El PJ cerró filas contra la reforma de Tierras y busca frenar su avance en el Senado

Dirigentes del Partido Justicialista cuestionaron los cambios impulsados por el Gobierno, denunciaron irregularidades en el trámite legislativo y convocaron a movilizarse contra el proyecto que flexibiliza la compra de campos por parte de extranjeros.
Política04 de agosto de 2026Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
PJ

El Partido Justicialista reunió a sus principales referentes legislativos y agrarios para unificar el rechazo al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que el oficialismo busca llevar nuevamente al Senado y que incluye una modificación del régimen de adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

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Durante el encuentro realizado en la sede partidaria de la calle Matheu, los dirigentes cuestionaron tanto el contenido de la iniciativa como el procedimiento utilizado para avanzar con su tratamiento. El jefe del interbloque justicialista en el Senado, José Mayans, sostuvo que el debate se encuentra afectado desde su inicio por un “vicio de nulidad”.

Según explicó, la Comisión de Asuntos Constitucionales no habría respetado la representación proporcional de las bancadas. El peronismo también cuestionó que los cambios introducidos después del dictamen no hayan sido comunicados formalmente a todos los bloques.

El PJ cuestiona las modificaciones de último momento

Mayans aseguró que los senadores del espacio todavía no recibieron oficialmente la última versión del proyecto. Durante las negociaciones circularon sucesivos borradores con modificaciones acordadas entre La Libertad Avanza y bloques aliados.

La oposición sostiene que el texto que podría llegar al recinto sería diferente del aprobado en comisión. Para el PJ, esa situación impide conocer con precisión qué artículos serán finalmente sometidos a votación y debilita la validez del procedimiento parlamentario.

Ley de Tierras

El senador señaló además que la bancada mantiene conversaciones con legisladores de otros espacios para impedir la aprobación de la iniciativa. El oficialismo necesita conservar el respaldo de los bloques dialoguistas, que durante las últimas semanas plantearon objeciones sobre la compra de tierras por extranjeros y las facultades de las provincias.

El proyecto quedó pendiente después de que La Libertad Avanza solicitara un cuarto intermedio ante la falta de acuerdos suficientes para aprobarlo. La discusión debería reanudarse el jueves 6 de agosto, aunque las negociaciones continúan abiertas.

La disputa por el límite a la propiedad extranjera

El principal cuestionamiento del peronismo se concentra en los cambios propuestos sobre la Ley 26.737, que actualmente fija límites a la propiedad extranjera de tierras rurales.

Durante la reunión partidaria, los dirigentes afirmaron que cerca del 5% de las tierras del país se encuentra actualmente en manos extranjeras y compararon esa superficie con la extensión de la provincia de Santa Fe. También advirtieron que elevar el límite hasta el 25% representaría un territorio similar al de toda la provincia de Buenos Aires.

Desde el PJ sostuvieron que la flexibilización beneficiaría a grandes corporaciones y facilitaría una mayor concentración territorial. También alertaron sobre el eventual impacto de la reforma en la Patagonia y en áreas que contienen recursos naturales considerados estratégicos.

El secretario de Asuntos Agrarios del partido, Julián Domínguez, vinculó el proyecto con el interés de grandes empresarios tecnológicos por establecer inversiones y enclaves privados en esa región. A su entender, la propuesta implica una pérdida de herramientas estatales para controlar la titularidad y el uso del territorio.

Domínguez recordó que la Ley de Tierras sancionada en 2011 fue resultado de la discusión de una veintena de proyectos y afirmó que entonces existió un amplio consenso político sobre la necesidad de limitar la extranjerización.

El peronismo convocó a movilizarse

El presidente del bloque de diputados del peronismo, Germán Martínez, pidió mantener la movilización social y ampliar la difusión de los alcances de la iniciativa.

Martínez sostuvo que los distintos sectores del PJ deben confluir en la convocatoria prevista frente al Congreso para el jueves, jornada en la que el oficialismo pretende reactivar el tratamiento parlamentario.

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada no se limita a las tierras rurales. También incorpora cambios en los regímenes de expropiaciones, desalojos, registros inmobiliarios y manejo del fuego.

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Sin embargo, la flexibilización de las restricciones para compradores extranjeros continúa siendo el punto que genera mayores diferencias. El resultado dependerá de la posición que adopten los bloques provinciales y dialoguistas, cuyos votos serán determinantes para que el oficialismo pueda avanzar en el Senado.

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