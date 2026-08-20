Junín amplía las oportunidades de capacitación y suma asesoramiento jurídico gratuito

El Municipio de Junín avanzó con nuevas acciones destinadas a ampliar las herramientas disponibles para los vecinos, tanto en materia de formación laboral como de acceso a asesoramiento jurídico.

Por un lado, el intendente Juan Fiorini y la secretaria general de SUPPAJ, Rosana Farías, encabezaron la apertura de nuevos cursos de panificación y repostería en la Escuela de Oficios del gremio, con 30 participantes.

En paralelo, el Municipio y el Colegio de Abogados de Junín acordaron incorporar el Consultorio Jurídico Gratuito al programa “La Muni en tu barrio”.

Nuevos cursos de panificación y repostería

Las capacitaciones se desarrollarán durante el segundo cuatrimestre en la Escuela de Oficios perteneciente al Sindicato Unión Personal Panaderos y Afines de Junín.

Farías destacó el trabajo sostenido entre el gremio y el Municipio.

“Desde el gremio venimos trabajando desde hace mucho tiempo en beneficio de todos los panaderos y panaderas, y llevamos adelante una gestión con el Municipio que es en beneficio de toda la comunidad, tanto con el ex intendente Pablo Petrecca como ahora con Juan Fiorini”, expresó.

“Brindar esta oportunidad a toda la comunidad”

La dirigente sindical remarcó que el objetivo es ampliar el acceso a la capacitación.

“Para nosotros es muy importante brindar esta oportunidad de capacitación a toda la comunidad y que más vecinos puedan formarse en el oficio de los panaderos”, sostuvo.

Farías también destacó el valor institucional de la Escuela de Oficios.

“La Escuela de Oficios es todo un orgullo para nosotros como institución porque somos la segunda escuela sindical que funciona a nivel nacional, donde no solamente formamos a las personas en el oficio de los panaderos, sino que también inculcamos valores que son fundamentales y todo dentro de la casa de los trabajadores a los que representamos”, afirmó.

Trabajo conjunto con instituciones barriales

La secretaria general de SUPPAJ reconoció además la tarea de los maestros Mario Medrano, Claudia Bedolla y Oriel Farías, quienes estarán a cargo de los cursos.

También valoró la articulación con el Gobierno de Junín, la Federación de Sociedades de Fomento y la Sociedad de Fomento de Villa del Carmen.

“Gracias a esta articulación pudimos brindarle otra impronta al barrio, con mayor iluminación y servicios para la comunidad, y con la oportunidad que más vecinos puedan capacitarse en oficios sin costo alguno”, señaló.

Fiorini: “Es una alegría acompañar”

El intendente Juan Fiorini destacó la apertura de la institución hacia toda la comunidad.

“Es una alegría acompañar como Gobierno de Junín a una institución que está proponiendo un lugar para aprender un oficio, un espacio educativo dentro de un sindicato y recuerdo todos los avances que el gremio pudo lograr desde que este lugar era solo un terreno baldío”, expresó.

Y agregó: “Nos pone muy contentos que este lugar esté abierto a la comunidad y que se le brinden oportunidades no solo a los afiliados, sino también a todos los vecinos en general”.

Más formación ante las demandas del mercado laboral

Fiorini felicitó a quienes se inscribieron y destacó la importancia de ampliar la formación en oficios.

El jefe comunal señaló que las empresas e industrias de Junín plantean la necesidad de contar con más personas capacitadas.

También vinculó estos cursos con los cambios que atraviesa el mundo del trabajo.

“En un mundo que cambia todo el tiempo y con la inteligencia artificial que nos desafía permanentemente, está muy bueno también pensar en el contacto humano y la presencialidad que brindan este tipo de cursos de capacitación”, afirmó.

Becas para ampliar el acceso

El intendente recordó además que el Municipio y SUPPAJ ya habían firmado un convenio para otorgar becas.

“En el marco de este trabajo articulado que tenemos con SUPPAJ, concretamos en su momento la firma de un convenio para brindar becas y que más personas puedan participar de estos cursos de capacitación en oficios”, señaló.

Y concluyó: “Estamos muy contentos por este vínculo de trabajo que tenemos desde hace años y vamos a seguir por este camino para que cada vez haya más oportunidades de capacitación para todos los vecinos por igual”.

Asesoramiento jurídico gratuito en los barrios

En otro eje, el Municipio y el Colegio de Abogados de Junín avanzaron con la incorporación del Consultorio Jurídico Gratuito al programa “La Muni en tu barrio”.

La iniciativa busca acercar orientación y asistencia legal sin costo a diferentes sectores y localidades del partido.

Durante las jornadas, profesionales ofrecerán una primera instancia de escucha y asesoramiento.

Patrocinio gratuito para quienes lo necesiten

El equipo también evaluará la situación socioeconómica de cada vecino.

En los casos que corresponda, podrá derivarse un patrocinio jurídico gratuito para intervenir en procesos judiciales.

La coordinadora del Consultorio Jurídico Gratuito, Cristina Molina, explicó que el servicio funciona desde hace más de 30 años.

“Cumplimos una función que tiene que ver con el asesoramiento jurídico a todas las personas que no pueden pagar los honorarios de un abogado en consulta”, señaló.

“Llevarles el consultorio al barrio”

Molina explicó además que uno de los principales objetivos es acercar el servicio a quienes tienen dificultades para llegar hasta la sede.

“Lo que observamos desde el Colegio es que a veces cuesta al vecino llegar hasta el consultorio, entonces es un poco hacer a la inversa: llevarles el consultorio al barrio junto con la Municipalidad en este acuerdo institucional”, expresó.

La Muni en tu barrio amplía servicios

El secretario general del Gobierno de Junín, Manuel Llovet, destacó la incorporación del Colegio de Abogados al programa territorial.

Según explicó, el objetivo es sumar herramientas que permitan resolver problemáticas que no siempre están dentro de las competencias directas del Municipio.

A los servicios jurídicos se sumarán charlas informativas, campañas sanitarias de Zoonosis, trámites de Licencia de Conducir, Bromatología y actividades culturales.

Cronograma para agosto y septiembre

El programa continuará recorriendo distintos barrios y localidades.

Está previsto finalizar agosto en La Merced y durante septiembre visitar Pueblo Nuevo, Villa del Carmen y barrio Belgrano.

También habrá una jornada en Saforcada con “El Mercado en tu barrio”.

En Belgrano, en la plaza Sarmiento, se desarrollará además una campaña de vacunación antirrábica a cargo de Zoonosis.