El jefe de Gabinete, Diego Santilli, participó este miércoles de la 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande Argentino, realizada en Posadas, Misiones, donde mandatarios del NOA y el NEA llevaron al Gobierno nacional una agenda centrada en infraestructura, energía, rutas, transporte y desarrollo productivo.

La reunión tuvo como anfitrión al gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y contó con la presencia de Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Leandro Zdero, de Chaco; Gustavo Sáenz, de Salta; Carlos Sadir, de Jujuy; Raúl Jalil, de Catamarca; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; y Elías Suárez, de Santiago del Estero. Gildo Insfrán, de Formosa, y Ricardo Quintela, de La Rioja, no asistieron y enviaron representantes.

Santilli destacó la importancia del diálogo con los mandatarios y sostuvo que las preocupaciones provinciales forman parte de su propia agenda de gestión. “La agenda que yo tengo es la de ellos, casi el 90% está resuelta”, afirmó durante la jornada.

Energía y tarifas, entre los principales reclamos

Uno de los ejes centrales fue la situación energética del Norte Grande. Los gobernadores volvieron a plantear la necesidad de establecer políticas específicas para una región donde las altas temperaturas provocan un fuerte aumento del consumo eléctrico durante el verano.

La discusión incluye el impulso a un esquema de “zonas cálidas” que contemple las particularidades climáticas del norte del país y permita compensar el mayor consumo de electricidad, en paralelo con los beneficios previstos para regiones alcanzadas por el régimen de zonas frías.

Passalacqua puso además el foco en la falta de acceso al gas natural en Misiones. El gobernador sostuvo que la región necesita una estrategia energética adaptada a sus necesidades para fortalecer la industria y reducir las asimetrías existentes.

También se planteó la situación de Corrientes, Chaco y Misiones, provincias que no cuentan con acceso a la red de gas natural. El gobernador correntino Juan Pablo Valdés señaló que la infraestructura de gas, electricidad y rutas continúa siendo uno de los déficits centrales de la región.

El pedido por el Gasoducto del Norte

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, reclamó acelerar las obras de Reversión del Gasoducto del Norte, al considerar que se trata de una infraestructura estratégica para garantizar el abastecimiento energético de las provincias del centro y norte argentino.

Jaldo remarcó que el acceso al gas resulta determinante para que la industria pueda sostener la producción, el empleo y condiciones competitivas para llegar a los mercados.

El mandatario también planteó la necesidad de sostener una relación institucional entre la Nación y las provincias. “Hay que terminar con las grietas y las diferencias que tanto mal le hicieron a la Argentina”, sostuvo, aunque advirtió que las mejoras observadas en algunas variables macroeconómicas todavía no llegaron plenamente a la población.

Rutas y obras de infraestructura

Otro de los principales reclamos estuvo vinculado con el estado de las rutas nacionales y la necesidad de incrementar la inversión en infraestructura vial.

Santilli aseguró que el Gobierno trabaja sobre miles de kilómetros de corredores viales y señaló que las obras podrían comenzar entre fines de agosto y principios de septiembre.

Según explicó durante su visita, se avanzó sobre alrededor de 9.000 kilómetros de la red vial nacional y quedan tramos pendientes de adjudicación. El jefe de Gabinete afirmó además que mantiene conversaciones individuales con los gobernadores para determinar cuáles son las obras prioritarias en cada jurisdicción.

Los mandatarios también plantearon demandas relacionadas con el financiamiento de infraestructura, el mantenimiento de las rutas nacionales y distintas obras consideradas estratégicas para el desarrollo productivo de la región.

Hidrovía y prevención ante El Niño

La agenda incluyó además el futuro de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Corrientes planteó la necesidad de mejorar las condiciones de navegación del río Paraná para facilitar el transporte de cargas y aumentar la competitividad de los puertos de la región.

Otro punto abordado fue la preparación frente a los posibles efectos del fenómeno climático de El Niño. Valdés advirtió sobre el riesgo de mayores lluvias e inundaciones y la necesidad de anticipar medidas ante eventuales emergencias.

El encuentro también contempló una agenda vinculada con obras hídricas y medidas de prevención en zonas expuestas a desbordes, además de la búsqueda de una estrategia energética federal que contemple las particularidades territoriales del Norte Grande.

Santilli defendió el rumbo económico

En paralelo con los reclamos provinciales, Santilli defendió la política económica del Gobierno, aunque admitió que todavía existen sectores atravesados por dificultades.

El jefe de Gabinete sostuvo que los cambios estructurales demandan tiempo y aseguró que la administración nacional busca que la recuperación alcance progresivamente a las distintas actividades productivas.

También reconoció el esfuerzo realizado por la sociedad durante los últimos dos años y sostuvo que todavía existe un camino por recorrer para que la mejora llegue a todos los sectores.

La reunión en Misiones dejó así una agenda que combina tarifas energéticas, gas natural, rutas, infraestructura, transporte, prevención climática y desarrollo productivo, con el compromiso de mantener abiertas las negociaciones entre el Gobierno nacional y las provincias del Norte Grande.