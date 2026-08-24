La Sala I de la Cámara Federal podría modificar dos tercios de su integración en las próximas semanas. El Gobierno impulsa las designaciones de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para completar el tribunal que, entre otros expedientes, deberá revisar la causa por la posible estafa con la criptomoneda $LIBRA y la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Los pliegos obtuvieron dictamen favorable en la comisión de Acuerdos del Senado, donde recibieron el respaldo de 11 de sus 15 integrantes. El próximo paso será su tratamiento en el recinto de la Cámara alta, que tiene previsto sesionar el jueves, aunque el oficialismo todavía deberá garantizar el quórum y reunir los votos necesarios.

Si el Senado aprueba las nominaciones, Bertuzzi y Yadarola compartirán la Sala I con Mariano Llorens. Hasta que se complete ese procedimiento, ambos deben ser considerados jueces propuestos para ocupar las vacantes.

La futura composición del tribunal adquiere relevancia por los expedientes que deberá revisar. Entre ellos aparece la investigación por el lanzamiento y posterior derrumbe de $LIBRA, la criptomoneda difundida por el presidente Javier Milei, y la causa que analiza el patrimonio y los gastos de Adorni.

La trayectoria de Pablo Bertuzzi

Bertuzzi, de 56 años, ocupa un lugar como camarista de la Sala I desde 2018. Llegó mediante un traslado dispuesto durante la gestión del entonces ministro de Justicia Germán Garavano, un mecanismo que luego quedó bajo revisión judicial.

En 2020, la Corte Suprema ordenó que los cargos ocupados por Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, también trasladado a la Cámara Federal, fueran cubiertos mediante el procedimiento constitucional correspondiente y con magistrados seleccionados por concurso.

El concurso concluyó este año. Bertuzzi había quedado en el puesto 24 después del examen, pero avanzó hasta el sexto lugar tras la entrevista personal. Ese ascenso volvió a colocar en debate el nivel de discrecionalidad que existe durante esa instancia del proceso de selección.

Los jueces de la Corte Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz promueven un nuevo reglamento para las designaciones, con el objetivo de revisar el peso de las entrevistas personales dentro del orden de mérito.

Durante su exposición ante la comisión de Acuerdos, Bertuzzi señaló que estudió en la Universidad Católica Argentina e ingresó a la justicia federal como meritorio. En 2008 fue designado juez del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y posteriormente llegó, mediante un traslado, a la Cámara Federal.

“Llevo 37 años en la justicia federal, 18 como juez federal y 8 en la Sala I en la vocalía que aspiro mantener”, afirmó ante los senadores.

Antes de convertirse en juez trabajó como secretario de los jueces federales Néstor Blondi y Carlos Liporaci. Este último renunció posteriormente en medio de cuestionamientos por un supuesto enriquecimiento ilícito.

Quién es Pablo Yadarola

Yadarola ingresó al Poder Judicial en 1997 y desde febrero de 2015 se desempeña como juez en lo Penal Económico. También ejerce la docencia.

Al presentarse ante la comisión del Senado sostuvo que es necesario “dar estabilidad a las decisiones judiciales y trabajar con un lenguaje claro”. También destacó el papel histórico de la Cámara Federal durante el juzgamiento a las Juntas Militares después del retorno de la democracia.

Aunque mantuvo habitualmente un perfil bajo, su nombre adquirió exposición pública en octubre de 2022 por haber formado parte de una comitiva que viajó a la propiedad de Joe Lewis en Lago Escondido.

El grupo estuvo integrado, entre otros, por el actual ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, su padre y camarista de Casación Carlos “Coco” Mahiques, los jueces Julián Ercolini y Pablo Cayssials, el entonces ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, el empresario Tomás Reinke y el ex jefe de legales de la AFI Leo Bergroth.

Página/12 difundió inicialmente la información sobre el encuentro y El Destape informó posteriormente que el viaje habría sido pagado por el Grupo Clarín. El grupo había volado desde San Fernando hasta Bariloche para trasladarse luego a Lago Escondido.

Durante el año pasado también quedó bajo la órbita del juzgado de Yadarola una investigación por el ingreso al país de una valija sin control aduanero. La transportaba Laura Belén Arrieta, única pasajera de un avión perteneciente a Leonardo Scatturice, propietario de Flybondi. La imputación mencionada en el material corresponde a una presunta infracción al Código Aduanero.

Los apoyos que obtuvieron en el Senado

Los pliegos de Bertuzzi y Yadarola recibieron 11 firmas dentro de la comisión de Acuerdos, presidida por Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza.

El dictamen fue respaldado por Pagotto; el vicepresidente de la comisión, Maximiliano Abad, de la UCR; y su secretaria, Sandra Mendoza, de Convicción Federal.

También firmaron Patricia Bullrich, Agustín Coto, Juan Godoy y Nadia Márquez, de La Libertad Avanza; Carlos Arce, de Encuentro Misionero; Carlos “Camau” Espínola, de Provincias Unidas; Mariana Juri, de la UCR; y Flavia Royón, de Primero los Salteños.

El respaldo en comisión habilitó el tratamiento de las nominaciones, pero no completa las designaciones. Los pliegos todavía deben ser aprobados por el pleno del Senado antes de que Bertuzzi y Yadarola puedan ocupar formalmente los cargos.

La sesión prevista para el jueves será, por lo tanto, la instancia decisiva. Si el oficialismo consigue abrir el recinto y reunir los apoyos, la Sala I quedará integrada por Llorens, Bertuzzi y Yadarola, una conformación que tendrá intervención en expedientes de fuerte impacto judicial y político.