Acuerdo PRO-LLA, diálogo pendiente y votos condicionados: otra ronda por las reelecciones indefinidas.

El debate por las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires abrió un nuevo capítulo. El disparador fue el acuerdo entre Cristian Ritondo y Sebastián Pareja: los presidentes bonaerenses del PRO y La Libertad Avanza unificaron su rechazo a eliminar el límite de dos mandatos y anticiparon una acción conjunta frente al proyecto oficialista.

El movimiento opositor no llegó solo. Legislación General, conducida por Germán Lago, dejó el expediente fuera del temario y su presidente reclamó “más diálogo”. Sergio Berni, titular del bloque de Fuerza Patria, respaldó la reforma, pero advirtió que no prestará su voto para acuerdos individuales dentro del peronismo.

Ritondo y Pareja fijan un frente común

La reunión entre Ritondo y Pareja se realizó durante la noche del martes. Ambos dirigentes acordaron “defender el límite de dos mandatos para los intendentes” y cuestionaron la iniciativa presentada por la senadora Ayelén Durán, integrante del Movimiento Derecho al Futuro. “Nadie es dueño de un cargo, el poder debe alternarse”, sostuvieron en un mensaje difundido tras el encuentro.

Ritondo acusó a Axel Kicillof y al kirchnerismo de pretender que “los mismos de siempre se atornillen al poder”. Se trata de una imputación partidaria que el Gobierno bonaerense rechaza al sostener que la última palabra debe quedar en manos del electorado. LLA ya había señalado que el asunto “no es una prioridad”, mientras el PRO ratificó que no acompañará la eliminación de la restricción sancionada durante la gestión de María Eugenia Vidal.

El acuerdo incluyó además una Legislatura unicameral. Ritondo y Pareja hablaron de “doble estructura, doble gasto, cero beneficio”, aunque el impacto inmediato se concentró en las reelecciones.

Carlos Bianco respondió desde la posición que ya habían expresado Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario. Durante una conferencia de prensa, el titular de Gobierno afirmó que “quienes deben elegir a los gobernantes, sobre todo en el ámbito local, es el pueblo” y calificó el límite como “proscriptivo de alguna forma” porque no está contemplado para los intendentes en la Constitución provincial.

Lago pide diálogo y corre los tiempos

El proyecto de Durán propone suprimir los topes para intendentes, concejales, diputados, senadores y consejeros escolares. El texto permanece en Legislación General, comisión integrada por once miembros. Fuerza Patria tiene seis lugares, pero solamente cuatro corresponden al MDF: Lago, Pedro Borgini, Fernando Coronel y la autora. Los otros dos oficialistas son Diego Videla, vinculado al kirchnerismo, y Federico Fagioli, de Patria Grande.

La composición obliga al kicillofismo a construir un acuerdo antes de llegar al recinto. Lago, senador de Fuerza Patria y exintendente de Alberti, admitió que existen posiciones encontradas y sostuvo que el expediente “amerita un mayor diálogo y encontrar los tiempos propicios”. También defendió el derecho de los dirigentes a presentarse y remarcó que, si una administración no convence, “la misma comunidad los rechaza”.

La Comisión de Legislación General avanzó con distintos proyectos.

La comisión se reunió el martes 11, pero no trató las reelecciones. En cambio, avanzó con una iniciativa de la senadora mandato cumplido Yamila Alonso sobre discapacidad y otra de la diputada oficialista Lucía Iañez sobre licencias. Lago aseguró que no existe una disputa con Malena Galmarini, quien reclama que el expediente pase también por Reforma Política y Régimen Electoral, el cuerpo que preside.

El Frente Renovador de Sergio Massa conserva su rechazo al cambio y ocupa tres de las 24 bancas de Fuerza Patria en un Senado de 46 miembros. Galmarini y Bianco acordaron reunirse el viernes 21 de agosto a las 16 para discutir el recorrido parlamentario, las PASO y el desdoblamiento electoral.

Berni acompaña, pero pone condiciones

La tercera señal llegó de parte de Berni. El presidente del bloque oficialista sostuvo que quienes quieran volver a competir tienen “todo el derecho civil y político para hacerlo” y recordó que siempre se opuso a los límites aprobados durante la gobernación de Vidal. “Yo creo que el pueblo te pone, el pueblo te saca”, afirmó en una entrevista reciente.

Su respaldo, sin embargo, incluyó una advertencia hacia el interior del peronismo. La definición adquiere peso porque el proyecto necesita ordenar los votos oficialistas antes de buscar aliados: La Cámpora pretende discutir las reelecciones junto con las PASO, el sistema de votación y otros asuntos electorales, mientras el massismo mantiene su negativa histórica.

Con la normativa vigente, 80 intendentes no podrían buscar otro período en 2027: 51 son peronistas y 16 radicales. En ese escenario, Berni marcó el límite de su acompañamiento: “Si bien ideológicamente estoy a favor de las reelecciones indefinidas, porque creo que nadie puede prescribir a nadie, tampoco voy a permitir que con mi voto se hagan negociaciones con caracteres individuales para posicionarse de diferentes maneras dentro del peronismo”.