleo.

El cruce escaló después de que Milei definiera el problema como “una transacción entre privados”. Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, replicó durante su conferencia semanal con otra lectura: “La gente se está endeudando para comer, para pagar los servicios y llegar a fin de mes”. La diputada provincial de Fuerza Patria Mayra Mendoza sumó presión política y atribuyó a las decisiones nacionales la carrera de los hogares hacia el crédito.

Dos lecturas de la misma mora

Milei reconoció que todavía hay personas que no llegan a fin de mes, aunque aseguró que son menos que al inicio de su gestión y afirmó que el país está “mucho mejor” que en diciembre de 2023. También planteó que quien tomó un préstamo aceptó voluntariamente sus condiciones y que una intervención estatal trasladaría al conjunto de la sociedad el costo de un acuerdo particular.

La respuesta bonaerense discute esa premisa. Bianco vinculó el endeudamiento con una economía que, según los indicadores repasados por el funcionario, perdió 141.000 puestos de trabajo registrados y empujó a más trabajadores hacia el monotributo y las plataformas. También señaló la caída de la actividad industrial, la inversión y el consumo, y recordó que la falta de demanda aparece como el principal obstáculo para buena parte de las empresas.

Bianco sobre el endeudamiento de la gente por la política económica del Gobierno nacional.

Mendoza calificó de “insensible” la posición presidencial y sostuvo que la baja del poder adquisitivo, la pérdida de puestos laborales y las subas tarifarias llevan a los argentinos a “correr desesperados hacia la deuda”. La legisladora advirtió que el próximo gobierno deberá afrontar las consecuencias económicas y sociales de ese proceso y apuntó también contra el ministro de Economía nacional, Luis Caputo.

Mendoza en X.

Qué muestran los registros

Los relevamientos difundidos a partir de la Central de Deudores contabilizan 20,9 millones de personas con financiamiento activo y alrededor de 5,8 millones con atrasos superiores a 90 días. La segunda cifra no debe confundirse con el coeficiente del sistema bancario: mide personas, mientras que la mora financiera se calcula sobre los saldos prestados.

En mayo, el Banco Central ubicó la irregularidad de los créditos bancarios a las familias en 12,8%, frente al 4,5% de igual mes de 2025. Aunque el organismo observó una moderación en el ritmo mensual de aumento, el salto interanual muestra un deterioro extendido. En paralelo, el Banco Nación habilitó herramientas para consolidar y refinanciar préstamos personales y obligaciones vencidas.

Un informe de Equilibra había estimado que la cantidad de personas con compromisos impagos pasó de 2,4 millones a 5,8 millones en dos años y ubicó el mayor deterioro entre usuarios de billeteras y prestamistas no bancarios. Entre los menores de 30 años, apenas cuatro de cada diez acceden al crédito formal y uno de cada dos usuarios que sólo se financian mediante plataformas digitales registra mora.

Crédito para gastos básicos

Pablo López, ministro de Economía bonaerense, sostuvo que los incumplimientos crecen en toda la cartera desde la llegada de Milei, pero se profundizan en préstamos personales y tarjetas, los instrumentos más usados para financiar consumos cotidianos. El funcionario añadió que el 61,4% de las empresas comerciales identifica la caída de la demanda como su principal dificultad.

El relevamiento de Provincia Microcréditos, empresa del Grupo Banco Provincia, muestra que el destino de los préstamos también cambió: alimentos, medicamentos, tarifas y cancelación de compromisos anteriores ganaron terreno frente a proyectos o compras extraordinarias. En su propia medición territorial, la firma ubicó el indicador bonaerense en 18,6%, por encima del 12,8% nacional.

El gráfico difundido por López.

Los adultos mayores concentran otra señal de alarma. De acuerdo con ese estudio, el 44,6% de las personas en edad jubilatoria mantiene una deuda activa. En mayo, 457.596 jubilados acumulaban más de 90 días de atraso y la mora del segmento había avanzado del 4,1% al 11,4% en doce meses. El informe relacionó esa evolución con una pérdida real cercana al 19% de la jubilación mínima con bono desde noviembre de 2023.

Alejandro Formento, presidente de Provincia Microcréditos y director del Banco Provincia, señaló que la caída de los ingresos obliga a buscar recursos complementarios mediante crédito, continuidad laboral u otras estrategias. Su definición fue directa: “Ningún crédito puede reemplazar una jubilación que no alcanza”.