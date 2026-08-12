El respaldo del presidente Javier Milei a la candidatura de Flávio Bolsonaro en Brasil dejó un efecto que, según una encuesta de Genial/Quaest, resulta más favorable al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva que al dirigente del Partido Liberal. El relevamiento consultó específicamente cómo influye el apoyo del jefe de Estado argentino sobre la decisión electoral de los brasileños.

Ante esa pregunta, el 34% de los encuestados respondió que el respaldo de Milei aumenta sus posibilidades de votar a Lula, mientras que el 27% aseguró que incrementa sus chances de elegir a Flávio Bolsonaro. Otro 17% señaló que el gesto lo acerca a un candidato diferente de los dos principales competidores.

En tanto, para el 16% el apoyo del Presidente argentino no modifica su decisión electoral y un 6% no supo o no respondió. Así, la reacción más frecuente registrada por el estudio fue una mayor predisposición a votar por Lula frente al acompañamiento político de Milei a su rival.

La encuesta fue realizada por Quaest entre el 31 de julio y el 3 de agosto sobre 2.004 electores brasileños, con un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%. El estudio está registrado ante el Tribunal Superior Electoral de Brasil con el número BR-06591/2026.

Milei y Flávio Bolsonaro, juntos en San Pablo

Milei participó el 25 de julio de la convención del Partido Liberal realizada en San Pablo, donde quedó oficializada la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Durante esa actividad, el mandatario argentino expresó su respaldo al dirigente brasileño y volvió a cuestionar públicamente a Lula.

El vínculo político entre ambos había tenido un capítulo previo en junio, cuando Milei y Flávio Bolsonaro coincidieron en Buenos Aires. En aquella oportunidad, el Presidente argentino manifestó su apoyo a la entonces precandidatura del senador brasileño.

El relevamiento de Quaest buscó medir precisamente el efecto que ese acompañamiento genera en el electorado de Brasil, en un escenario marcado por la disputa entre Lula y Flávio Bolsonaro de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Dónde impacta más el respaldo de Milei

La encuesta también muestra diferencias importantes según la región, el género y la edad de los consultados. En el Nordeste, el 51% aseguró que el respaldo de Milei aumenta su probabilidad de votar por Lula, mientras que el 18% afirmó que lo acerca a Flávio Bolsonaro.

En el Sur, la relación se invierte: el 36% considera que el apoyo del argentino aumenta sus posibilidades de votar por Flávio, frente al 24% que señaló una mayor predisposición hacia Lula.

Entre las mujeres, el 35% indicó que el respaldo de Milei las acerca más electoralmente al actual presidente brasileño, mientras que el 21% dijo que favorece su voto por Bolsonaro. Entre los hombres, la diferencia es menor: 34% para Flávio y 33% para Lula.

La edad también muestra contrastes. Entre los mayores de 60 años, el 41% señaló que el apoyo del mandatario argentino aumenta sus posibilidades de votar a Lula, mientras que el 23% manifestó el efecto contrario y se inclinó hacia Flávio Bolsonaro.

Los datos introducen así una variable adicional en la campaña brasileña: la participación política de Milei en respaldo de Flávio Bolsonaro moviliza a sectores de ambos espacios, pero, de acuerdo con el relevamiento de Quaest, el efecto favorable a Lula aparece como la respuesta individual más frecuente entre los consultados.