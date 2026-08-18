Deudas que se comen el sueldo: el salvavidas del kirchnerismo para proteger a los estatales bonaerenses

Deudas de los estatales: el kirchnerismo quiere limitar los descuentos salariales.

El avance de la morosidad entre las familias argentinas abrió un nuevo frente en la Legislatura bonaerense. Después de las iniciativas destinadas a proteger viviendas y servicios públicos, el senador provincial de Fuerza Patria Sergio Berni presentó un proyecto para impedir que las deudas asumidas por trabajadores estatales absorban la mayor parte de sus haberes.

La propuesta fija un límite concreto: los descuentos originados en obligaciones voluntarias no podrán superar el 30% de la remuneración neta protegida. De aprobarse, al menos el 70% del salario deberá quedar disponible para el agente público y el ingreso efectivo tampoco podrá caer por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente al momento de la liquidación.

El planteo incorpora así el sueldo de los trabajadores de la administración pública bonaerense a una agenda legislativa que ya incluye las facturas impagas, las ejecuciones hipotecarias y los desalojos en barrios populares. Son iniciativas independientes, pero atravesadas por una misma señal de alarma: cada vez más hogares tienen dificultades para cumplir con compromisos básicos sin poner en riesgo su subsistencia cotidiana.

El proyecto crea el Régimen Provincial de Protección del Ingreso, Prevención del Sobreendeudamiento y Reordenamiento Financiero de los Agentes Públicos. Su objetivo es regular el impacto que tienen sobre los recibos de sueldo las cuotas de préstamos y otras obligaciones aceptadas por los trabajadores.

“No podemos permitir que un trabajador cobre su sueldo y gran parte quede absorbida por deudas. El salario tiene carácter alimentario y hay que protegerlo. Por eso proponemos un límite concreto: como mínimo, el 70% del ingreso debe quedar en manos del trabajador”, sostuvo Berni al presentar la iniciativa.

El senador de Fuerza Patria apunta especialmente a los descuentos directos sobre los haberes, un mecanismo que puede facilitar el acceso al financiamiento, pero que también reduce el dinero disponible antes de que el salario llegue efectivamente al bolsillo del trabajador.

La protección propuesta no supone desconocer los compromisos asumidos ni condonar las deudas. El cambio consiste en establecer cuánto puede descontarse cada mes y preservar un piso de ingresos para los gastos alimentarios y familiares.

La iniciativa no se limita a prevenir nuevos casos. Para los agentes que ya tienen múltiples obligaciones y atraviesan dificultades de pago, contempla un Régimen Provincial de Reordenamiento Financiero de adhesión voluntaria.

La herramienta permitiría consolidar las deudas, ampliar los plazos, reducir las tasas de interés y reemplazar varias cuotas por una sola obligación ajustada a la capacidad económica del trabajador. El propósito es evitar que la única salida disponible sea tomar otro préstamo para cancelar vencimientos anteriores.

“Hay trabajadores que fueron acumulando obligaciones y hoy necesitan una alternativa que les permita ordenar sus cuentas sin desconocer las deudas que legítimamente asumieron”, afirmó Berni.

El legislador también cuestionó la dinámica de refinanciación con líneas cada vez más costosas. “La respuesta no puede ser empujarlos a tomar un crédito usurario para pagar otro crédito”, señaló. El proyecto intenta cortar esa cadena mediante una reorganización integral de las obligaciones, aunque su alcance final dependerá de la reglamentación y de las condiciones bajo las cuales participen las entidades acreedoras.

La mora familiar que empuja el debate

La discusión llega en un escenario de fuerte deterioro en la capacidad de pago. El Informe sobre Bancos de marzo de 2026, publicado por el Banco Central de la República Argentina, ubicó la irregularidad de los créditos a las familias en el 11,5%.

El indicador aumentó 0,3 puntos porcentuales respecto de febrero y 8,3 puntos en la comparación interanual. Según el organismo, la suba estuvo impulsada principalmente por los préstamos personales. La mora del crédito al sector privado en su conjunto llegó al 7%, mientras que entre las empresas alcanzó el 3,1%.

Los datos describen una dificultad que excede a la administración pública bonaerense. El proyecto de Berni recorta un universo específico —los agentes provinciales— sobre el cual el Estado bonaerense tiene capacidad directa para regular los descuentos practicados sobre los haberes.

Ese alcance diferencia la propuesta de una reforma general del mercado de crédito. También deja planteada una discusión para el tratamiento legislativo: cómo preservar una porción alimentaria del sueldo sin cerrar el acceso de los trabajadores al financiamiento formal.

Del salario a la vivienda y los servicios

La iniciativa se incorpora a una serie de proyectos impulsados por legisladoras del peronismo bonaerense ante el crecimiento de las deudas domésticas. La senadora provincial Laura Clark, referenciada en Nuevo Encuentro, propuso impedir los cortes de electricidad, gas natural, agua potable y servicios cloacales a usuarios domiciliarios que acrediten una situación de vulnerabilidad social o económica.

La protección alcanzaría, entre otros sectores, a jubilados y pensionados con ingresos inferiores a la canasta básica, hogares con personas con discapacidad y ocupantes de una vivienda única familiar, ya sean propietarios, inquilinos, comodatarios u ocupantes efectivos.

El proyecto de Clark tampoco elimina lo adeudado. Obliga a las prestadoras a ofrecer planes mensuales de regularización y, cuando el servicio ya fue interrumpido, establece su restitución dentro de las 48 horas posteriores al acuerdo, sin cargos de reconexión.

En otro frente, la senadora de Fuerza Patria Mónica Macha presentó un proyecto para suspender durante doce meses las ejecuciones judiciales y extrajudiciales sobre viviendas únicas y de ocupación efectiva.

La propuesta busca abrir un período de resguardo para las familias que podrían perder su hogar por una deuda hipotecaria. Dentro de ese debate aparece la situación de los tomadores de créditos UVA, cuyas cuotas y capitales se actualizan mientras los ingresos familiares siguen otra evolución.

La diputada bonaerense Cintia Romero, también integrante de Fuerza Patria, impulsó a su vez una suspensión por diez años de los desalojos judiciales o administrativos en villas y asentamientos incluidos en el registro provincial.

Romero pretende recuperar y extender la protección vinculada con el artículo 70 de la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat. Su proyecto contempla excepciones ante riesgos reales e inminentes de carácter sanitario, ambiental, estructural o para la integridad de las personas.