León XIV en Argentina: Luján, la Provincia fuera de la mesa y el contrapunto Kicillof-Milei

Papa León XIV

La visita del papa León XIV a la Argentina ya abrió una discusión institucional antes de que el Vaticano termine de definir el programa. El gobierno de Axel Kicillof reclamó ser incorporado a la organización después de que la primera reunión formal en la Casa Rosada incluyera a Nación, la Iglesia y la Ciudad de Buenos Aires, pero dejara sin representación a las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

El planteo tiene un dato difícil de soslayar: Luján será una de las tres escalas argentinas confirmadas y, según las estimaciones transmitidas a las autoridades bonaerenses, podría reunir entre tres y cuatro millones de personas. El viaje se desarrollará del 8 al 11 de noviembre y marcará el regreso de un pontífice al país después de casi cuatro décadas.

Una mesa sin Buenos Aires

La primera reunión preparatoria fue encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Participaron el canciller Pablo Quirno; las ministras de Capital Humano, Sandra Pettovello, y de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández; funcionarios porteños y representantes eclesiásticos.

Por la Iglesia estuvieron el nuncio apostólico Michael Wallace Banach, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic. La agenda comprendió seguridad, logística, traslados, difusión y posibles escenarios. Sin embargo, las dos provincias incluidas en la recorrida papal no tuvieron representantes.

Karina Milei encabezó reunión para organizar la visita de León XIV a la Argentina.

“Todavía no hemos sido citados por el gobierno nacional para coordinar”, cuestionó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. Según relató, a la propia Iglesia le llamó la atención la ausencia de Buenos Aires y Córdoba, y luego pidió que ambas jurisdicciones fueran sumadas al próximo encuentro.

El reclamo coincidió con la audiencia que León XIV mantuvo este lunes en el Vaticano con el arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig, integrante de la comisión eclesiástica encargada del viaje. Además, una segunda avanzada de la Santa Sede llegará al país el 30 de agosto para recorrer los espacios considerados para las actividades.

Luján y un operativo multitudinario

Bianco precisó que la única actividad confirmada hasta ahora en territorio bonaerense será en la Basílica de Luján. Sigue en evaluación una posible visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en Almirante Brown, institución que brinda asistencia y atención educativa terapéutica a personas con discapacidad.

Carlos Bianco en conferencia de prensa.

“Por estimaciones que nos han dicho, en la visita a Luján se esperan entre tres y cuatro millones de personas”, señaló el funcionario. Para la Provincia, esa convocatoria vuelve inviable cualquier planificación que prescinda de la estructura encargada de la seguridad, los traslados y la logística. Bianco recordó la experiencia acumulada durante la peregrinación anual a la Virgen de Luján, aunque advirtió que esta convocatoria sería considerablemente mayor.

El esquema tentativo también contempla un acto en torno al Monumento a los Españoles, en Palermo, y otro en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones, en Córdoba. Se analiza además una reunión de León XIV con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y la posibilidad de disponer un asueto o feriado durante las ceremonias masivas. El Papa se alojará en la Nunciatura Apostólica y su comitiva llegará acompañada por más de 80 periodistas de distintos países.

El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó que la gira comenzará en Uruguay el 6 de noviembre, continuará por Buenos Aires, Córdoba y Luján, y seguirá hacia Perú el día 11. El cronograma detallado todavía no fue difundido.

La política alrededor del Papa

La Legislatura bonaerense también empezó a moverse. El senador de Fuerza Patria Adrián Santarelli presentó un proyecto para declarar a León XIV visitante ilustre y sostuvo que su llegada tendrá una “singular trascendencia histórica e institucional”. En sus fundamentos retomó la encíclica Magnifica humanitas y sus referencias a la paz, la inclusión, la pobreza y la justicia social.

Legisladores de La Libertad Avanza impulsaron, por su parte, una declaración de interés legislativo. El senador de Hechos-UCR Identidad Marcelo Leguizamón propuso igualmente reconocer al pontífice como visitante ilustre bajo la Ley provincial 14.622 y afirmó que, durante su paso por Buenos Aires, deberían dejar de importar “las divisiones partidarias o las diferencias ideológicas”.

El posible paso de León XIV por el Cottolengo Don Orione tiene además un antecedente político. En julio, la Comisión Pastoral Social Región Buenos Aires reunió allí a más de 500 dirigentes bajo el lema “De Francisco a León XIV en tiempos de polarización”.

La Iglesia y Kicillof sellaron una foto de alto voltaje con un mensaje a Milei.

Junto con Kicillof estuvieron la vicegobernadora Verónica Magario; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Mariano Cascallares; el intendente de Almirante Brown, Juan José Fabiani; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y la diputada nacional Cecilia Moreau, además de obispos, sindicatos, universidades, empresarios y organizaciones sociales.

La llegada papal también reavivó el contraste entre Milei, que volvió a calificar la justicia social como injusta, y Kicillof, que eligió reivindicar ese concepto al celebrar la visita. “Su mensaje en defensa de la dignidad humana y de la justicia social es muy necesario para la Patria en estos tiempos de crueldad”, afirmó el gobernador.