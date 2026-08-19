Reelecciones, sin salida: un sector del peronismo busca un plan B para 2027

Ochenta intendentes miran el calendario y Fuerza Patria sigue dividido. Las opciones que aparecen ante el bloqueo del proyecto en el Senado bonaerense.

El proyecto para recuperar las reelecciones indefinidas permanece detenido en el Senado bonaerense, pero dentro del peronismo ya comenzaron a discutir qué hacer si los votos nunca aparecen. La posibilidad de trasladar la decisión a los Concejos Deliberantes o reiniciar el cómputo de los mandatos desde 2027 forma parte de las alternativas que circulan ante un escenario legislativo cada vez más ajustado.

La senadora bonaerense Mónica Macha, integrante de Fuerza Patria y dirigente vinculada al kirchnerismo, reconoció que su sector todavía no adoptó una posición definitiva. También cuestionó que una reforma de semejante alcance quede condicionada por las necesidades electorales del momento.

“Para mí es un tema que, para discutirlo, hay que pensarlo. En el bloque tenemos posiciones muy marcadas, en el caso nuestro, lo estamos discutiendo”, señaló durante una entrevista con Primer Plano.

Macha puso el foco sobre la interna que atraviesa al oficialismo. El espacio conducido por Axel Kicillof impulsa la eliminación del límite; el massismo conserva la postura restrictiva que sostuvo desde 2016 y el kirchnerismo evita, por ahora, inclinar la balanza.

“Que quede tan ligado a una interna como a una necesidad me parece que no es bueno”, advirtió la legisladora. Para Macha, la discusión “no debería estar con el termómetro de esta coyuntura política”.

La definición adquiere relevancia porque Fuerza Patria tiene mayoría en el Senado, pero no una posición común. Sin unidad interna y con gran parte de la oposición en contra, cualquier intento de modificar el régimen vigente corre el riesgo de quedar frenado antes de llegar al recinto.

Dos alternativas ante la falta de votos

Macha mencionó dos caminos que podrían estudiarse si el proyecto para eliminar los límites continúa sin avanzar. La primera alternativa consiste en reformar la Ley Orgánica de las Municipalidades para permitir que cada Concejo Deliberante decida si su distrito admite o no nuevas postulaciones consecutivas del intendente.

Ese modelo trasladaría parte de la discusión desde la Legislatura hacia los 135 municipios. Sus defensores sostienen que permitiría respetar las particularidades y la voluntad política de cada comunidad. Sus críticos advierten que una misma función pública tendría reglas de elegibilidad diferentes según el distrito.

La segunda opción consiste en volver a cambiar la fecha desde la cual se computan los mandatos. Bajo ese esquema, el período 2023-2027 no sería considerado a los fines de la restricción y el conteo comenzaría nuevamente después de las próximas elecciones.

El problema es político y jurídico. Una modificación semejante no eliminaría formalmente el límite, pero volvería a postergar su aplicación efectiva, como ya ocurrió con la reforma sancionada a fines de 2021.

Sebastián Ianantuony, intendente referenciado en el Frente Renovador.

Una ley que nunca terminó de aplicarse plenamente

La Ley 14.836 fue aprobada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal, con el impulso de Cambiemos y el Frente Renovador de Sergio Massa. La norma estableció un máximo de dos períodos consecutivos para intendentes, concejales, diputados y senadores provinciales y consejeros escolares.

Después de cumplir dos mandatos seguidos, el funcionario debe dejar pasar un período antes de volver a presentarse para el mismo cargo.

La aplicación original generó controversias por el momento desde el cual debía comenzar a contarse la restricción. El texto consideraba los mandatos iniciados en 2015 como el primer período, aunque la ley había sido sancionada un año después.

En diciembre de 2021, la Legislatura aprobó la Ley 15.315. La reforma determinó que los mandatos iniciados como resultado de las elecciones de 2017 y 2019 serían considerados como primeros períodos. Para los intendentes elegidos en 2019, ese ciclo pasó a ser el punto de partida del cómputo.

La modificación permitió que numerosos jefes comunales compitieran nuevamente en 2023. En consecuencia, 2027 será la primera elección en la que el límite alcance plenamente a quienes completaron los períodos 2019-2023 y 2023-2027.

Volver a iniciar la cuenta desde la próxima elección mantendría formalmente la restricción de dos mandatos, pero postergaría otra vez sus consecuencias concretas.

El proyecto principal continúa congelado

La iniciativa más amplia fue presentada en 2025 por la senadora Ayelén Durán, integrante de Fuerza Patria y alineada con el Movimiento Derecho al Futuro. Su texto busca eliminar las restricciones para intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares.

El proyecto propone modificar la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Ley Electoral y la Ley Provincial de Educación. También plantea derogar los artículos centrales del régimen aprobado en 2016 y dejar sin efecto la modificación de 2021.

Durán fundamentó su propuesta en la idea de que la evaluación de una gestión debe quedar en manos del electorado. “El voto es el mejor mecanismo de control democrático. Si un intendente o concejal no cumple con su función, los ciudadanos tienen el poder de removerlo en las urnas”, sostuvo.

Sin embargo, la iniciativa no consiguió dictamen. Como publicó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la Comisión de Legislación General del Senado retomó su actividad, pero dejó el expediente fuera del temario por falta de consensos.

Su presidente, Germán Lago, senador de Fuerza Patria y dirigente del Movimiento Derecho al Futuro, admitió que existen posiciones encontradas. Aunque respalda que los dirigentes legalmente habilitados puedan presentarse y quedar sometidos al voto popular, pidió encontrar “los tiempos propicios” para tratar la reforma.

Llevar el proyecto a una votación de comisión sin tener asegurada una mayoría podría significar una derrota difícil de revertir. Intentar tratarlo directamente sobre tablas en el recinto, sin despacho previo, exigiría reunir dos tercios de los presentes.

Malena Galmarini, senadora del Frente Renovador y titular de la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral.

Una pelea también por el control del debate

El bloqueo no responde únicamente al número de votos. Dentro del Senado existe una disputa por la comisión que debe conducir la discusión. El proyecto de Durán fue girado a Legislación General, presidida por Lago. Desde el kicillofismo sostienen que esa comisión es competente porque la reforma afecta varias normas institucionales y electorales.

Malena Galmarini, senadora del Frente Renovador y titular de la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral, reclamó que la iniciativa pase también por el cuerpo que conduce. Su posición es que las reelecciones no deberían tratarse de forma aislada, sino dentro de una reforma que incluya las PASO, el desdoblamiento de los comicios y la Boleta Única de Papel.

La comisión encabezada por Galmarini suspendió una reunión prevista mientras aguardaba una conversación institucional con el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. La legisladora massista le pidió al Ejecutivo que exponga formalmente su posición ante el Senado.

“Antes de venir a hablar al Senado, habla mucho del Senado y de los legisladores, pero no con nosotros. Se ve que le es más fácil hablar con otros”, cuestionó Galmarini.