La crisis por el endeudamiento familiar sumará un nuevo capítulo en las calles. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma marcharán este jueves 20 de agosto hacia el Ministerio de Economía para reclamar medidas frente al crecimiento de la morosidad entre los hogares argentinos.

La movilización está convocada para las 14 en la Ciudad de Buenos Aires y tendrá como destino el Palacio de Hacienda. Según los organizadores, la protesta busca visibilizar la situación de más de 5,5 millones de familias con créditos impagos o atrasos graves y el aumento de quienes recurren al endeudamiento para cubrir gastos básicos.

La convocatoria se inscribe, además, en una semana atravesada por protestas de distintos sectores. Centrales obreras, jubilados, universitarios, pequeñas y medianas empresas y organizaciones vinculadas con personas endeudadas impulsan reclamos relacionados con la situación de los ingresos y el impacto de la política económica.

El endeudamiento, en el centro de la protesta

La UTEP puso el foco en las dificultades que enfrentan los hogares de menores ingresos para acceder al crédito formal y advirtió sobre el recurso a préstamos informales para financiar necesidades esenciales.

Los datos que rodean la convocatoria muestran una fuerte expansión de la mora. Según cifras del Banco Central reproducidas en el material consultado, la tasa de incumplimiento en préstamos a hogares llegó al 12,7% en junio de 2026, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024.

En términos absolutos, 5,8 millones de personas acumulan atrasos superiores a 90 días, un incremento del 132% respecto de febrero de 2024. La problemática también alcanza a las fintech y billeteras virtuales, donde la proporción de deudores con problemas de pago llega al 33%, de acuerdo con un relevamiento de la Defensoría del Pueblo bonaerense citado por la fuente.

Otro relevamiento de ese organismo indicó que el 56,6% de los hogares tomó algún crédito durante el último año y que el 73,5% de quienes recurrieron al financiamiento todavía mantiene deudas activas.

El debate llegó al Congreso

El crecimiento del endeudamiento también abrió una discusión parlamentaria. Distintos bloques opositores presentaron iniciativas orientadas a establecer mecanismos de asistencia, refinanciación o reestructuración de las obligaciones de las familias.

Entre ellas aparece una propuesta para crear un Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas mediante créditos de ANSES destinados a trabajadores, jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones y monotributistas de las categorías más bajas.

El proyecto contempla préstamos de hasta 1,5 millones de pesos y establece que la cuota mensual no podría superar el 30% del ingreso neto del beneficiario. Otras iniciativas plantean quitas sobre intereses moratorios y punitorios y planes de pago de hasta 60 meses.

También existen propuestas para crear un registro nacional que permita identificar a personas y hogares endeudados por gastos esenciales y distinguir aquellas obligaciones contraídas para alimentación, vivienda, salud, educación y servicios básicos.

Una nueva etapa del plan de protestas

Para la UTEP y las centrales sindicales, la marcha al Ministerio de Economía forma parte de una estrategia de movilización más amplia frente a las políticas del Gobierno nacional.

Las organizaciones prevén continuar con acciones vinculadas al Consejo del Salario Mínimo, todavía sin fecha confirmada, y participar de una movilización multisectorial prevista para el 2 de septiembre, Día de la Industria.

El reclamo por el endeudamiento se suma así a una agenda de conflictividad que también incluye demandas de jubilados, trabajadores, universitarios y sectores productivos. La jornada del jueves buscará colocar en el centro de la discusión una problemática que las organizaciones describen como cada vez más ligada a la necesidad de financiar gastos cotidianos.