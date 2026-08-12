El tren olvidado que puede cambiar la producción bonaerense: el reclamo de un grupo de intendentes radicales

Cuatro alcaldes de la UCR pidieron a Nación incorporar la conexión Tandil–Quequén al nuevo contrato de cargas antes de que venza la prórroga de Ferrosur. El puerto batió un récord de 9 millones de toneladas, pero la traza permanece inactiva desde 1998 y aún no existen obras ni fondos aprobados.
Política12 de agosto de 2026Mariana PortillaMariana Portilla
Tren de cargas
Cuatro alcaldes de la UCR pidieron a Nación incorporar la conexión Tandil–Quequén al nuevo contrato de cargas antes de que venza la prórroga de Ferrosur.

Puerto Quequén cerró 2025 con el mayor movimiento de cargas de su historia, pero casi toda esa producción sigue entrando y saliendo en camiones. A menos de 200 kilómetros, una conexión ferroviaria capaz de vincular la terminal con el corazón productivo del sudeste bonaerense permanece inactiva desde 1998. La redefinición del contrato de Ferrosur Roca abrió ahora una ventana para que ese corredor vuelva a entrar en la planificación nacional.

Los intendentes de Tandil, Miguel Ángel Lunghi; Balcarce, Esteban Reino; Lobería, Pablo Barrena; y Ayacucho, Emilio Cordonnier, elevaron una nota formal al secretario de Transporte de la Nación, Mariano Plencovich. Los cuatro dirigentes radicales pidieron que la conexión Tandil–Quequén sea incorporada expresamente al nuevo esquema de concesión de la red ferroviaria de cargas.

El reclamo apunta a una decisión previa a cualquier obra: evitar que el Gobierno nacional cierre el nuevo contrato de la Línea General Roca sin contemplar un trazado que los municipios consideran decisivo para la agricultura, la ganadería, la industria y la logística regional.

Plencovich recibió la presentación y se comprometió a estudiar la posible incorporación. Esa respuesta mantiene abierta la discusión, pero todavía no implica la aprobación de la reactivación, el inicio de trabajos, la realización de una licitación específica ni la asignación de financiamiento.

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Una definición nacional con fecha límite

El planteo municipal coincidió con un momento determinante para la Línea General Roca. El Gobierno nacional decidió no avanzar con una adecuación integral del contrato de Ferrosur Roca y puso en marcha el diseño de un nuevo esquema de vinculación entre el Estado y operadores privados.

Mientras se define ese procedimiento, la continuidad de Ferrosur fue extendida de manera precaria y provisoria hasta el 10 de septiembre de 2026 o hasta que se perfeccione la nueva contratación, lo que suceda primero. La medida quedó establecida mediante la Resolución 52/2025 de la Secretaría de Transporte.

La norma ordenó iniciar los actos necesarios para analizar, coordinar y diseñar el futuro contrato de explotación de la Línea General Roca. El objetivo oficial es permitir una mayor concurrencia de interesados y redefinir la relación con el sector privado dentro de la red nacional de cargas.

Ese proceso ofrece una oportunidad y, al mismo tiempo, impone un límite temporal. Si el corredor a Quequén no queda identificado dentro de la nueva planificación, cualquier recuperación posterior podría exigir otra negociación contractual, nuevos permisos y un procedimiento adicional.

Por eso los intendentes no pidieron solamente una declaración de interés. Reclamaron que la traza figure dentro del esquema que se diseña ahora, antes de que quede cerrado el mapa operativo de los próximos años.

“Es un servicio que está totalmente paralizado desde hace muchos años. Por eso pedimos que en la nueva licitación entre este ramal para el bien de todos los productores”, señalaron los jefes comunales.

Puerto Quequén
Puerto Quequén cerró 2025 con el mayor movimiento de cargas de su historia, pero casi toda esa producción sigue entrando y saliendo en camiones.

Qué reclamaron los intendentes

La presentación dirigida a Plencovich reúne tres pedidos concretos. El primero es incorporar la conexión ferroviaria con Puerto Quequén al nuevo contrato de cargas de la Línea Roca.

El segundo consiste en realizar un relevamiento integral de la infraestructura junto con la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima (ADIF). Después de casi tres décadas sin operación regular, los municipios consideran indispensable conocer el estado de las vías, los terraplenes, alcantarillas, puentes, pasos a nivel, estaciones y terrenos ferroviarios.

El tercer punto es sumar al análisis contractual el potencial productivo del corredor. La evaluación debería considerar el transporte de granos y otras cargas a escala, la conexión entre localidades del sudeste y la posibilidad de enlazar Quequén con corredores que ya llegan a Olavarría y Bahía Blanca.

La infraestructura no se reduce técnicamente a un único tramo recto de 150 kilómetros. El ramal Tandil–Lobería–Tamangueyú tiene alrededor de 156 kilómetros y atraviesa los partidos de Tandil, Balcarce y Lobería. Desde Tamangueyú, la vinculación histórica continúa hacia Quequén y Necochea mediante otros sectores de la red General Roca. El proyecto regional suele denominar al conjunto “Tandil–Quequén” porque ese es el origen, el destino portuario y la función logística que se busca recuperar.

La red de cargas ya permite conectar Tandil con Olavarría y Bahía Blanca y, desde esos nodos, con otros corredores productivos. Rehabilitar el enlace hacia Lobería, Necochea y Quequén completaría una salida ferroviaria directa al puerto para una amplia zona del interior bonaerense.

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La presión de los municipios se apoya en una contradicción difícil de ignorar. Puerto Quequén alcanzó durante 2025 el mayor movimiento de mercaderías desde el inicio de sus operaciones: 9.009.768 toneladas.

Durante ese año ingresaron 370 buques, con una eslora promedio de 208,45 metros. La terminal informó que pudo sostener una operatoria regular durante los doce meses, recibir naves de gran porte y trabajar con bodegas completas gracias a las condiciones de navegabilidad y profundidad del canal.

El récord consolidó a Quequén como una de las principales puertas de salida de la producción agroindustrial bonaerense. Sin embargo, prácticamente la totalidad del volumen terrestre se moviliza por transporte automotor porque la conexión ferroviaria permanece fuera de servicio.

La falta de tren concentra el movimiento en las rutas durante las cosechas, aumenta la presión sobre corredores viales y limita las alternativas de los productores y operadores. Para los municipios, recuperar el ferrocarril permitiría distribuir las cargas entre dos modos, ampliar la capacidad disponible y dar más previsibilidad a los picos estacionales.

El planteo no busca desplazar a los camioneros ni reemplazar la logística carretera. Lunghi, Reino, Barrena y Cordonnier remarcaron que el objetivo es construir una matriz complementaria. El camión conserva ventajas para distancias cortas, recorridos flexibles y traslado desde los establecimientos hasta centros de acopio. El ferrocarril puede aportar escala en trayectos más extensos y grandes volúmenes concentrados.

La combinación de ambos sistemas permitiría desarrollar un esquema intermodal: camiones para alimentar estaciones y nodos de transferencia, y formaciones ferroviarias para llevar cargas masivas hasta la terminal marítima.

Foro de Intendentes Radicales.

Un reclamo que comenzó en 2022

La gestión ante Plencovich no surgió de una reunión aislada. Los municipios empezaron a articular el pedido en 2022 y durante 2023 organizaron encuentros con autoridades portuarias, entidades rurales, representantes estatales, legisladores y actores privados.

En mayo de 2023, Tandil fue sede de una reunión que congregó a los entonces intendentes Miguel Lunghi, Arturo Rojas, Juan José Fioramonti, Carlos Sánchez, Emilio Cordonnier y Esteban Reino, representantes de Tandil, Necochea, Lobería, Tres Arroyos, Ayacucho y Balcarce. También participaron funcionarios y delegaciones de otros distritos.

El impulso llegó a reunir el acompañamiento de trece intendentes bonaerenses, con municipios como Azul, Benito Juárez, General Alvarado, General Guido y San Cayetano dentro del espacio regional. La diversidad política fue presentada desde el inicio como una fortaleza: el trazado atraviesa distritos gobernados por fuerzas distintas y beneficia un área productiva que excede cualquier frontera partidaria.

La renovación de autoridades municipales modificó algunos nombres, pero no el objetivo. Pablo Barrena sucedió a Juan José Fioramonti en Lobería y se incorporó a la gestión actual. Lunghi, Reino y Cordonnier mantienen el reclamo que acompañaron en etapas anteriores.

En 2026, el diputado bonaerense Matías Civale, vicepresidente de la Cámara baja e integrante de UCR + Cambio Federal, presentó además una iniciativa para pedir la incorporación de Puerto Quequén al nuevo esquema ferroviario nacional. La Comisión de Transporte de Diputados emitió dictamen favorable y reforzó la presión institucional sobre Nación.

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