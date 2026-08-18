Papelón del intendente de Zárate: Matzkin quiso homenajear a San Martín pero usó la foto de Belgrano

Marcelo Matzkin, intendente de Zárate.

Marcelo Matzkin quiso utilizar las redes sociales para recordar a José de San Martín en un nuevo aniversario de su Paso a la Inmortalidad, pero el homenaje terminó convirtiéndose en un nuevo motivo de cuestionamientos hacia el intendente de Zárate.

Mientras el jefe comunal atraviesa una licencia, publicó un mensaje en el que reivindicó la soberanía nacional, la libertad y la defensa de la patria. El problema apareció en la imagen elegida para acompañar esas palabras: no se trata de San Martín sino de Manuel Belgrano.

El detalle, que podría parecer menor en cualquier otra circunstancia, adquirió otra dimensión por el contenido del mensaje. Matzkin habló precisamente de la importancia histórica del Libertador y cerró su publicación con una referencia a la necesidad de defender la libertad.

"Si hoy tenemos la posibilidad de hablar de soberanía nacional, de cuántas tierras en poder extranjeros puede haber, de cuán libres somos, de el valor de nuestra moneda es porque SAN MARTIN así lo quiso", escribió el intendente.

Luego agregó: "En el aniversario de su muerte y paso a la inmortalidad GRACIAS al gran libertador. Seamos libres. Defendamos la libertad que el nos dió. VIVA ARGENTINA".

Si hoy tenemos la posibilidad de hablar de soberanía nacional, de cuantas tierras en poder extranjeros puede haber, de cuán libres somos, de el valor de nuestra moneda es porque SAN MARTIN así lo quiso. En el aniversario de su muerte y paso a la inmortalidad GRACIAS al gran… pic.twitter.com/VyPevrMppF — Marcelo Matzkin (@MarceloMatzkin) August 17, 2026

Los otros frentes que complican a Matzkin en Zárate

El episodio de la imagen equivocada de San Martín no ocurre en el vacío. La gestión de Marcelo Matzkin ya viene atravesando distintos cuestionamientos, con la seguridad como uno de los principales focos de conflicto y con reclamos vecinales que también alcanzan a los servicios públicos y al funcionamiento general del Municipio.

Uno de los episodios más delicados se produjo en mayo, cuando el hijo del entonces subsecretario de Seguridad municipal, Alejandro Ferreyra, fue detenido luego de un tiroteo ocurrido en el barrio Villa Angus. El operativo, encabezado por efectivos de Prefectura, terminó con varias personas detenidas y el secuestro de armas de fuego y de un Volkswagen Vento que tendría pedido de captura o habría sido robado.

El caso tuvo un impacto directo dentro del gobierno local. Matzkin decidió desafectar preventivamente a Ferreyra de su cargo mientras la Justicia avanzaba con la investigación. El intendente aclaró que no pretendía tomar una postura sobre las responsabilidades de los involucrados y sostuvo que el funcionario le había asegurado que no tenía contacto con su hijo, que era mayor de edad y que no residía en Zárate.

Marcelo Matzkin y Juan Novelli.

El episodio profundizó además las críticas que ya venían planteando vecinos de distintos barrios sobre la situación de seguridad. Los cuestionamientos apuntan a un supuesto deterioro desde el comienzo de la gestión y a la falta de un plan claro frente al avance del delito. En paralelo, generó polémica que Matzkin se trasladara a vivir a un country con seguridad privada después de declarar la emergencia en seguridad.

La situación de los servicios públicos aparece como otro frente de reclamo. Como ya informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, vecinos denunciaron un deterioro de las prestaciones sanitarias y remarcaron que todavía existen sectores de la ciudad, incluso en zonas cercanas al edificio municipal, que no cuentan con agua corriente. A esto se sumaron críticas por el estado general de distintos barrios y acusaciones opositoras sobre una supuesta prioridad otorgada a "negocios familiares y de amigos".

En paralelo, el Municipio también quedó bajo cuestionamiento por el manejo de los fondos públicos. El Tribunal de Cuentas bonaerense sancionó a Matzkin y a Juan Ignacio Novelli, quien se desempeñaba como presidente del directorio de la SAPEM Costanera, tras detectar irregularidades en la rendición correspondiente al ejercicio 2024. Las cuentas fueron aprobadas con reservas, mientras que el organismo confirmó observaciones formuladas durante la auditoría.

El Tribunal aplicó una multa de $980.000 a Matzkin y otra de $980.000 a Novelli, además de amonestar a los síndicos Axel Cantlón y Valentina Laccette. Entre las observaciones aparecen documentación incompleta, gastos sin respaldo suficiente y demoras en la presentación de información obligatoria. El organismo también advirtió que ambos funcionarios no debían considerarse exentos de responsabilidad hasta que se completara la documentación requerida y pudiera resolverse definitivamente parte de los gastos observados.

El expediente también puso bajo la lupa cerca de $13 millones en subsidios municipales transferidos durante 2024, cuyo destino no pudo ser acreditado correctamente ante el organismo de control. A eso se sumaron alrededor de $11 millones en gastos sin documentación respaldatoria y operaciones por más de $9 millones vinculadas al cobro de plusvalías urbanísticas que tampoco pudieron ser verificadas completamente.

A ese escenario se agregó la controversia por el traslado de residuos a San Nicolás, una decisión que sectores opositores cuestionaron por el impacto que tendría sobre las cuentas municipales. En paralelo, vecinos vienen planteando reclamos por falta de agua corriente, problemas de iluminación y deficiencias en el mantenimiento urbano.

Así, el fallido homenaje a San Martín puede parecer, en principio, apenas un error de comunicación. Pero llega cuando la administración de Matzkin ya enfrenta cuestionamientos por seguridad, servicios públicos, obras y manejo de recursos. En ese contexto, una fotografía equivocada para recordar a uno de los próceres argentinos terminó convirtiéndose en otro episodio incómodo para el intendente de Zárate.

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