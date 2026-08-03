El expediente que complica a Gustavo Barrera en Villa Gesell: anticipos, una obra frenada y una deuda millonaria
Política03 de agosto de 2026Mariana Portilla
El bloque del PRO presentó un pedido de informes tras analizar decretos que, según afirma, exponen fallas administrativas y abren nuevos interrogantes sobre la gestión de un proyecto destinado a la primera infancia.
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