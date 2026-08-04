Con salud y obras, Kicillof refuerza su presencia en el interior bonaerense: la nueva escala de su estrategia territorial

Kicillof vuelve a recorrer la Provincia con obras, salud y ambiente en el centro de la escena.

La agenda territorial de Axel Kicillof no se detiene. Mientras el peronismo bonaerense continúa atravesado por debates sobre su conducción política y el armado electoral con vistas a 2027, el gobernador volverá este miércoles a la Séptima Sección Electoral para encabezar una serie de actividades en Bolívar, con un programa centrado en el fortalecimiento del sistema sanitario y las políticas ambientales.

La visita se producirá apenas dos semanas después de su último paso por la región y formará parte de una recorrida más amplia que también incluye actividades en Almirante Brown y General La Madrid. El cronograma fue confirmado por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, durante la conferencia de prensa habitual que brinda en la Casa de Gobierno.

La principal actividad del mandatario provincial en Bolívar será la inauguración del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) "Ramón Carrillo", una obra que demandó una inversión provincial de 287,2 millones de pesos.

El establecimiento cuenta con una superficie de 473 metros cuadrados y dispone de seis consultorios destinados a medicina general, odontología, ginecología y otras especialidades, además de los espacios necesarios para la atención integral de los vecinos.

La salud volverá a ocupar un lugar central durante la jornada con la entrega de 13 computadoras destinadas a incorporar la Historia de Salud Integrada, el sistema impulsado por el Ministerio de Salud bonaerense para avanzar en la digitalización de las historias clínicas y optimizar el intercambio de información entre los distintos efectores sanitarios.

La actividad se completará con una serie de aportes del Ministerio de Ambiente. Entre ellos sobresale la entrega de un camión que pasará a integrar el equipamiento municipal para fortalecer las tareas vinculadas a la gestión ambiental. También se distribuirán especies nativas bonaerenses, bicicletas, kits para gestión del riesgo y emergencias climáticas, además de luminarias correspondientes al programa provincial de eficiencia energética.

Durante la visita, Kicillof estará acompañado por el intendente "Bali" Bucca y el senador provincial Marcos Pisano, junto a funcionarios del gabinete bonaerense.

Inauguramos la nueva base UTOI de Lomas de Zamora que cuenta con 100 efectivos y el equipamiento necesario para fortalecer la presencia policial en los barrios. pic.twitter.com/GAETrj4foa — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 29, 2026

La escala en Bolívar será la última de una gira que comenzará este martes en Almirante Brown. Allí, el gobernador entregará 1.427 escrituras gratuitas a familias del distrito mediante el programa "Mi Escritura, Mi Casa". Además inaugurará un Salón de Usos Múltiples (SUM) en el barrio Rayito del Sol, de Longchamps, una obra financiada íntegramente por la Provincia con una inversión de 725 millones de pesos y pensada para actividades educativas, recreativas, culturales y sanitarias que alcanzarán a unas 4.000 personas.

Antes de arribar a Bolívar, el mandatario provincial también desarrollará actividades en General La Madrid, municipio gobernado por el radical Martín Randazzo.

En ese distrito encabezará la entrega de 277 escrituras y dejará inaugurada la ampliación de la Escuela Primaria N° 8, donde se construyeron nuevas aulas y dependencias para el equipo directivo mediante una inversión cercana a los 100 millones de pesos ejecutada a través del Programa Especial de Emergencia Educativa (PEDI), con financiamiento provincial y administración municipal.

La agenda incluirá además la firma de un convenio por 90 millones de pesos correspondiente al programa Puentes, destinado a ampliar el centro universitario local que funciona desde 2023 mediante un esquema de trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio.

Axel Kicillof, días atrás, en San Antonio de Areco.

La gestión como eje en medio del escenario político

El regreso de Kicillof a la Séptima Sección se inscribe en una estrategia que el Gobierno bonaerense viene profundizando durante los últimos meses: mantener una intensa presencia territorial con anuncios de gestión en municipios de distinto signo político.

En sus recorridas recientes, el gobernador alternó actividades junto a intendentes peronistas, radicales y del PRO, con inauguraciones vinculadas a infraestructura, salud, educación, energía, recursos hídricos y regularización dominial.

Días atrás, por ejemplo, inauguró una nueva Estación Transformadora Rural en la localidad de Gahan, partido de Salto, acompañado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el intendente Ricardo Alessandro.

En esa oportunidad sostuvo que la obra permitirá ampliar la capacidad energética del distrito y volvió a cuestionar la decisión del Gobierno nacional de paralizar la obra pública. "Esta jornada refuta la idea de que el Estado no sirve y hay que eliminarlo: aquí no hay futuro posible si no es con un Estado presente, que acompaña con obra pública para que el sector privado pueda invertir y generar trabajo", afirmó.

Posteriormente recorrió los trabajos de adecuación del cauce del Río Areco junto al intendente Francisco Ratto, referente del PRO-La Libertad Avanza, donde destacó la importancia de las obras hidráulicas para enfrentar los efectos del cambio climático y garantizar mayor seguridad frente a eventos climáticos extremos.

Kicillof junto al intendente de Salto, Ricardo Alessandro.

Recorridas que también envían un mensaje político

Las visitas al interior bonaerense coinciden con un momento de reacomodamiento dentro del oficialismo provincial.

Mientras continúan las discusiones sobre el liderazgo del peronismo y la construcción de una propuesta electoral para los próximos años, desde la Gobernación sostienen una agenda enfocada en mostrar inversiones, obras y programas en marcha pese al contexto de restricciones presupuestarias y al enfrentamiento político con la administración de Javier Milei.

En ese marco, la nueva escala en Bolívar vuelve a combinar anuncios de gestión, presencia territorial y articulación con los municipios, una dinámica que Kicillof viene consolidando como uno de los ejes centrales de su administración.