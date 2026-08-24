“Salames”: la pelea por la Zona Fría escala entre facturas, recortes e intendentes en alerta

La quita de la Zona Fría alcanzaría a 94 municipios y podría elevar las boletas entre 40% y 100%.

La discusión por la Zona Fría sumó un capítulo de alto voltaje político en Bahía Blanca. Con una temperatura de un grado bajo cero y una sensación térmica de cinco grados bajo cero, el intendente Federico Susbielles cuestionó duramente a los referentes locales que acompañan la reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

“Algunos salames locales que se autoperciben dirigentes políticos nos quieren explicar a los bahienses que Bahía no es Zona Fría”, escribió el jefe comunal en sus redes sociales. Luego elevó el tono de su reclamo: “De no defender a tu ciudad no se vuelve. ¡Bahía es Zona Fría!”.

La crítica quedó dirigida a los sectores políticos que respaldan el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados y pendiente de tratamiento en el Senado, que busca reducir el alcance territorial de los descuentos sobre las facturas de gas.

El episodio bahiense funciona como expresión de una pelea mucho más amplia. La modificación podría afectar a aproximadamente 1,24 millones de hogares distribuidos en 94 municipios bonaerenses y elevar considerablemente el costo de calefaccionarse durante el invierno.

Susbielles profundizó posteriormente sus declaraciones y sostuvo que las diferencias partidarias no deberían imponerse sobre la defensa de los intereses locales.

“Yo entiendo todo, llevo bastantes años en política. Lo que no voy a entender nunca es que la gente no priorice la ciudad. Primero hay que defender a Bahía, después uno puede defender su corazón político, su idea”, afirmó en declaraciones a La Brújula 24.

El intendente comparó las condiciones climáticas bahienses con las de ciudades que conservarían el régimen diferencial. Mencionó los casos de Santa Rosa, Viedma, Carmen de Patagones y Neuquén y planteó que, ante temperaturas similares, debería existir un tratamiento tarifario equivalente.

“Tenemos las mismas temperaturas que muchas ciudades patagónicas. A temperaturas análogas tiene que haber el mismo régimen; si no, vamos a ser víctimas de discriminación”, señaló.

El jefe comunal aseguró que las facturas ya se duplicaron durante el invierno aun con el beneficio vigente. “Si se pierde el régimen, hay muchos hogares que van a pagar cuatro veces más”, advirtió.

Lunes 24 de Agosto. Temperatura, 1 grado bajo cero. 5 bajo cero la sensación térmica.



Y algunos salames locales que se autoperciben dirigentes politicos nos quieren explicar a los bahienses que Bahía no es Zona Fría.



De no defender a tu ciudad no se vuelve. ¡Bahía es Zona Fría! — Federico Susbielles (@fsusbielles) August 24, 2026

Qué intenta cambiar el Gobierno nacional

El régimen vigente tiene como antecedente la Ley 25.565, sancionada en 2002, que estableció tarifas diferenciales para la Patagonia, la Puna, el departamento mendocino de Malargüe y el partido bonaerense de Patagones.

En 2021, la Ley 27.637 amplió su alcance hacia localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis con temperaturas invernales bajas. A partir de esa reforma, los usuarios incorporados comenzaron a recibir bonificaciones del 30% o del 50%, según su condición.

El descuento mayor corresponde a hogares y entidades que cumplen determinados criterios de vulnerabilidad. Entre ellos aparecen jubilados y pensionados de menores ingresos, beneficiarios de programas sociales, electrodependientes y organizaciones de bien público.

La reforma promovida por el oficialismo nacional propone retrotraer buena parte del esquema territorial a su configuración anterior a 2021. La iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, pero todavía necesita la aprobación del Senado para convertirse en ley.

La modificación tendría un fuerte impacto sobre el interior de la provincia de Buenos Aires. Alcanzaría a grandes ciudades, destinos turísticos, distritos rurales y pequeñas localidades del centro, el oeste, el norte, el sudeste y la costa atlántica.

Entre los partidos involucrados aparecen Bahía Blanca, General Pueyrredón, Tandil, Olavarría, Azul, Necochea, Balcarce, General Alvarado, La Costa, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, Coronel Rosales, Coronel Pringles, Coronel Suárez y Tres Arroyos.

También quedarían alcanzados Junín, Pergamino, Chivilcoy, Bragado, Nueve de Julio, Chacabuco, Trenque Lauquen, Pehuajó, Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, General Villegas y otras comunas del interior productivo.

En total, las estimaciones difundidas durante el tratamiento parlamentario indican que cerca de 1,24 millones de hogares bonaerenses perderían el beneficio territorial incorporado en 2021.

La cifra no implica necesariamente que todos esos usuarios queden sin asistencia. El proyecto nacional contempla una focalización según la situación socioeconómica, por lo que parte de las familias podría conservar algún tipo de subsidio si cumple los requisitos que se establezcan.

Cuánto podrían aumentar las facturas

Las estimaciones utilizadas durante el debate ubican los incrementos potenciales entre el 40% y el 100% para quienes pierdan completamente la bonificación. El porcentaje final dependerá de la categoría, el volumen consumido y la estructura tarifaria vigente al momento de aplicarse la reforma.

Un hogar que actualmente paga $50.000 podría pasar a abonar entre $70.000 y $100.000. Se trata de una referencia orientativa y no de una proyección uniforme aplicable a todos los usuarios.

El efecto sería más intenso durante los meses de mayor consumo. En las regiones alcanzadas por la Zona Fría, el gas se utiliza principalmente para calefacción, agua caliente y cocción, por lo que las necesidades energéticas crecen cuando las temperaturas permanecen durante semanas cerca o por debajo de cero.

Además, el proyecto modifica los componentes sobre los cuales se aplicaría la asistencia. La bonificación quedaría concentrada en el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, mientras que distribución, transporte, impuestos y otros cargos conservarían su peso en el monto final.

Esto significa que incluso algunos hogares que mantengan una ayuda podrían recibir una cobertura menor que la contemplada por el régimen vigente.

Una resistencia que excede a Bahía Blanca

La reacción contra la reforma no se limita al municipio gobernado por Susbielles. Intendentes, concejos deliberantes, asociaciones de consumidores y organizaciones comunitarias de diferentes distritos impulsaron campañas, declaraciones y presentaciones para reclamar que el Senado rechace los cambios.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la protesta se extendió por el interior bonaerense mientras las bajas temperaturas reforzaban los cuestionamientos al nuevo criterio.

Los alcaldes también llevaron la discusión al Congreso. En reuniones con legisladores nacionales advirtieron sobre el impacto que tendría la pérdida del descuento en jubilados, trabajadores, comerciantes y familias que ya destinan una proporción creciente de sus ingresos al pago de servicios.

“El gas no puede costar una jubilación” fue una de las consignas utilizadas durante esa ofensiva. Los jefes comunales reclamaron preservar el componente climático del régimen y evitar que la ayuda dependa exclusivamente del nivel de ingresos.

El Senado bonaerense también aprobó una declaración de rechazo a la reforma nacional. La iniciativa fue acompañada por diferentes sectores de la oposición provincial, mientras La Libertad Avanza votó en contra.