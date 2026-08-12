El tren olvidado que puede cambiar la producción bonaerense: el reclamo de un grupo de intendentes radicales
Política12 de agosto de 2026Mariana Portilla
Cuatro alcaldes de la UCR pidieron a Nación incorporar la conexión Tandil–Quequén al nuevo contrato de cargas antes de que venza la prórroga de Ferrosur. El puerto batió un récord de 9 millones de toneladas, pero la traza permanece inactiva desde 1998 y aún no existen obras ni fondos aprobados.
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