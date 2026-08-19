Canales sin permiso y un tramo nacional paralizado: cómo se prepara la Provincia en la cuenca del Río Salado

La Provincia construye dos nuevos puentes sobre el Salado.

El gobierno de Axel Kicillof abrió una vía excepcional para incorporar al marco normativo una red de drenajes secundarios y terciarios construidos durante años por municipios y productores sin la autorización correspondiente, pero que actualmente cumplen una función favorable en el manejo de excedentes hídricos. La decisión llega mientras aumentan las previsiones de lluvias intensas y permanece neutralizada una etapa del Plan Maestro del Río Salado financiada por el Estado nacional.

El Programa Especial fue aprobado mediante la Resolución 661/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, firmada por el ministro Gabriel Katopodis el 12 de agosto y publicada este miércoles 19 en el Boletín Oficial bonaerense. Funcionará como complemento del procedimiento instaurado en abril para tratar las obras hidráulicas no autorizadas.

Veintiún municipios y tres filtros

La primera etapa comprende las subregiones A2, A3 y B3 y alcanza, sin contar las superposiciones entre comités, a 21 municipios: Junín, Lincoln, Florentino Ameghino, General Viamonte, General Villegas, Carlos Tejedor, Nueve de Julio, Bragado, Carlos Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen, Daireaux, Hipólito Yrigoyen, Roque Pérez, Olavarría, Bolívar, Veinticinco de Mayo, Saladillo, General Alvear, Las Flores y Tapalqué.

La medida no supone una legalización automática. Solamente podrán ingresar aquellas intervenciones que estén funcionando y aporten favorablemente al manejo del agua. El primer paso quedará en manos del municipio, que deberá presentar el caso ante el Comité de Cuenca y obtener su no objeción.

Después intervendrá la Autoridad del Agua (ADA), que analizará la documentación y podrá emitir un Certificado de Incorporación. La Dirección Provincial de Hidráulica realizará la evaluación técnica y determinará si la estructura puede conservarse como está o necesita modificaciones. Cuando exista una denuncia previa, el procedimiento para declarar la clandestinidad quedará suspendido mientras se tramite la regularización, pero no será eliminado.

Las adecuaciones, la operación y el mantenimiento posterior quedarán a cargo del gobierno local solicitante. La resolución también permite promover un Consorcio Mixto de Usuarios de Aguas Públicas, integrado por el municipio y los beneficiarios directos. La intención oficial es extender luego el esquema al resto de la cuenca y a otras regiones hídricas bonaerenses.

katopodis recorrió obras en el Salado.

La prevención antes de las lluvias

El programa recoge pedidos formulados durante 2025 por comunas afectadas por excesos hídricos extraordinarios. En una región llana, donde la red natural de drenaje no está completamente desarrollada, los canales construidos por fuera del sistema formal terminaron complementando las conducciones provinciales. Los caminos rurales también actúan como receptores del agua o atraviesan bajos que requieren alcantarillas, terraplenes y obras de cruce.

La preocupación reapareció el 15 de agosto durante una reunión del Comité de Cuenca de la Subregión A1, encabezada por la intendenta de General Arenales, Erica Revilla. Participaron funcionarios de la ADA y de Hidráulica, legisladores y representantes de Junín, Lincoln, General Villegas, Leandro N. Alem, Florentino Ameghino, General Pinto y General Viamonte.

Aunque esa subregión no integra la primera aplicación del nuevo programa, el encuentro expuso la necesidad de coordinar decisiones antes de que aumenten las precipitaciones. El senador bonaerense del PRO y exintendente de Junín, Pablo Petrecca, planteó: “No podemos esperar a que llegue el problema para empezar a actuar: tenemos que prepararnos antes”.

Encuentro del Comité de Cuenca Hídrica del Río Salado – Subregión A1.

El presidente de CARBAP, Pablo Ginestet, destacó el manejo de los caminos rurales de Junín, pero advirtió que esa situación no se repite en todos los municipios. También recordó la demora acumulada por el Plan Maestro: “Ya en 2015 había tramos que debían estar terminados”.

El tramo que Nación no terminó

La regularización local no reemplaza las grandes intervenciones sobre el cauce principal. La etapa 2 del tramo IV, integrada por tres subtramos que suman 33,4 kilómetros, había comenzado en mayo de 2023 y se encuentra neutralizada por falta de financiamiento nacional, según el estado de situación difundido por el Ministerio bonaerense.

En paralelo, la gestión de Kicillof avanzó con el tramo V, que comprende 95,38 kilómetros entre Bragado, Alberti, Chacabuco y Junín y apunta a recuperar alrededor de 400.000 hectáreas productivas. El diagnóstico provincial añade que, desde 2023, se iniciaron 24 obras hídricas en territorio bonaerense y solamente una fue terminada, en Exaltación de la Cruz.

Katopodis responsabilizó al gobierno de Javier Milei por la subejecución de la infraestructura financiada con una parte del Impuesto a los Combustibles Líquidos. “No es solo el abandono de las rutas. Pasa con las obras hidráulicas que este Gobierno de Milei subejecutó”, afirmó en una entrevista reciente.

La diputada nacional Marcela Pagano, por su parte, amplió sus cuestionamientos sobre el destino de fondos con asignación específica. Según su denuncia, el Fondo Hídrico habría acumulado $375.000 millones desde 2024, habría ejecutado apenas el 31% de las partidas y tendría el 88% de sus recursos prestados al Tesoro. También sostuvo que 28 de 49 proyectos permanecen paralizados y ubicó entre ellos al Plan Maestro del Río Salado.

“Cuando cargues nafta, mirá el ticket: ahí va tu obra, tu ruta y tu tren. No voy a parar hasta seguir cada peso, porque la soberanía también es que la guita del pueblo sea verificable”.