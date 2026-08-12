El tren olvidado que puede cambiar la producción bonaerense: el reclamo de un grupo de intendentes radicales

Cuatro alcaldes de la UCR pidieron a Nación incorporar la conexión Tandil–Quequén al nuevo contrato de cargas antes de que venza la prórroga de Ferrosur.

Puerto Quequén cerró 2025 con el mayor movimiento de cargas de su historia, pero casi toda esa producción sigue entrando y saliendo en camiones. A menos de 200 kilómetros, una conexión ferroviaria capaz de vincular la terminal con el corazón productivo del sudeste bonaerense permanece inactiva desde 1998. La redefinición del contrato de Ferrosur Roca abrió ahora una ventana para que ese corredor vuelva a entrar en la planificación nacional.

Los intendentes de Tandil, Miguel Ángel Lunghi; Balcarce, Esteban Reino; Lobería, Pablo Barrena; y Ayacucho, Emilio Cordonnier, elevaron una nota formal al secretario de Transporte de la Nación, Mariano Plencovich. Los cuatro dirigentes radicales pidieron que la conexión Tandil–Quequén sea incorporada expresamente al nuevo esquema de concesión de la red ferroviaria de cargas.

El reclamo apunta a una decisión previa a cualquier obra: evitar que el Gobierno nacional cierre el nuevo contrato de la Línea General Roca sin contemplar un trazado que los municipios consideran decisivo para la agricultura, la ganadería, la industria y la logística regional.

Plencovich recibió la presentación y se comprometió a estudiar la posible incorporación. Esa respuesta mantiene abierta la discusión, pero todavía no implica la aprobación de la reactivación, el inicio de trabajos, la realización de una licitación específica ni la asignación de financiamiento.

Una definición nacional con fecha límite

El planteo municipal coincidió con un momento determinante para la Línea General Roca. El Gobierno nacional decidió no avanzar con una adecuación integral del contrato de Ferrosur Roca y puso en marcha el diseño de un nuevo esquema de vinculación entre el Estado y operadores privados.

Mientras se define ese procedimiento, la continuidad de Ferrosur fue extendida de manera precaria y provisoria hasta el 10 de septiembre de 2026 o hasta que se perfeccione la nueva contratación, lo que suceda primero. La medida quedó establecida mediante la Resolución 52/2025 de la Secretaría de Transporte.