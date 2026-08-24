El Niño 2026: maquinaria, suelos saturados y debate por la prevención en la Provincia

Caminos rurales.

El gobierno bonaerense empezó a mover recursos ante las posibles consecuencias de El Niño mientras el territorio llega a la primavera con napas altas, excedentes hídricos y reclamos por obras. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, anunció este lunes convenios de leasing por $7.130 millones con 22 municipios y anticipó que la administración de Axel Kicillof presentará un plan específico para el fenómeno denominado “Superniño”.

El despliegue incluye maquinaria, coordinación con intendentes y un registro de organizaciones civiles. Pero la advertencia de CARBAP sobre la escasa capacidad de absorción de distintas regiones, sumada a una iniciativa legislativa que todavía no obtuvo despacho, muestra que el dispositivo continúa en elaboración. El debate ya no pasa solamente por cuánto podría llover, sino por cómo ordenar recursos antes de los episodios más intensos.

Leasing y equipos para 22 municipios

Bianco precisó que los acuerdos financiarán motoniveladoras, camiones compactadores, cargadoras, excavadoras, ambulancias, equipamiento médico, luminarias LED, cámaras de seguridad y vehículos.

El monto total no está destinado exclusivamente a contingencias climáticas, aunque el funcionario vinculó buena parte de la maquinaria vial con los preparativos frente a eventuales daños. “Todos nos estamos preparando para las posibles consecuencias climáticas”, afirmó.

Los convenios informados incluyen $908 millones para Chacabuco; $810 millones para Coronel Suárez; $770 millones para Pergamino; $628 millones para General Villegas; $481 millones para Bragado; $465 millones para Carlos Tejedor, y $464 millones para Mar Chiquita. En el conurbano, Lomas de Zamora accederá a $390,06 millones y San Isidro, a $539,001 millones.

El ministro sostuvo que la Provincia trabaja con los 135 distritos, sin distinguir entre oficialismo y oposición. “Nos encantaría que el gobierno de Milei pensara de esta misma forma”, planteó. El anuncio, sin embargo, no supone que el programa climático ya esté formalizado: Bianco indicó que el Ejecutivo lo presentará próximamente.

Napas altas y coordinación territorial

Desde CARBAP, su presidente, Pablo Ginestet, advirtió que los suelos llegan con poco margen para incorporar nuevas precipitaciones. “Estamos recontra preocupados porque no estamos en condiciones de afrontar un evento de las características que se están anunciando”, sostuvo. Según los reportes citados por la entidad, octubre, noviembre y diciembre concentrarían el mayor riesgo de lluvias extraordinarias.

El relevamiento difundido señala excedentes hídricos del 75,4% en Benito Juárez, 67,9% en Coronel Pringles, 66,4% en Pehuajó, 65,4% en Olavarría y 65% en Tres Arroyos. Ginestet también mencionó anegamientos y falta de piso en Henderson, Carlos Casares, 9 de Julio y Pehuajó, y reclamó acelerar las obras del Salado y el mantenimiento de caminos rurales.

En paralelo, Bolívar recibió una reunión del Comité de Cuenca de la Subregión C del río Salado, integrado por once municipios. Participaron el intendente anfitrión, Eduardo “Bali” Bucca; sus pares de Guaminí y de Adolfo Alsina; autoridades de la Autoridad del Agua, la Dirección de Hidráulica, Defensa Civil y entidades rurales. El subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, sostuvo que el agua no reconoce límites territoriales y que la respuesta debe ser “colectiva, planificada e integral”.

El geólogo Eduardo Malagnino, doctor en Ciencias Geológicas y profesor de la Maestría en Ciencias Ambientales de la UBA, advirtió que las lluvias podrían afectar la provincia de Buenos Aires, la cuenca del Salado, los ríos Paraná y Uruguay y las Yungas salteñas. También señaló que los pronósticos no permiten anticipar con exactitud la magnitud de cada episodio.

El mapa de recursos y la discusión legislativa

La Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad, ya creó mediante la Disposición 31/2026 un registro gratuito, voluntario y online de asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales dispuestas a colaborar en emergencias. La herramienta permitirá conocer sus recursos humanos, materiales y logísticos, aunque la inscripción no obliga al Estado a convocarlas ni implica una validación técnica.

En el Senado, la legisladora radical Nerina Neumann reclamó acelerar el tratamiento del proyecto que crea el Sistema Provincial de Prevención y Respuesta ante Emergencias y Desastres, presentado en mayo de 2025 después de la inundación de Bahía Blanca.

La propuesta busca identificar previamente los medios disponibles en cada distrito y coordinar a Nación, Provincia, municipios, bomberos y organizaciones. Neumann pidió debatirla junto con el proyecto del senador Sergio Berni para fortalecer Defensa Civil. “Es necesario saber previamente con qué cuenta cada distrito ante una emergencia”, sostuvo.