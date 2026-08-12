Los jóvenes argentinos coinciden en que construir vínculos se volvió más difícil, pero hombres y mujeres interpretan de manera diferente las causas del problema y las posibles respuestas. Esa distancia aparece como uno de los principales resultados del estudio nacional “Jóvenes, relaciones y masculinidades”, elaborado por Reyes Filadoro y Enter Comunicación entre personas de 18 a 35 años.

El relevamiento describe una suerte de “grieta afectiva” que atraviesa a una generación sometida a nuevos códigos para relacionarse, mandatos tradicionales que siguen vigentes y el impacto creciente de las redes sociales y las aplicaciones.

Uno de los datos más contundentes es que el 77% de los jóvenes considera que las relaciones son actualmente más descartables que en la época de sus padres. Al mismo tiempo, el 72% afirma que vincularse demanda un esfuerzo emocional enorme y el 57% responsabiliza a las redes sociales por complicar las relaciones entre hombres y mujeres.

Los grupos focales realizados como parte de la investigación también detectaron referencias recurrentes a una lógica de “mercantilización” de los vínculos. La disponibilidad permanente de perfiles y posibles contactos a través de aplicaciones aparece asociada a la sensación de que las personas pueden ser reemplazadas con facilidad.

Sin embargo, esa percepción convive con una aspiración tradicional: el 81% de los consultados quiere formar una familia.

Hombres entre los viejos mandatos y las nuevas expectativas

El informe muestra una tensión particular entre los varones: el 68% de los hombres dice estar confundido respecto de qué se espera actualmente de ellos.

Algunos mandatos tradicionales mantienen una presencia significativa. El 41% considera que “el hombre no debe mostrar debilidad”, el 34% cree que debería resolver sus problemas sin pedir ayuda y el 65% siente que necesita alcanzar estabilidad económica para ser valorado.

Esa incertidumbre también aparece en la interacción con las mujeres. Según el estudio, el 60% de los hombres evitó alguna vez acercarse a una mujer por temor a incomodarla o a ser malinterpretado.

Otro punto de distancia aparece en la manera en que unos y otras evalúan los cambios masculinos. El 56% de los hombres se considera abierto a revisar sus propias formas de relacionarse, mientras que el 60% de las mujeres cree que ellos no están haciendo esa revisión.

La diferencia también se observa en la percepción de comprensión mutua. El 73% de los hombres afirma sentirse comprendido por las mujeres, pero entre ellas el porcentaje que manifiesta sentirse comprendida por los hombres baja al 53%.

Inseguridad, feminismo y exigencias sobre las mujeres

El estudio también indaga en experiencias que marcan especialmente la vida cotidiana de las mujeres. El 43% afirma haber modificado alguna vez sus horarios, ropa o recorridos por sentirse insegura frente a un hombre.

A esto se suma una marcada diferencia respecto del feminismo. El 44% de los hombres encuestados lo considera “un ataque desmedido”, mientras que entre las mujeres esa mirada representa el 19%.

Las exigencias sociales son otro de los ejes que aparecen con fuerza: el 72% de las mujeres siente que debe cumplir demasiados mandatos simultáneamente, entre ellos alcanzar el éxito profesional, conseguir independencia económica, responder a determinados estándares corporales y asumir tareas de cuidado.

En las conversaciones digitales relevadas por el estudio aparecen además narrativas como la del “hombre que resuelve” y la “trad wife”, junto con discusiones alrededor de la tensión entre maternidad y desarrollo profesional.

Redes sociales, ansiedad y soledad

Las dificultades para vincularse se insertan en un escenario emocional más amplio. Entre los jóvenes de 25 a 35 años, el 55% reporta un estado de ánimo negativo, asociado con sentimientos de frustración, estrés y ansiedad.

Las redes sociales y la comparación permanente aparecen entre los principales factores vinculados con ese malestar. La investigación también señala que la soledad se convirtió en uno de los asuntos recurrentes dentro de los contenidos producidos por algunos de los streamers más vistos del país.

Los resultados muestran así una generación que cuestiona modelos tradicionales mientras intenta construir nuevos códigos para relacionarse. Hombres y mujeres comparten buena parte del diagnóstico sobre la dificultad de los vínculos contemporáneos, pero mantienen diferencias importantes en la manera de evaluar los cambios, las demandas y las responsabilidades de cada género.

Cómo se realizó el estudio

La investigación combinó tres metodologías. La encuesta nacional alcanzó a 643 jóvenes de entre 18 y 35 años de todo el país, con 300 casos coincidentales y 343 realizados online. El trabajo de campo se desarrolló entre el 8 y el 13 de junio de 2026, con un margen de error informado de ±3,9% y un nivel de confianza del 95%. La muestra fue ponderada por edad, región y nivel educativo.

Además, se realizaron seis grupos focales, divididos por género —hombres, mujeres y mixtos— y por franjas de edad de 18 a 24 y de 25 a 35 años.

El tercer componente consistió en una escucha digital de contenidos, comentarios y conversaciones de YouTube e Instagram durante mayo y junio, mediante un relevamiento manual asistido por inteligencia artificial.