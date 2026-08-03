El expediente que complica a Gustavo Barrera en Villa Gesell: anticipos, una obra frenada y una deuda millonaria

Sin embargo, la ejecución comenzó a mostrar inconvenientes durante 2022. El informe opositor sostiene que la obra sufrió interrupciones reiteradas y que el último certificado de avance fue emitido el 25 de abril de 2023. En ese momento, la ejecución física alcanzaba apenas el 42,25% . Desde entonces, los trabajos quedaron completamente paralizados.

El proyecto contemplaba la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil con salas maternales y para primera infancia, sanitarios, cocina, dependencias administrativas y patios recreativos. El plazo previsto para finalizar los trabajos era de 240 días corridos.

De acuerdo con esos antecedentes, la obra fue licitada mediante el Decreto N° 2954/21 con un presupuesto oficial de $36.266.608 y adjudicada a Mafra Construcciones S.A.S. a través del contrato N° 60/2022, firmado el 24 de enero de 2022.

La gestión de Gustavo Barrera vuelve a quedar bajo la lupa. Un informe elaborado por el bloque de concejales del PRO reavivó los cuestionamientos sobre la administración de recursos públicos. En esta oportunidad, el foco está puesto en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) que debía construirse en Paseo 111 y Circunvalación con financiamiento nacional. Según la oposición, el proyecto recibió parte de los fondos previstos para su ejecución y registró un avance parcial, pero permanece paralizado desde 2023.

Anticipos millonarios y una deuda que supera los $21 millones

Uno de los aspectos que más cuestiona el bloque opositor es el manejo financiero del contrato. De acuerdo a la información que publicó el medio local FM La Villa, el Municipio otorgó a la empresa adjudicataria un anticipo financiero equivalente al 29,48% del monto contratado, es decir, unos $10,8 millones.

Con el paso del tiempo y la falta de continuidad de la obra, la administración municipal inició un proceso para recuperar esos recursos. De acuerdo con informes de la Secretaría de Hacienda citados por los concejales, Mafra Construcciones S.A.S. mantendría una deuda superior a los $21 millones entre anticipos no rendidos e intereses.

A partir de esa situación, el Ejecutivo avanzó con la ejecución de las garantías contractuales y promovió acciones judiciales para intentar recuperar los fondos públicos. Para la oposición, el interrogante excede el incumplimiento empresarial y apunta a los mecanismos de control ejercidos por el propio Estado municipal durante todo el proceso de contratación y seguimiento de la obra.

Otro de los puntos señalados por el PRO refiere a los tiempos de reacción del Municipio. Según el expediente, la paralización de la obra se produjo en 2023, pero la primera intimación formal a la empresa recién se concretó en enero de 2024.

Las actuaciones administrativas también registraron inconvenientes para localizar a la contratista. La documentación indica que el domicilio legal declarado por la firma no funcionaba y que otros domicilios vinculados tampoco permitieron concretar las notificaciones, situación que demoró varios meses el procedimiento hasta que finalmente pudo realizarse una notificación personal en septiembre de 2024.

Desde el bloque opositor consideran que esas demoras también forman parte de las responsabilidades que deben ser esclarecidas. Con ese argumento, presentaron un pedido de informes para conocer cuánto dinero recibió el Municipio para ejecutar el Centro de Desarrollo Infantil, qué ocurrió con esos fondos, si efectivamente fueron recuperados los recursos reclamados y cuál es el estado actual del proyecto.

"Las familias de Villa Gesell merecen respuestas. La transparencia también se construye con información", expresaron desde el bloque opositor.